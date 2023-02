Es war eine wundervolle und würdige Veranstaltung und wie Putin unter die Menschen ging und Hände schüttelte war sehenswert. Evelyn Hecht-Galinski

Französischer Politiker Asselineau: Westen kann Unterstützung für Putin nicht kleinreden

Gern verbreiten westliche “Experten”, wie der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, Einschätzungen wie jene, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Demokratie fürchte und mit dem voranschreitenden Ukraine-Krieg das Ende der Putin-Ära einhergehen könnte.

Dabei könne der Kreml sehr wohl auf den Rückhalt in der Bevölkerung zählen, was aber in westlichen Medien nicht wiedergegeben werde, wie der französische Parteichef der Republikanischen Volksunion und politische Kommentator François Asselineau auf Twitter schreibt.

“Zweihunderttausend Menschen sind bei minus 15 Grad zum Luschniki-Stadion in Moskau gekommen, um Putin zu unterstützen. Den amerikanischen und europäischen Medien fällt es immer schwerer, die Tatsache zu verbergen, dass die große Mehrheit der russischen Bevölkerung Putin unterstützt”, schrieb der französische Politiker.

Am Mittwoch kam der russische Präsident zu einem Konzert zu Ehren der russischen Soldaten, die an der Militäroperation in der Ukraine beteiligt sind, in das Moskauer Olympiastadion Luschniki, wo tausende Menschen den eisigen Temperaturen trotzten, russische Flaggen schwenkten und Putin zujubelten.