Frieden? Das geht nur ohne NATO! Rede von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann NRhZ

Frieden? Das geht nur ohne NATO!



Rede von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Vieles ist schon gesagt worden. Was allerdings noch nicht ganz deutlich ausgesprochen worden ist, ist die Tatsache, dass wir uns 83 Jahre nach Auslösung des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland wieder im Krieg befinden. Und zwar befinden wir uns richtig im Krieg. Der ist zwar nicht offiziell erklärt. Aber praktisch ist es so. Wir liefern Waffen. Wir bilden Soldaten aus. Da müssen wir sagen: Deutschland muss sich aus diesem Krieg vollkommen zurückziehen. Der 1. September, auf den wir uns heute am 3. September beziehen, ist der Antikriegstag der Gewerkschaften. Werfen wir deshalb einen Blick zurück auf den 2. Mai 2014 in der Ukraine und fokussieren wir dort auf Odessa. Einige von Euch werden sich erinnern, was sich da ereignet hat. Dort sind nach dem von den USA orchestrierten Putsch Menschen, die gegen die Regierung opponierten, im Gewerkschaftshaus von Odessa eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt worden. Wer entkam, wurde draußen tot geprügelt. Wer hat davon gesprochen? Hat die deutsche Bundesregierung – damals Merkel – davon gesprochen? Nein! Hat der damalige Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier davon gesprochen? Nein! Haben die regierungstreuen Medien darüber berichtet? Nein! Was haben unsere Gewerkschaften dazu gesagt? Im Grunde so gut wie gar nichts! Da wollen wir mal hören, wie es mit den Gewerkschaften heute am Antikriegstag 2022 aussieht.



Andreas Neumann am 3. September 2022 in Aachen (Foto: Anneliese Fikentscher)

Liebe Friedensaktivisten, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Ihr vielleicht noch zögert, aktiv zu werden, wir beginnen mit einer ketzerischen Frage: soll der Antikriegstag zu einem Tag der Kriegstreiber gemacht werden? Das fragen wir uns, wenn wir lesen: “Mit dem verbrecherischen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa… Russlands autokratisches Regime verfolgt eine brutale Politik der militärischen Konfrontation und Eskalation. Sein verbrecherischer Krieg zielt auf die Vernichtung der Ukraine ab. Selbst den Einsatz nuklearer Waffen schließt die russische Führung nicht aus.” Das ist Desorientierung! Und als hätte es all die völkerrechtswidrigen NATO-Kriege nicht gegeben: “Die europäische und internationale Friedens- und Sicherheitsordnung liegt in Trümmern.” So steht es im DGB-Aufruf zum Antikriegstag 2022.

Das kann nicht unsere Sprache sein – und nicht unsere Sichtweise. Das ist die Sichtweise derer, die Feindbilder schüren, um Kriege zu führen. Das ist die Sprache der NATO, die provoziert und provoziert und nun heiß ersehnt “zurück”schlagen kann. Und der Hauptartikel auf der Titelseite der zum Antikriegstag erschienenen “zeitung gegen den krieg” beginnt mit den Worten: “Der Krieg in der Ukraine als völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands…”. Das alles bedient das Feindbild der NATO. Nur ein Beispiel: “Am 24. Februar hat Russland völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen.” Das erklärt wörtlich das Auswärtige Amt des NATO-Mitglieds BRD.

Und es ist noch nicht einmal klar, dass das Eingreifen Russlands völkerrechtswidrig ist. Es gibt Stimmen, die die Frage, ob das so ist, eindeutig mit NEIN beantworten, z.B. der US-Friedensrat. Denn von der Regel des Gewaltverbots nach Art. 2 Nr. 4 der UN-Charta gibt es die Ausnahme in Artikel 51: “das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung”. Nach der völkerrechtlichen Anerkennung der Donbass-Republiken durch Russland und den Verträgen über Beistand und Freundschaft waren die Bedingungen für die Wahrnehmung des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung gemäß UN-Charta gegeben. Denn die Donbass-Republiken waren existenziell bedroht. Russland hat in dieser Situation in den schon acht Jahre dauernden Krieg eingegriffen.

Orientieren wir uns an Eugen Drewermann, dem Theologen und Friedensaktivisten, der im April 2022 geäußert hat: “Ich lehne die NATO ab, weil sie die schlimmste Angriffsarmee der Weltgeschichte ist und weil sie die Chance zum Ende des Kalten Krieges 1989 mit System zerstört hat.” Das bestätigt: Hauptverantwortlich für den Krieg in der Ukraine ist nicht Russland. Hauptverantwortlich ist die NATO – der militärische Arm des US-Imperiums. Das sieht auch der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele so: “Es wird immer offensichtlicher, dass dieser Krieg vom Westen angeheizt und provoziert wurde und nun bis zum letzten Ukrainer geführt werden soll. Der Hauptaggressor ist die NATO.” In diesem Sinne muss der Antikriegstag wieder zu einem echten Antikriegstag werden – und die Friedensbewegung wieder zu einer echten. Doch was tun, um das zu erreichen?

NATO raus – raus aus der NATO

Es gilt, die NATO aus Deutschland und am besten aus ganz Europa zu verbannen. Das kann erreicht werden – in Deutschland innerhalb von nur zwei Jahren mittels Kündigung des Truppenstationierungsvertrags und Austritt aus der NATO! Deshalb sind dies die Hauptforderungen der vom Deutschen Freidenker-Verband und vom Bundesverband Arbeiterfotografie initiierten Kampagne “NATO raus – raus aus der NATO”.

Der Truppenstationierungsvertrag kann infolge von Notenwechseln vom September und November 1990 mit 2-Jahres-Frist gekündigt werden. Und jedes Mitglied kann gemäß NATO-Vertrag mit 1-Jahres-Frist aus der NATO austreten – also auch Deutschland. Gemäß 2+4-Vertrag von 1990 hat das vereinte Deutschland “volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten”. Deutschland braucht dieses Recht nur wahrzunehmen. Zwingen wir es dazu. Deutschland muss sich der US-Strategie, in die Feindschaft mit Russland getrieben zu werden, entziehen. Deutschland darf nicht Mitglied einer kriminellen Vereinigung bleiben und dieser sein Territorium zum Führen illegaler Kriege zur Verfügung stellen.

Wäre die NATO aus Europa verbannt, wäre das ein gigantischer Gewinn: