Frieren für die Freiheit? Ach was! Wir heizen für die Freiheit!

Ein Artikel von: Jens Berger

Was werden wir sie vermissen! All die herzzerreißenden Energiespartipps grüner Spitzenpolitiker und Blut-Schweiß-und-Tränen-Durchhalteparolen altpräsidialer Freiheitspfaffen sind nun Gott sei Dank überflüssig. Es gibt kein böses Gas mehr! Unterstützte man früher noch mit jedem Griff zum Thermostat den Leibhaftigen aus dem Kreml, strömt nur noch das gute Gas des Wertewestens durch unsere Leitungen. Gerade noch rechtzeitig vor der Heizsaison knallen nun in den schicken grundsanierten Altbauwohnungen auf dem Prenzlauer Berg und anderen Grünen-Hochburgen die Bio-Sekt-Korken! Frieren für die Freiheit war gestern. Thermostate auf! Ab heute wird für die Freiheit geheizt! Zumindest dann, wenn man es sich leisten kann. Ein Glosse von Jens Berger.



Im Frühjahr war die Welt noch einfach. Da konnte man als überzeugter Freund von Demokratie, Freiheit und westlichen Werten noch lauthals ankündigen, man würde für seine Überzeugungen auch frieren! Die nächste Heizperiode war weit weg und Worte sind ja ohnehin nur Schall und Rauch. Oder glaubt irgendwer ernsthaft, dass Altpräsident Gauck im Winter eingehüllt in eine ukrainische Flagge für die Freiheit gefröstelt hätte? Aber das ist ja nun zum Glück auch nicht mehr nötig. Spätestens seitdem der Russe seine eigenen Pipelines in die Luft gesprengt hat – an dieser Stelle dafür noch einmal „Danke, Putin!“ – besteht ja glücklicherweise gar keine Notwendigkeit mehr, im Kühlen zu hocken. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

