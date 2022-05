https://samidoun.net/2022/05/freedom-tunnel-heroes-sentenced-to-additional-five-years-in-occupation-prisons-after-self-liberation-from-gilboa-prison/

Zionistische Rache gegen Tunnel Helden

“Freedom Tunnel”-Helden nach ihrer Selbstbefreiung aus dem Gilboa-Gefängnis zu weiteren fünf Jahren in Besatzungsgefängnissen verurteilt

22. Mai 2022

Die sechs palästinensischen Gefangenen, die Helden des “Freedom Tunnel” – Mahmoud al-Ardah, Mohammed al-Ardah, Yaqoub Qadri, Ayham Kamamji, Munadil Nafa’at und Zakaria Zubaidi – wurden von einem Besatzungsgericht in Nazareth zu weiteren fünf Jahren Haft für ihre Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa im September 2021 verurteilt. Sie befreiten sich aus dem Gefängnis, indem sie über einen langen Zeitraum hinweg mit wenigen Materialien einen Tunnel gruben. Mit ihrer waghalsigen Flucht inspirierten sie Palästinenser und Menschen auf der ganzen Welt mit ihrem Einfallsreichtum und ihrer Bereitschaft, sich für die Freiheit zu opfern, und entlarvten den Mythos der undurchdringlichen Sicherheitssysteme der israelischen Besatzung. Das Symbol des Metalllöffels – eines der Geräte, die zum Graben des Tunnels verwendet wurden – ist zu einem Symbol für palästinensische Standhaftigkeit, Kreativität und ungebrochenen Freiheitswillen geworden.

Nach ihrer erneuten Festnahme durch die Besatzungstruppen wurden die sechs gefoltert, körperlich misshandelt und in Einzelhaft gehalten, was zu Massenprotesten der gesamten Gefangenenbewegung führte. Alle sechs wurden heute zu weiteren 5 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 5.000 NIS (1488 USD) verurteilt, zusätzlich zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe für einen Zeitraum von drei Jahren.

Diese Strafen wurden zusätzlich zu den vierjährigen Haftstrafen für Mohammed Abu Bakr, Iyad Jaradat, Ali Abu Bakr, Mahmoud Shreim und Qusai Marei verhängt, weil sie ihren palästinensischen Mitgefangenen geholfen hatten.

Als Reaktion auf die Urteile bekräftigte Yaqoub Qadri: “Es ist uns egal, wie das Urteil lautet. Das Wichtigste ist, dass wir das Unmögliche möglich gemacht haben; es ist uns gelungen, die israelischen Sicherheitsdienste zu durchbrechen und ihnen einen Schlag zu versetzen. Wir konnten etwas erreichen, was für Israel und seine Sicherheitsmechanismen undenkbar war.”

Selbst der Richter des Gerichts bestätigte im Wesentlichen Qadris Äußerungen, dass die Verurteilung eine Form der Rache dafür sei, dass er die Zerbrechlichkeit der kolonialen Herrschaft in Palästina aufgedeckt habe, und stellte fest, dass ihre Selbstbefreiung “die Nation tagelang lähmte” und große finanzielle Ausgaben verursachte, die der Besatzung zusätzliche Kosten auferlegten.

Die Verurteilung erfolgte nur eine Woche nach der Ermordung von Daoud al-Zubaidi, dem Bruder von Zakaria Zubaidi, einem ehemaligen palästinensischen Gefangenen und langjährigen Kämpfer des palästinensischen Widerstands in Dschenin, durch die Besatzungstruppen. Die Besatzungstruppen sind wiederholt in das Flüchtlingslager Jenin eingedrungen, um die wachsende Widerstandsbewegung dort zu unterdrücken; bei einer dieser Razzien ermordete das Besatzungsmilitär die beliebte palästinensische Journalistin Shireen Abu Aqleh.

Der palästinensische Widerstand hat bekräftigt, dass die sechs Helden des Freiheitstunnels als Symbole für die Freiheit des palästinensischen Volkes bei einem Gefangenenaustausch mit der Besatzung Vorrang haben.

Die sechs Helden des Freiheitstunnels sind:

Mahmoud Abdullah al-Ardah, 46 Jahre alt und 1975 in Arraba, Jenin, geboren, ist seit dem 21. September 1996 inhaftiert. Als Kämpfer der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad wurde er bereits zu 99 Jahren Haft in den Gefängnissen der Besatzer verurteilt. Er war an mehreren Versuchen beteiligt, sich und seine palästinensischen Mitgefangenen aus der Kolonialhaft zu befreien.

Mohammed Qasem al-Ardah, 39 Jahre alt, aus Arraba, Jenin, der seit dem 14. Mai 2002 inhaftiert ist. Er ist ein Kämpfer der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad und wurde bereits zu drei lebenslangen Haftstrafen und 20 Jahren in den Gefängnissen der Besatzer verurteilt.

Ayham Fouad Kamamji, 35 Jahre alt, aus Kufr Dan, Jenin, und ein Kämpfer der palästinensischen islamischen Dschihad-Bewegung, ist seit 2006 in den Besatzungsgefängnissen inhaftiert und zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Yaqoub Mahmoud Qadri, 49 Jahre alt, aus Bir al-Basha, Jenin, ein Kämpfer der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, wird zu lebenslanger Haft und 35 Jahren verurteilt.

Munadil Yaqoub Nafa’at, 26 Jahre alt, aus Ya’bad, Jenin, ist seit 2019 in Haft und wurde noch nicht von den Militärgerichten der Besatzung verurteilt.

Zakaria Mohammed Zubaidi, 46 Jahre, aus dem Flüchtlingslager Jenin, ist seit 2019 inhaftiert und wurde noch nicht von den Militärgerichten der Besatzungsmacht verurteilt. Er war zuvor ein ranghoher Anführer der Widerstandsorganisation Fateh in Dschenin und wurde 2019 bei einem weiteren Versuch, den palästinensischen Widerstand in Dschenin zu unterdrücken, erneut festgenommen.

**

In ihren Botschaften durch Anwälte, Erklärungen und Grußbotschaften aus den von bewaffneten Wachen unterdrückten Besatzungsgerichten haben alle sechs wiederholt ihr Engagement für den Weg des Widerstands und der Befreiung Palästinas und der Region bekräftigt und sich geweigert, von ihren klaren Positionen abzurücken, auch wenn sie sich selbst in Gefahr begeben.

Die erneute Verhaftung und zusätzliche Verurteilung der sechs selbstbefreiten Gefangenen hat das Licht der Befreiung, das sie für die Menschheit darstellen, nur noch verstärkt oder den Schlag abgemildert, den sie der Illusion der israelischen Unbesiegbarkeit und Sicherheitskontrolle versetzt haben. Sie spiegeln den ungebrochenen palästinensischen Willen wider, unter den unmöglichsten Umständen zu leben, zu kämpfen und zu gedeihen.

Der Freedom Tunnel und die sechs Helden der Selbstbefreiungsaktion stehen für die unbändige Hoffnung auf Freiheit und das Engagement für die Befreiung, die durch keine noch so große militarisierte Unterdrückung und zionistische Kolonisierung unterdrückt werden konnten – und das seit über 74 Jahren. Die Aktionen dieser “Freiheitsbrigade” sind nicht nur ein Symbol der Hoffnung für die Palästinenser, sondern auch für alle Menschen auf der Welt, die nach Gerechtigkeit und Freiheit streben.

Aufbauend auf den Erfahrungen der palästinensischen Gefangenen, die sich in der Vergangenheit selbst befreit haben, haben sie die bröckelnden Bauten der israelischen Besatzung entlarvt und sie gezwungen, zig Millionen Dollar für ihre massive Menschenjagd zu verschwenden. Ihre Tapferkeit und ihr Einsatz für die Freiheit werden in ganz Palästina, vom Fluss bis zum Meer, und überall auf der Welt gefeiert. Löffel – Symbole für die rostigen Küchengeräte, mit denen sie sich ihren Weg in die Freiheit gegraben haben – stehen für den unbändigen Drang nach Freiheit. Ihre Gefangennahme durch die israelische Besatzung trübt nicht das Licht ihres Heldentums und die Inspiration, die sie für die Zukunft des Befreiungskampfes liefern.

Das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network unterstreicht und verstärkt den Aufruf der palästinensischen Gefangenenbewegung, sich heute an die Seite der palästinensischen Gefangenen und des palästinensischen Volkes zu stellen, um Gerechtigkeit und Befreiung für Palästina zu fordern, vom Fluss bis zum Meer. Übersetzt mit Deepl.com

