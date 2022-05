Und für Palästinenser?

Bild: Ultraorthodoxe Juden beten während der Feierlichkeiten an der Grabstätte von Rabbi Shimon Bar Yochai im nordisraelischen Dorf Meron am 19. Mai 2022 (AFP)



Für Israelis ist die Zukunft unvorhersehbar



Von Gideon Levy



23. Mai 2022

Wenn es eine Sache gibt, die auf der öffentlichen Agenda in Israel völlig fehlt, dann ist es die langfristige Perspektive. Israel blickt nicht in die Zukunft, nicht einmal um eine halbe Generation.

Kinder sind in Israel wichtig, und die Zeit und Energie, die ihnen gewidmet wird, übersteigt bei weitem das, was in den meisten anderen Gesellschaften üblich ist, doch niemand spricht darüber, was für sie oder für ihre eigenen zukünftigen Kinder in der Zukunft liegt.

Es gibt keinen einzigen Israeli, keinen einzigen, der weiß, wohin sich sein Land entwickelt.

Fragen Sie einen gewöhnlichen Israeli oder einen Politiker, einen Journalisten oder Wissenschaftler, aus der politischen Mitte oder von rechts oder links: Wohin gehen Sie? Wie wird Ihr Land in weiteren 20 Jahren aussehen? Oder in 50? Sie können nicht einmal beschreiben, wie es in 10 Jahren aussehen könnte. Nur wenige Israelis können überhaupt sagen, wohin sie sich ihr Land wünschen, abgesehen von leeren Slogans über Frieden, Sicherheit und Wohlstand.



Beunruhigende Frage

Sehr aufschlussreich ist auch die Frage, die sich auf lange Sicht stellt: Wird es Israel in 20 oder 50 Jahren noch geben? Das ist die einzige Frage, die man in Israel über die Zukunft hört. Und inzwischen eine andere Frage – wird es jemals Frieden geben? – die vor ein oder zwei Generationen noch allgegenwärtig war, steht nicht mehr auf der Tagesordnung und wird fast nie gestellt.

Es gibt nur sehr wenige Orte, an denen die Menschen fragen, ob ihr Land in einigen Jahrzehnten noch existieren wird. In Deutschland oder Albanien, in Togo oder im Tschad stellt man diese Frage nicht. Auch für Israel – eine mächtig bewaffnete Regionalmacht, beeindruckend gut vernetzt, technologisch so weit fortgeschritten und so wohlhabend, der Liebling des Westens – ist diese Frage vielleicht nicht relevant.

Man beachte die unglaublichen Anstrengungen, die Israelis unternehmen, um für sich und ihre Kinder einen zweiten Pass zu bekommen – egal welchen.

Doch bedenken Sie, dass so viele Israelis sich diese Frage immer wieder stellen, in letzter Zeit häufiger denn je. Man beachte den unglaublichen Aufwand, den Israelis betreiben, um für sich und ihre Kinder einen zweiten Pass zu bekommen – egal welchen Pass! Sei es ein portugiesischer oder ein litauischer, Hauptsache, man hat eine andere Möglichkeit als den israelischen Pass, als ob der israelische Pass eine Art befristete Genehmigung wäre, die bald abläuft, als ob man ihn nicht immer wieder erneuern könnte.

All dies deutet darauf hin, dass die israelische Angewohnheit, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es um die Zukunft ihres Landes geht, eine tief sitzende und möglicherweise sehr realistische Angst vor dem, was die Zukunft bringen könnte, verschleiert. Die Israelis haben Angst vor der Zukunft ihres Landes. Sie prahlen mit der Macht und den Fähigkeiten ihres Landes, einer gerechten Nation, einem auserwählten Volk, einem Licht für die Völker; sie sind überaus stolz auf ihre Armee, auf ihre Fähigkeiten, während gleichzeitig eine Urangst an ihren Eingeweiden nagt.

Die Zukunft ihres Landes ist vor ihnen verborgen, in Nebel gehüllt. Sie reden gerne in religiösen Begriffen von der Ewigkeit, “einem vereinten Jerusalem für die Ewigkeit” und “Gottes ewiger Verheißung an Israel”, während sie tief im Inneren keine Ahnung haben, was morgen oder spätestens übermorgen mit ihrem Land geschehen wird.



Selbsttäuschung gibt keine Antwort

Der Name des Spiels ist Verdrängung, Verleugnung, Selbsttäuschung, in einem Ausmaß, das in keiner anderen Gesellschaft, die mir einfällt, bekannt ist. So wie es für die meisten Israelis keine Besatzung und schon gar keine Apartheid gibt, obwohl die Berge von Beweisen immer höher werden, so gibt es für die meisten Israelis auch kein Morgen. Es gibt kein Morgen, wenn es um die Umwelt oder den Klimawandel in Israel geht; es gibt kein Morgen, wenn es um die Beziehungen zu der anderen Nation geht, die neben uns lebt und vor der wir auf die Knie fallen.

Versuchen Sie einmal, Israelis zu fragen, wie es hier eines Tages mit einer palästinensischen Mehrheit zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer aussehen wird, und Sie werden im besten Fall nur ein Achselzucken ernten. Wohin soll das alles führen? Werden wir für immer durch das Schwert leben? Ist es den Preis wert?

Sie werden feststellen, dass – raten Sie mal – Israelis sich diese Frage noch nie gestellt haben und dass sie auch noch nie jemand danach gefragt hat. Ihr Gesichtsausdruck wird Ihnen verraten, dass sie so eine seltsame Frage noch nie gehört haben. Auf jeden Fall wird es keine Antwort geben. Die Israelis haben keine Antwort.

Diese Situation ist natürlich sehr ungesund. Eine Gesellschaft kann nicht weit kommen, wenn sie den Kopf in den Sand steckt, und sie wird mit Sicherheit nicht in der Lage sein, die wirklichen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen sie steht. Die Besatzung, die mehr als alles andere das heutige Israel ausmacht, stellt mehr als nur einige Herausforderungen dar, denen sich Israel nicht stellen will. Was wird mit der Besatzung geschehen? Wohin wird sie die beiden Gesellschaften, den Besatzer und den Besetzten, den Israeli und den Palästinenser, führen? Kann die Besatzung ewig weitergehen?

Bis vor kurzem war ich davon überzeugt, dass die Besatzung nicht ewig andauern kann. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass ein Volk, das für seine Freiheit kämpft, in der Regel gewinnt und dass verrottete Regime, wie die militärische Besetzung des palästinensischen Volkes durch Israel, von selbst zusammenbrechen, weil sie von innen heraus von dem Verfall, der sie immer durchdringt, zerbröckelt werden. Da sich die israelische Besatzung jedoch hinzieht und ihr Ende immer weiter in die Ferne rückt, haben Zweifel meine einst feste Überzeugung erschüttert, dass sicher bald etwas geschehen wird, um die Besatzung zu Fall zu bringen, so wie ein Baum, der robust aussieht, aber von innen her verrottet ist.

Der beängstigendste Fall ist der von Amerika und den amerikanischen Ureinwohnern, eine Geschichte einer Eroberung, die zum Dauerzustand wurde, wobei die Eroberten in Reservate gepfercht wurden, in denen sie nur theoretisch Unabhängigkeit und Selbstbestimmung haben und ihre nationalen Rechte ignoriert werden.



Unbefristete Besetzung

Mit anderen Worten: Es gibt in der Tat Besetzungen, die auf unbestimmte Zeit andauern, entgegen aller Vorhersagen, bis ein erobertes Volk aufhört, eine Nation zu sein, und zu einer anthropologischen Kuriosität wird, die in ihrem Käfig in einem Reservat lebt. Das passiert, wenn die Besatzer besonders mächtig und die Eroberten besonders schwach sind und die Welt das Interesse an ihrem Schicksal verliert. Eine solche Zukunft droht nun den Palästinensern. Sie befinden sich in ihrer gefährlichsten Stunde seit der Nakba von 1948.

Sie sind gespalten, isoliert, haben keine starke Führung, bluten am Straßenrand und verlieren langsam ihr wertvollstes Gut, nämlich die Solidarität, die sie in der ganzen Welt, vor allem im globalen Süden, geweckt haben.

Demonstranten schwenken Flaggen der Fatah und Palästinas, während sie israelische Flaggen während einer Demonstration gegen die Enteignung palästinensischen Landes durch Israel im Dorf Kfar Qaddum nahe der jüdischen Siedlung Kedumim im besetzten Westjordanland am 20. Mai verbrennen (AFP)

Jassir Arafat war eine weltweite Ikone; es gab keinen Ort auf der Welt, an dem sein Name nicht bekannt war. Heute gibt es keinen Palästinenserführer, der ihm auch nur nahe kommt. Schlimmer noch: Ihr Anliegen verschwindet allmählich von der Tagesordnung der Weltöffentlichkeit, die sich auf dringende Themen wie Migration, Umwelt und den Krieg in der Ukraine konzentriert. Die Welt ist der Palästinenser überdrüssig, die arabische Welt hat sie schon lange satt und die Israelis waren nie an ihnen interessiert. Das kann sich zwar noch ändern, aber die derzeitigen Trends sind zutiefst entmutigend.

Ein Teil der Welt hat einfach das Interesse verloren, und der Rest klammert sich an die Formel einer Zweistaatenlösung, als ob sie durch ein religiöses Edikt geheiligt wäre

Eine weitere Nakba nach dem Vorbild von 1948 scheint für Israel derzeit keine realistische Option zu sein; die zweite Nakba ist eine fortlaufende, die sich schleichend, aber ohne Drama vollzieht. Sicherlich gibt es in Israel einige, die mit dem Gedanken spielen, dass Israel unter dem Deckmantel eines künftigen Krieges die 1948 nur teilweise erledigte Aufgabe zu Ende bringen könnte. Drohende Stimmen in dieser Richtung sind in letzter Zeit lauter geworden, aber sie bleiben eine Minderheit im israelischen Diskurs.

Mit den Siedlungen weitermachen? Warum nicht? Die meisten Israelis interessiert das einfach nicht. Sie waren noch nie in den Siedlungen, werden nie dorthin gehen und es ist ihnen völlig egal, ob Evyatar geräumt wird oder nicht.

Der Kampf hat sich längst an die internationale Front verlagert. Die entscheidende Wende wird nur von dort kommen, wie es in Südafrika geschah. Aber ein Teil der Welt hat einfach das Interesse verloren, und der Rest klammert sich an die Formel einer Zweistaatenlösung, als ob sie durch ein religiöses Edikt geheiligt wäre. Dabei wissen die meisten Entscheidungsträger bereits, dass die Zweistaatenlösung längst tot ist, wenn sie überhaupt jemals gelebt hat.

Gleichheit ist der Weg

Der einzige Ausweg aus dieser deprimierenden Sackgasse ist die Schaffung eines neuen Diskurses, eines Diskurses der Rechte und der Gleichheit. Die Menschen müssen aufhören, die Lieder der Vergangenheit zu singen, und sich einer neuen Vision zuwenden. Für die internationale Gemeinschaft sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein; für die Israelis und – in geringerem Maße – für die Palästinenser ist die Idee revolutionär, bedrohlich und äußerst schmerzhaft.

Gleichberechtigung. Gleiche Rechte vom Fluss bis zum Meer. Eine Person, eine Stimme. So grundlegend und doch so revolutionär. Dieser Weg erfordert eine Abkehr vom Zionismus und die Ablehnung der jüdischen Vorherrschaft, ein Loslassen des gesamten Selbstverständnisses beider Völker – aber er ist der einzige Lichtblick.

In Israel wurde diese Idee bis vor wenigen Jahren als subversiv, verräterisch und illegitim angesehen. Sie wird immer noch so gesehen, aber mit etwas weniger Nachdruck. Sie ist erwähnenswert geworden. Es liegt nun an den Zivilgesellschaften im Westen und dann an den Politikern, den Wandel anzunehmen. Die meisten von ihnen wissen bereits, dass dies die einzig verbleibende Lösung ist, haben aber Angst, dies zuzugeben, um nicht die Zauberformel für eine fortgesetzte israelische Besatzung zu verlieren, die die jetzt tote Zweistaatenlösung bietet.

Die Gegenwart ist zutiefst entmutigend, die Zukunft nicht minder. Und doch ist es von größter Bedeutung, an dem Gedanken festzuhalten, dass noch etwas zu hoffen ist, dass noch etwas getan werden kann. Das Schlimmste, was in diesem Teil der Welt passieren könnte, wäre, dass alle das Interesse daran verlieren, was hier geschieht, und sich mit der aktuellen Realität abfinden. Das darf nicht sein. Übersetzt mit Deepl.com

