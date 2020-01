Friedrich Pollock Von Philpp Lenhard Suhrkamp Verlag

Diese Biografie über einen Ausnahme Intellektuellen, Friedrich Pollock der eine prägende Rolle in der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte spielte und die graue Eminenz der Frankfurter Schule war und sich doch stets im Hintergrund hielt, ist ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte. Philipp Lenhard ist es gelungen, diesen Mann so biografisch fesselnd und umfassend zu beschreiben, dass man dieses Buch nicht aus der Hand legt, bis man es atemlos durchgelesen hat. Es ist eine Schilderung der politischen Kultur der Weimarer Republik, der Entstehung der „Kritischen Theorie“ und der deutsch-jüdischen Emigration in die USA. Ein Fabrikantensohn der das Privateigentum abschaffen wollte: ein Jude der vom Judentum nichts wissen wollte, was für eine faszinierende Persönlichkeit.

Evelyn Hecht-Galinski

Suhrkamp Insel Philipp Lenhards Buch ist die erste Biografie Friedrich Pollocks (1894-1970). Sie erzählt das Leben eines Mannes, der eine prägende Rolle in der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte spielte und sich doch stets im Hintergrund hielt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...