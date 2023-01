Frankreich: Westen befindet sich nicht im Krieg mit Russland

Also jetzt wissen wir Bescheid, während Frankreich sich nicht im Krieg mit Russland befindet, steht Deutschland im Krieg gegen Russland. Was für eine Farce! Tatsache ist, dass sie sich alle überschlagen in ihrer Ukaine-Liebe und so gut vor nichts zurückschrecken, um diese auch zu bekräftigen. Ist nicht endlich die rote Linie des Dilettantismus überschritten, damit diese sogenannte AA Baerbock als Ministerin abgelöst wird, ehe noch mehr diplomatischer Schaden, für Deutschland angerichtet wird? Wer weiß was sie demnächst für Bomben wirft? Evelyn Hecht-Galinski

Die Entsendung von Panzern in die Ukraine macht das Land oder seine Verbündeten nicht zu einer Konfliktpartei, erklärte Paris am Donnerstag. Eine Aussage von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte zuvor für Aufhorchen gesorgt. Die Grünen-Politikerin sprach von einem “Krieg gegen Russland”.

Die Entscheidung der USA, Deutschlands und mehrerer anderer Länder, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, bedeutet nicht, dass sich die NATO im Krieg mit Moskau befindet, erklärte das französische Außenministerium am Mittwoch. Die Kommentare von der Adresse am Quai d’Orsay kommen nach einer umstrittenen Rede der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock im Europäischen Parlament Anfang der Woche. Die Sprecherin des französischen Ministeriums, Anne-Claire Legendre, sagte am Donnerstag einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge: “Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland, und auch keiner unserer Partner tut dies.” Die Lieferung militärischer Ausrüstung stelle “keine Kriegsbeteiligung dar”, so Legendre weiter. Analyse Deutschland gesteht den Krieg Europas gegen Russland ein Am Tag zuvor hatte Washington angekündigt, mehr als 30 seiner M1-Abrams-Kampfpanzer nach Kiew schicken zu wollen, während auch Berlin erklärte, es werde mehr als ein Dutzend Leopard-2-Panzer Kiew zur Verfügung stellen. Zugleich wolle Deutschland Polen und anderen EU- und NATO-Mitgliedsländern, die ihre Leopard-Panzer ebenfalls an die Ukraine übergeben wollen, nicht im Wege stehen. Um für die Panzerlieferungen zu werben, sagte Baerbock am Dienstag vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE), die EU müsse geschlossen auftreten und handeln, “weil wir einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander führen”. Auf Nachfrage erklärte das deutsche Außenministerium, dass Russland einen “Angriffskrieg gegen die Ukraine” begonnen habe und dass das Völkerrecht “klar” sei, dass Berlins Unterstützung für Kiews “in der UN-Charta verbrieftes individuelles Selbstverteidigungsrecht, Deutschland nicht zu einer Konfliktpartei macht.”

Am Mittwoch erklärte die französische Premierministerin Élisabeth Borne vor dem Parlament in Paris, dass ihre Regierung den Vorschlag, Leclerc-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, “weiter analysiert”. Frankreich hatte Kiew bereits Anfang des Monats eine Reihe von AMX-10 “leichten Panzern” zugesagt.

In der Zwischenzeit besuchte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Donnerstag die Ukraine und traf sich mit ihrem Amtskollegen Dmitri Kuleba in Odessa, um “die langfristige Unterstützung Frankreichs zu demonstrieren” und “die dringenden Bedürfnisse der Ukraine im humanitären und militärischen Bereich zu ermitteln, um konkrete Antworten geben zu können”, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem am Quai d’Orsay ansässigen Außenministerium.

