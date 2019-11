Für Israelis ist es leicht zu vergessen, dass es sich bei einem gezielten Mord tatsächlich um einen außergerichtlichen Mord handelt Von Oren Ziv Mord handelt, Von Oren Ziv

On the Gaza fence, a call for stability – not vengeance | +972 Magazine The latest round of deadly violence in Gaza has already taken the lives of at least 34 Palestinians, including eight children. Meanwhile, in Israel’s southern towns, residents want stability – not more war. Israelis in the southern towns of Sderot, Ashdod, and Ashkelon are no longer interested in vengeance.

Von Oren Ziv

Die jüngste Runde der tödlichen Gewalt in Gaza hat bereits mindestens 34 Palästinensern das Leben gekostet darunter acht Kindern. In den südlichen Städten Israels wollen die Bewohner Stabilität – nicht mehr Krieg.

Israelis in den südlichen Städten Sderot, Ashdod und Ashkelon sind nicht mehr an Rache interessiert. Vielleicht ist es ihre Müdigkeit und Verzweiflung oder die Tatsache, dass Benjamin Netanyahu – aus transparenten politischen Gründen – das gezielte Attentat angeordnet hat, mit dem die letzte Runde der Gewalt begann. Aus welchem Grund auch immer, es gab fast keine Forderungen an die Armee, Gaza zu übernehmen und so viele Palästinenser wie möglich zu töten. Vielmehr scheint Stabilität das Ziel zu sein.

Zwischen den Sirenen und dem Lauf zu den Luftschutzbunkern sagten die Anwohner +972, dass sie eine Lösung für den Konflikt wollten. Einige versuchten, einen Bewohner zum Schweigen zu bringen, der gegenüber einem Journalisten aus einer ausländischen Nachrichtenagentur rassistische Aussagen über Muslime machte. Mit jeder neuen Runde von Gewalt scheint es, dass mehr Menschen in Israel und insbesondere im Süden deutlich sehen, dass es keine militärische Lösung für die Situation in Gaza gibt.

Benny Gantz, der Vorsitzende der Blau-Weiß-Partei, veranschaulichte diesen Einstellungswandel, als er am Mittwoch Gast in einer Morgenfernsehsendung war. Der Mann, der einmal damit prahlte, wie viele Menschen er in Gaza getötet hat, hat seinen Ton geändert; jetzt spricht er von der Notwendigkeit einer langfristigen Lösung, die nicht nur militärisch ist. „Wir müssen es ermöglichen, dass die beiden Seiten gute Nachbarn sind“, sagte der ehemalige Armeestabschef. „Es muss Abschreckung geben, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, zu einem gegenseitigen Verständnis zu kommen, das auf wirtschaftlicher Entwicklung und guten nachbarschaftlichen Beziehungen basiert, dann sollten wir es annehmen.“

Weit entfernt von den Sirenen im Süden sprachen israelische Politiker in den Fernsehstudios plötzlich von der Hamas, als wäre sie der verantwortliche Erwachsene in Gaza und forderten sie auf, den Waffenstillstand durchzusetzen, der seit dem letzten Aufflammen im Mai weitgehend eingehalten wurde. Unterdessen ist die Regierung nicht bereit, direkt mit der Hamas zu sprechen und setzt die 13-jährige Blockade fort, die die Hauptursache für die schlechten Lebensbedingungen in Gaza ist.

Vor einem Jahr, am 13. November 2018, wurde Mahmoud Abdul-Hamid Abu Asba, ein Bewohner der Stadt Halhoul im Westjordanland, in seinem Bett getötet, als eine Rakete sein Gebäude in einem verarmten Gebiet in Süd-Aschkelon traf. Selbst wenn er Zeit gehabt hätte, aus dem Bett zu steigen, wäre er nirgendwo hingelaufen – denn es gibt keinen Luftschutzkeller in oder in der Nähe seines Gebäudes.

Ein Jahr später bleibt die Situation nahezu unverändert. Die Gebäude haben keine Bombenunterstände oder verstärkten Räume, und die wenigen Unterkünfte in der Nachbarschaft sind in den 30 oder 40 Sekunden, die zwischen einer Warnsirene und dem Aufprall einer ankommenden Rakete vergehen, nicht erreichbar.

Dutzende von Menschen sind in Schutzraum 302 in der Rabbi Maimon Street in Ashkelon eingepfercht. Einige von ihnen sind Asylsuchende aus dem Sudan, die sagten, dass es ihnen an Matratzen, Essen und Proviant für die Kinder mangelt. Die Spenden, die große Unternehmen für die Bewohner des Südens leisten, erreichen diesen Ort nicht. Eine Frau aus der Gegend bringt Essen und Wasser für die ganze Gruppe und bezahlt die Vorräte aus eigener Tasche. „Sie zwangen uns, im Schutzraum zu bleiben. Wir bitten nur um unsere Rechte, nicht mehr“, sagte eine andere Nachbarin.

Eine widerspruchslose Militärstrategie – Die letzten zwei Tage haben daran erinnert, dass es außer der palästinensischen Führung keine politische Opposition zu militärischen Operationen im politischen Bereich Israels gibt. Nitzan Horowitz (Meretz) machte einige stark formulierte Aussagen über Netanyahu, der die Operation zeitlich geplant hatte, um jede Möglichkeit der Bildung einer Regierungskoalition durch die Mitte-Links-Parteien zu torpedieren, aber er sprach sich nicht gegen die gezielte Ermordung aus.

Für Israelis ist es leicht zu vergessen, dass es sich bei einem gezielten Mord tatsächlich um einen außergerichtlichen Mord handelt, der in diesem Fall einem Familienmitglied das Leben kostete – der Frau von al-Ata, die neben ihm schlief.

Nur selten stellt Meretz die Angriffe auf Gaza in Frage. Die Gemeinsame Liste und die linken Aktivisten sind die einzigen wirklichen Stimmen der Opposition gegen die Angriffe auf Gaza, gegen die Militärblockade und gegen die gezielten Attentate. Und die Anti-Kriegs-Demonstrationen sind mit jeder Runde von Gewalt zurückgegangen: In dieser Woche versammelten sich lediglich 100 Demonstranten mitten in Tel Aviv am ersten Tag der Militäroperation.

Ein Waffenstillstand wurde am Donnerstag angekündigt. Bislang hat es sich gehalten, wobei Israel bereits behauptet hat, dass seine militärische Operation ein Erfolg war – obwohl das Zentrum des Landes am Dienstag stundenlang gelähmt war. Schulen und viele öffentliche Dienste werden unter Hausbefehlen geschlossen, was ein Gefühl der Notlage schafft, das Netanyahu gut dienen könnte, da er zunehmend verzweifelt aussieht, um mit Gantz eine Einheitsregierung zu bilden.

Wie üblich wurde der Preis für diese Runde der Gewalt von den Palästinensern in Gaza getragen. Zwischen Dienstagmorgen und der Umsetzung eines Waffenstillstands am Donnerstag wurden mindestens 34 Menschen getötet und 109 schwer verletzt. Unter den Toten sind acht Kinder und drei Frauen. Es ist nicht klar, wie viele der Männer mit dem Islamischen Dschihad verbunden waren und wie viele in ihren Häusern und nicht bei militärischen Aktivitäten getötet wurden.

Am Mittwoch, Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands, versuchte die Armee ein weiteres gezieltes Attentat. Dieser tötete acht Mitglieder derselben Familie, während sie schliefen. Fünf der Toten waren Kinder. Die Armee sagte, dass der Vater, Rasmi Abu Malhous, „ein Kommandant in einer Raketeneinheit“ sei; später gab sie jedoch zu, dass sie das falsche Gebäude bombardiert hatte. Ebenfalls am Mittwoch wurde ein Einwohner von Gaza zusammen mit seinen beiden sieben- und 24-jährigen Kindern getötet, als sie ihn bei seiner Heimkehr mit dem Motorrad begrüßen wollten.

Als Israel seine Politik der Durchführung von Zielvereinigungen mit Begeisterung fortsetzt, erinnert uns Meretz MK Mossi Raz daran, dass vor genau sechs Jahren, am 14. November 2012, der Hamas-Stabschef Ahmad Jabari ermordet wurde. Damals versprach die Regierung, dass „israelische Bürger nicht mehr in Luftschutzkellern sitzen müssen“.

