Bild: Benjamin Netanyahu has once again shown he is the only political leader Israelis want as PM. Heidi Levine Sipa Press

Five lessons from Israel’s election The final result from Israel’s general election may not be known for another day or two until all the votes have been tallied. But with 90 percent counted already, a clear picture has emerged. Here are The Electronic Intifada’s five main takeaways from the election: Benjamin Netanyahu may be deeply immersed in a trial on multiple corruption charges.

Fünf Lehren aus Israels Wahl

Jonathan Cook

24. März 2021

Ein mit Graffiti beschmiertes Wahlplakat trägt das triumphale Bild Benjamin Netanjahus

Benjamin Netanjahu hat wieder einmal gezeigt, dass er der einzige politische Führer ist, den die Israelis als Premierminister wollen. Heidi Levine Sipa Press

Das endgültige Ergebnis der israelischen Parlamentswahlen wird vielleicht erst in ein oder zwei Tagen bekannt sein, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Aber nachdem bereits 90 Prozent ausgezählt sind, zeichnet sich ein klares Bild ab.

Hier sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse der Electronic Intifada aus der Wahl:

Netanjahu ist der einzig wahrscheinliche Premierminister

Benjamin Netanjahu mag tief in einen Prozess wegen mehrerer Korruptionsvorwürfe verwickelt sein.

Er mag die Israelis zu vier Wahlen in zwei Jahren geschleppt haben. Und er mag seine politischen Rivalen – und das Land – mit der Weigerung, einen Haushalt zu verabschieden, in Atem gehalten haben.

Aber trotz alledem zeigt dieses Wahlergebnis zweifelsfrei, dass kein Parteiführer auch nur annähernd das Vertrauen der Israelis in Netanjahu gewinnen kann.

Nachdem die meisten Stimmen ausgezählt sind, hat seine Likud-Partei 30 Sitze – fast doppelt so viele wie ihr nächster Konkurrent, Yesh Atid, mit 17 Mandaten. Der Rest des Feldes – weitere 11 Parteien – drängeln sich weit dahinter, die meisten von ihnen mit jeweils zwischen sechs und acht Sitzen.

Diese Wahl markiert einen historischen Sieg für das, was in Israel als “die Rechte” bezeichnet wird, was aber religiös-fundamentalistische und rechtsextreme Parteien umfasst. Selbst in der vorsichtigsten Einschätzung gewann dieser Block 72 Sitze im 120 Sitze umfassenden Parlament.

Weitere 25 Sitze gehören zu dem, was Israelis als “Mitte-Rechts” bezeichnen.

Aber Netanjahu könnte immer noch Schwierigkeiten haben, eine Regierung zusammen zuschustern, angesichts persönlicher Rivalitäten auf der extremen Rechten. Es scheint, dass er wieder einmal nicht genug Sitze unter den ihm treuen Parteien aufbringen konnte, um die 60-Sitze-Hürde zu überwinden.

Nichtsdestotrotz wird der massive Vorsprung des Likud es für jeden anderen Führer, einschließlich Yair Lapid von der “Mitte-Rechts”-Partei Yesh Atid, nahezu unmöglich machen, einen plausiblen Grund für die Bildung einer alternativen Regierung zu finden.

Netanyahu wird sich wieder einmal auf komplexe Verhandlungen einlassen müssen, um eine schwache Regierungskoalition zu schmieden. Er muss Naftali Bennett, den Führer der rechtsextremen Siedlerpartei Jamina, in seinen Schoß locken, trotz der seit langem schwelenden Spannungen zwischen den beiden.

Aber Netanyahu könnte noch ein oder zwei Sitze mehr brauchen, und das wird wahrscheinlich das Auseinanderbrechen einer anderen rechten Partei erfordern. Oder er hat einen anderen Trick im Ärmel (siehe den Eintrag über die palästinensische Minderheit unten).

Wenn nicht, steuert Israel auf eine fünfte Wahl im Spätsommer zu, wobei Netanyahu wieder als geschäftsführender Premierminister im Amt bleibt.

Die Kahanisten triumphieren

Der große Aufreger – zumindest für jene Israelis, die in die Idee investiert haben, dass sie in einer Demokratie leben – ist, dass Israels Version des Ku-Klux-Klan viel besser abgeschnitten hat als erwartet. Der Anführer von Jewish Power, Itamar Ben-Gvir, ist jetzt im israelischen Parlament und Netanyahu selbst kann die Lorbeeren einheimsen.

Verzweifelt, eine klare Mehrheit für seinen rechtsextremen Block zu gewinnen, vermittelte Netanyahu eine Allianz zwischen Ben-Gvirs Partei und zwei anderen, pointiert jüdisch-supremistischen, anti-arabischen Parteien, um eine neue Liste namens Religiöser Zionismus zu schaffen.

Netanyahu hoffte, die Liste über die Wahlhürde zu schieben, die verlangt, dass jede Partei Stimmen gewinnt, die vier Sitzen entsprechen. Am Ende ist der religiöse Zionismus mit seinen sechs Sitzen fast gleichauf mit der Arbeitspartei, die Israel gegründet hat.

Ben-Gvir, ein Schüler des verstorbenen Rabbiners Meir Kahane, dessen Kach-Partei in den 1990er Jahren verboten wurde und von den meisten westlichen Staaten als terroristische Organisation behandelt wird, befindet sich nun in einer starken Verhandlungsposition. Selbst wenn er Bennett an Bord holen kann, wird Netanyahu Ben-Gvir in der Regierungskoalition brauchen.

Der Schrecken ist, dass der Anführer von Israels Version des Ku-Klux-Klans vielleicht sogar als Minister in der Regierung landet. Das wäre ein sehr schlechtes Bild.

Aber Ben-Gvir wird sich wahrscheinlich ideologisch nicht zu weit von vielen anderen Mitgliedern eines Netanyahu-Kabinetts entfernt finden.

Die palästinensische Minderheit in Schwierigkeiten

Die Parteien, die Israels große Minderheit der palästinensischen Bürger – ein Fünftel der Bevölkerung – repräsentieren, hatten sich in den letzten drei Wahlen als das Haupthindernis für Netanyahus Regierungsbildung erwiesen. Sie aus dem Weg zu räumen, war ein Hauptziel des Likud-Führers.

Die vier palästinensischen Parteien, die in den letzten sechs Jahren in einem Wahlbündnis, bekannt als die Gemeinsame Liste, zusammen waren, wurden zu einem der größten Blöcke im Parlament. Bei der letzten Wahl vor einem Jahr gewannen sie einen Rekord von 15 Sitzen.

Aber dieses Mal wussten sie, dass sie in Schwierigkeiten waren.

Netanyahu schaffte es, eine Spaltung herbeizuführen, indem er eine Partei, die Vereinigte Arabische Liste, eine konservative islamische Partei, davon überzeugte, dass sie außerhalb der Gemeinsamen Liste besser abschneiden könnte als innerhalb.

Netanyahu gab sich während des Wahlkampfes als "Abu Yair" aus und versprach, dass er bereit sei, die Minderheit nach der Wahl mit Goodies zu überhäufen, wenn eine der Parteien bereit sei, Geschäfte zu machen

Ein bekleideter Mann, flankiert von zwei anderen, gestikuliert, während er spricht.

Netanjahu gab sich während des Wahlkampfes als “Abu Yair” aus und versprach, dass er bereit sei, die Minderheit nach der Wahl mit Goodies zu überhäufen, wenn eine ihrer Parteien bereit sei, Geschäfte zu machen

Ein Mann im Anzug, flankiert von zwei anderen, gestikuliert während er spricht.

Mitglieder der Gemeinsamen Liste in glücklicheren Tagen. Mansour Abbas, Chef der Vereinigten Arabischen Liste, steht links.

Menahem Kahana UPI

Mansour Abbas, der Führer der Vereinigten Arabischen Liste, tritt ein.

In Netanyahus Drehbuch wird erwartet, dass dieser Abbas eine ähnlich akkomodierende Rolle spielt wie sein Namensvetter im besetzten Westjordanland, Mahmoud Abbas, Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde. Das lässt den Rest der Gemeinsamen Liste in der Rolle des Buhmanns der Hamas.

Das Glücksspiel scheint sich ausgezahlt zu haben. Die Gemeinsame Liste ist auf sechs Sitze zusammengebrochen, nur einen mehr als Abbas’ Vereinigte Arabische Liste, nachdem die Wahlbeteiligung unter den palästinensischen Bürgern deutlich gesunken ist.

Ein teilweise gerechtfertigter Mansour Abbas kann nun behaupten, er habe ein Mandat, mit Netanyahu zu verhandeln, um ihm bei der Bildung einer Regierung zu helfen. Das könnte sich für Netanyahu als nicht einfach erweisen, da seine Koalition notwendigerweise den vehement rassistischen Religiösen Zionismus einschließen wird.

Aber jede unterstützende Rolle für Abbas in einer Netanyahu-Regierung würde die palästinensische Minderheit tief und gefährlich spalten: zwischen denen, die bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, um ein wenig Einfluss in einem selbsternannten jüdischen Staat zu gewinnen, und denen, die sicher sind, dass sie in böser Absicht dazu verleitet werden, eine Regierung von Besatzern zu unterstützen.

Nabelschau der zionistischen Linken

Das, was die Israelis “die zionistische Linke” nennen, war bei den letzten Wahlen am Rande des politischen Aussterbens gewesen. Dieses Mal schaffte sie eine kleine Wende.

Zusammen sicherten sich Labor und Meretz 12 Sitze – im Vergleich zu sechs vor einem Jahr.

Aber während einige Beobachter dies als ein Zeichen für die Anfänge einer Wiederbelebung des Friedenslagers in Israel sehen, ist das eine Fehlinterpretation.

Labor und Meretz haben keine Stimmen gewonnen, indem sie für einen Friedensprozess oder Verhandlungen mit den Palästinensern eingetreten sind. Tatsächlich sprachen sie, wie es jetzt in Wahlkämpfen völlig normal ist, überhaupt nicht über die Palästinenser oder die Besatzung.

Der geringe Erfolg der zionistischen Linken spiegelt zwei Faktoren wider. Der erste war, dass kein glaubwürdiger Anti-Netanjahu-“Zentrums”-Führer auftauchte, um Ex-General Benny Gantz zu ersetzen, der seine Anhänger bei der letzten Wahl verriet, indem er Netanjahus Regierung beitrat. (Gantz kratzte diesmal mit acht Sitzen stark ab.)

Ohne ein Gravitationszentrum für den Anti-Netanyahu-Block spielten Labor und Meretz traditionelle politische Themen herunter und betonten stattdessen Identitätspolitik. Das scheint sich ausgezahlt zu haben.

Merav Michaeli, Labors neue Vorsitzende, zog mit ihren – für israelische Verhältnisse – unverblümten Ansichten zum Feminismus viele aus der kulturellen Linken an. Und Nitzan Horowitz, der Vorsitzende von Meretz, der offen schwul ist, akzentuierte die LGBT-Agenda in einer Weise, die jüngere, mehr weltoffene Wähler ansprach.

Beide profitierten von der wachsenden und expliziten Intoleranz der religiösen Rechten – fest verankert bei Netanyahu und seiner Likud-Partei. Zum ersten Mal wird im israelischen Parlament ein Vertreter der aggressiv homophoben Noam-Partei sitzen, die Teil der neuen Fraktion des religiösen Zionismus ist, die Netanjahu mit aufgebaut hat.

Die kulturelle Linke feierte, dass in der nächsten Knesset der erste Reformrabbiner sitzen wird, der als Kandidat der Arbeitspartei antrat. Das Parlament war schon immer voll von Rabbinern – Israel ist ein Teil der Theokratie – aber vorher waren sie immer nur aus den fundamentalistischen orthodoxen und ultra-orthodoxen Strömungen gekommen.

Palästinenser aus dem Spiel – wieder

Wieder einmal werden die unter Besatzung stehenden Palästinenser die Hauptlast des Wahlergebnisses tragen. Und wieder einmal hatten sie keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Tatsächlich war das Nächste, was die Palästinenser am Wahltag selbst zu sagen hatten, eine einzelne Rakete, die harmlos aus dem Gazastreifen abgefeuert wurde, als Netanyahu im nahegelegenen Beersheva Wahlkampf machte.

Mit dem Triumph der extremen Rechten in Israel, der Unterstützung von “Friedenspartnern” am Golf und keiner wahrscheinlichen Obstruktion durch das Weiße Haus, wer auch immer es besetzt, sind die Palästinenser zu einem Nicht-Thema geworden.

Der politische Konsens der dominierenden israelischen Rechten ist, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird und dass die Besatzung dauerhaft ist. Auch die formale Annexion des Westjordanlands ist in Sichtweite.

Die Differenzen auf der Rechten bestehen nur noch darüber, wann sie stattfindet, wie viel Territorium beschlagnahmt wird und wie der Schritt im Ausland verkauft werden soll.

Zum ersten Mal wurde die Stimme der Palästinenser unter der Besatzung auch bei der palästinensischen Minderheit in Israel marginalisiert. Mit Mansour Abbas’ Abspaltung von der Gemeinsamen Liste überwogen die internen Spaltungen.

Sollte Abbas sich tatsächlich dazu entschließen, Netanyahu zu unterstützen – sei es innerhalb oder außerhalb der Regierung – wäre das ein zusätzlicher bitterer Schlag. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (Zed Books). Website: jonathan-cook.net

