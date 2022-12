Taking ‘Peace’ Out of the Nobel Peace Prize Despite the occasional polite nod to Alfred Nobel, the committee – which will name this year’s award on Saturday – has never made known his vision of peace through global demilitarization, writes Fredrik S. Heffermehl. By Fredrik S. Heffermehl in Oslo Special to Consortium News T

Trotz der gelegentlichen höflichen Verbeugung vor Alfred Nobel hat das Komitee, das am Samstag den diesjährigen Preis verleihen wird, nie seine Vision von Frieden durch globale Entmilitarisierung bekannt gemacht, schreibt Fredrik S. Heffermehl.



Frieden” aus dem Friedensnobelpreis streichen

Von Fredrik S. Heffermehl

in Oslo

Speziell für Consortium News



9. Dezember 2022



In dieser Woche sind hundert Jahre vergangen, seit das norwegische Nobelkomitee 1922 den Friedenspreis an Fridtjof Nansen, einen norwegischen Polarforscher, Wissenschaftler und Denker, verliehen hat, der später zum Norweger des Jahrhunderts ernannt wurde.

Die Norweger jubelten, als er den Nobelpreis erhielt, aber die Welt hatte allen Grund, dies als Abschied von Alfred Nobels großer Spende für den Weltfrieden zu bedauern.

Laut Nobelkomitee war es Nansens “Arbeit für Kriegsgefangene und Hungernde, die ihm den Friedenspreis einbrachte”. Großartige humanitäre Arbeit zur Linderung der Kriegsfolgen ist eine würdige Sache, aber Nobel hatte höhere Ambitionen: einen Preis zur Beendigung des Krieges durch weltweite Zusammenarbeit für Frieden und Abrüstung.

Vorbeugen ist viel besser als reparieren. In seinem Testament beschrieb Nobel die Art der Empfänger und die Art der Friedensarbeit, die er für seinen “Preis für Friedensverfechter” im Sinn hatte. Es ist voll von Worten über die Gemeinschaft der Nationen, Abrüstung und Friedenskongresse.

Der norwegische Wissenschaftler und Diplomat Fritjof Nansen. (Henry Van der Weyde, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Das Komitee hatte nie seine erste und grundlegendste Aufgabe erfüllt. Es hatte nie überprüft, was Nobel selbst für seinen Preis wollte, wie in seinem Testament beschrieben.

Stattdessen hat sie ihren eigenen Preis verliehen, der auf ihrer eigenen Interpretation eines Wortes – Frieden – beruht, eines Wortes, dem sie im Laufe der Jahre einen immer freieren und grenzenloseren Inhalt verliehen hat.

Hätten die Testamentsvollstrecker ein größeres Versagen begehen können?

In zahllosen Artikeln und Reden von Preisträgern wurde das Komitee immer wieder an Nobels Vision von Frieden durch globale Entmilitarisierung erinnert, aber es hat sie ignoriert.

Ich habe dies herausgefunden, als ich die internen Archive des Komitees für mein neuestes Buch, A Farewell to War (bisher nur auf Norwegisch erhältlich), studierte.

Wir können also mit Fug und Recht davon ausgehen, dass das Komitee 1922 Nansen auswählte, wohl wissend, dass es den Willen von Nobel nicht respektierte.

Eine neue Mentalität machte sich breit. Von nun an hatte der in Nobels Testament geäußerte Wille wenig Einfluss auf die Preisvergabe. Trotz der gelegentlichen höflichen Erwähnung des Namens Nobel hat das Komitee nie, wie es sollte, seine Ideen für den Frieden bekannt gemacht.

Ich habe den Wortlaut des Testaments im Jahr 2007 wiederentdeckt. Nach 110 Jahren war es höchste Zeit, dies bekannt zu machen, aber weder das Storting (norwegisches Parlament) noch das Nobelkomitee zeigten das geringste Interesse.

Im Jahr 2008 veröffentlichte ich das Buch Nobels Testament, die erste bekannte, professionelle Interpretation des Dokuments.

Nobel selbst nannte ihn den “Preis für Friedensverfechter”. Doch als er 1896 starb, hatte sich der politische Wind gedreht. Norwegen befürchtete nun, dass ein Krieg notwendig sein könnte, um sich aus der Union mit Schweden zu lösen.

In meinem letzten Buch stelle ich die Vermutung auf, dass die Präsidenten des norwegischen Parlaments in aller Stille beschlossen, die klaren Worte des Testaments über die “Verringerung oder Abschaffung der stehenden Heere” zu missachten. Stattdessen nannten sie den Preis “Friedenspreis” und wählten sich selbst zu einer Mehrheit in dem fünfköpfigen Preisverleihungsausschuss, um den Preis nach eigenem Gutdünken zu vergeben.



Das schlimmste Jahrzehnt in der Geschichte des Preises

Porträt von Alfred Nobel, um 1901. (Public domain)

Der Preis wurde 1906 an den amerikanischen Präsidenten Teddy Roosevelt verliehen, allerdings nicht für die Art von Friedensarbeit, die Nobel unterstützt hätte. Die Verleihung an Nansen im Jahr 1922 läutete dann das schlimmste Jahrzehnt in der Geschichte des Friedenspreises ein.

Der Erste Weltkrieg hatte den Glauben daran geschwächt, dass der Militarismus eingedämmt werden könnte. Die Verleihung des Preises an kriegslüsterne Politiker wurde zur Regel.

Im Jahr 1929 würdigte der Preis zu Recht den Briand-Kellogg-Pakt, einen bahnbrechenden Vertrag gegen den Krieg. In den Archiven des Nobelpreiskomitees fand ich heraus, dass die Nominierten, die die Auszeichnung in jenem Jahr hätten erhalten sollen, Salmon O. Levinsohn, Charles C. Morrison und John Dewey, abgelehnt wurden.

Diese intellektuellen Größen hatten in den Vereinigten Staaten eine große Bewegung zur Beendigung des Krieges durch ein vollständiges Verbot mobilisiert.

Stattdessen verlieh das norwegische Nobelkomitee unter der Leitung des norwegischen Ministerpräsidenten und Außenministers Johan Ludwig Mowinckel den Preis an den Staatsmann Frank Kellogg, den US-Außenminister.

Damit wurde deutlich, dass ein parlamentarisch kontrolliertes Gremium nicht geeignet ist, den Druck der Bevölkerung auf die politischen Führer für den Weltfrieden zu stärken.

“Der Krieg kann nicht reguliert oder kontrolliert werden, er schafft seine eigenen unbarmherzigen Gesetze; das ganze System des Krieges, mit seinem Netz der Macht und seinem Vorzeichen des Todes, muss entwurzelt, abgelehnt, für illegal erklärt – abgeschafft werden.” So formulierte die Outlawry-Bewegung von Levinsohn, Morrison und Dewey damals ihre Ansichten.

Viele haben sich im Laufe der Jahre ähnlich geäußert und dabei Ideen zum Ausdruck gebracht, die sehr weit von der heute vorherrschenden politischen Kultur entfernt sind. Die Forderung nach einer Entmilitarisierung der internationalen Politik mag als eine vom Aussterben bedrohte politische Idee erscheinen.

Eine Hauptaufgabe des Nobelkomitees sollte darin bestehen, eine offene Debatte über die Schaffung einer globalen Friedensordnung anzuregen. Leider kehrt das Komitee nur allzu oft zu seiner Linie des Kalten Krieges zurück, wie bei der jüngsten Preisvergabe an Dissidenten in Russland und Weißrussland sowie an einen Unterstützer des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der Preis wird zu einem Teilnehmer, der in einem Krieg Partei ergreift, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Vielleicht ist es an der Zeit, die Verleihung dieses Preises aus den Händen der Politiker zu nehmen. Übersetzt mit Deepl.com

Fredrik S. Heffermehl ist Rechtsanwalt und Autor. Sein neuestes Buch ist Die Kehrseite der Medaille.



