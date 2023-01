To US Papers, Iranian Weapons More Newsworthy Than Those Made In USA – PopularResistance.Org Russia’s use of Iranian-made drones in the Ukraine war has garnered substantial attention in flagship US news outlets like the New York Times, Wall Street Journal and Washington Post. These papers’ first references to the matter came on July 11.

Für US-Zeitungen sind iranische Waffen berichtenswerter als solche aus den USA

Von Gregory Shupak, Fairness and Accuracy in Reporting.

29. Januar 2023

Der Einsatz von Drohnen aus iranischer Produktion durch Russland im Ukraine-Krieg hat in den wichtigsten US-Nachrichtenblättern wie der New York Times, dem Wall Street Journal und der Washington Post große Aufmerksamkeit erregt. Diese Zeitungen berichteten erstmals am 11. Juli über die Angelegenheit. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Redaktionsschluss (24. Januar) haben die Publikationen 215 Artikel veröffentlicht, in denen die Ukraine und die Worte “iranische Drohnen”, “im Iran hergestellte Drohnen”, “im Iran hergestellte Drohnen” oder kleinere Abwandlungen dieser Begriffe erwähnt wurden. Das ist mehr als eine Erwähnung pro Tag in sechseinhalb Monaten.

Die Tatsache, dass einige der russischen Drohnen im Iran hergestellt werden, wird nicht nur häufig erwähnt, sondern findet sich auch in Schlagzeilen wie “Iran to Send Hundreds of Drones to Russia for Use in Ukraine, US Says” (Washington Post, 7/11/22), “Ukraine Warns of Growing Attacks by Drones Iran Has Supplied to Russia” (New York Times, 9/25/22) und “Russia’s Iranian Drones Pose Growing Threat to Ukraine” (Wall Street Journal, 10/18/22).

Drohnen sind natürlich nur eine Art von Waffenexporten unter vielen, und über in den USA hergestellte Rüstungsgüter wird nicht in ähnlicher Weise berichtet, wenn sie in das Abschlachten von Unschuldigen verwickelt sind.

US-Bomben in Gaza

Ein Beispiel ist die Bombardierung des Gazastreifens durch Israel vom 10. bis 21. Mai 2021. Nach Angaben des Büros des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte tötete das israelische Militär etwa 245 Palästinenser, darunter 63 Kinder, und zerstörte mehr als 2.000 Wohneinheiten vollständig oder beschädigte sie schwer:

Schätzungsweise 15.000 Wohneinheiten wurden in gewissem Maße beschädigt, ebenso wie zahlreiche Wasser- und Sanitäreinrichtungen und Infrastrukturen, 58 Bildungseinrichtungen, neun Krankenhäuser und 19 Zentren für die medizinische Grundversorgung. Die Schäden an der Infrastruktur haben die chronischen Infrastruktur- und Stromversorgungsdefizite des Gazastreifens noch verschlimmert, was zu einem Rückgang der Versorgung mit sauberem Wasser und der Abwasseraufbereitung sowie zu täglichen Stromausfällen von 18-20 Stunden führte, von denen Hunderttausende betroffen sind.

Der israelische Angriff wurde mit einem Arsenal voller US-Waffen durchgeführt. Zwischen 2009 und 20 kamen mehr als 70 % von Israels wichtigsten konventionellen Waffenkäufen aus den USA; laut Andrew Smith von der Kampagne gegen den Waffenhandel stammen Israels “wichtigste Kampfflugzeuge aus den USA”, darunter insbesondere die F-16-Kampfjets, die zu dieser Zeit den Gazastreifen bombardierten (Middle East Eye, 5/18/21). Wie der Congressional Research Service (16.11.20) sechs Monate vor dem Angriff auf Gaza feststellte, hat Israel mehr kumulierte US-Auslandshilfe erhalten als jedes andere Land seit dem Zweiten Weltkrieg:

Bis heute haben die Vereinigten Staaten Israel 146 Milliarden Dollar (aktuelle oder nicht inflationsbereinigte Dollars) an bilateraler Hilfe und Raketenabwehrmitteln zur Verfügung gestellt. Gegenwärtig erfolgt fast die gesamte bilaterale US-Hilfe für Israel in Form von Militärhilfe.

Ich habe die Datenbanken der Times, des Journal und der Post nach den entsprechenden Begriffen durchsucht, die ich für die in der Ukraine eingesetzten iranischen Drohnen verwendet habe, und habe analoge Begriffe hinzugefügt. In dem am 10. Mai beginnenden Zeitraum von einem Monat wurde in diesen Zeitungen in nur 15 Artikeln der Einsatz von US-Waffen durch Israel erwähnt, das sind etwa halb so viele Berichte wie über den russischen Einsatz von Drohnen iranischer Produktion pro Monat veröffentlicht wurden.

Starke Unterstützung” für Angriffe auf Jemen

Ein grausamer Fall aus dem laufenden Jemen-Krieg ist ein weiterer lohnender Vergleich dafür, wie iranische Waffenexporte und ihre US-amerikanischen Gegenstücke gedeckt sind. Am 21. Januar 2022 bombardierte die US-amerikanisch/saudisch/emiratisch/britisch/kanadische Koalition im Jemen ein Gefängnis in Sa’adah, wobei mindestens 80 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden. Der US-Waffenhersteller Raytheon stellte die Bombe her, die bei dieser Gräueltat eingesetzt wurde.

In der Berichterstattung aus dem Monat nach dem Angriff finde ich in den drei Zeitungen nur zwei Artikel, die einen Zusammenhang zwischen dem Gemetzel und US-Waffen herstellen. In einem Bericht der New York Times (21.1.22) wurde die Möglichkeit angesprochen, dass in Sa’adah Menschen durch Bomben aus US-Produktion getötet wurden:

Es war unklar, ob die bei den Luftangriffen verwendeten Waffen von den Vereinigten Staaten geliefert worden waren, die in den letzten Jahren bei weitem der größte Waffenverkäufer an Saudi-Arabien und die [Vereinigten Arabischen] Emirate waren, so das Stockholm International Peace Research Institute, das Waffentransfers überwacht.

Der einzige Artikel, der ausdrücklich auf die Schuld der USA an dem Massaker von Sa’adah hinwies, war ein Meinungsartikel in der Washington Post (26.1.22), der sich auf “zahlreiche Beweise für den Einsatz von US-Waffen bei dem Angriff” bezog. Das Wall Street Journal hielt also die Beteiligung der USA an einem Massenmord, bei dem 80 Menschen ums Leben kamen, nicht für berichtenswert, und die Times und die Post kamen offensichtlich zu dem Schluss, dass die Beteiligung der USA nur geringe Aufmerksamkeit verdiene. Die Post (1/21/22) veröffentlichte sogar einen Artikel, der irreführend den Eindruck erweckte, die USA hätten aufgehört, ein wichtiger Faktor in diesem Krieg zu sein:

Die Vereinigten Staaten haben die von Saudi-Arabien angeführte Koalition einst stark unterstützt. Präsident Biden kündigte jedoch Anfang letzten Jahres an, dass Washington die Unterstützung für die Offensivoperationen der Koalition, die für den Tod Tausender Zivilisten verantwortlich gemacht werden, einstellen werde. Zuvor hatte die Trump-Regierung die Betankung saudischer Jets, die gegen die Houthis operieren, durch die USA gestoppt. Einige Mitglieder des Kongresses hatten lange Zeit ihre Empörung über die Beteiligung der USA an dem Krieg, einschließlich der Waffenverkäufe an Saudi-Arabien, zum Ausdruck gebracht.

Doch nur wenige Wochen vor den Morden in Sa’adah hat der Kongress einen von Biden genehmigten Waffenverkauf im Wert von 650 Millionen Dollar an Saudi-Arabien abgesegnet (Al Jazeera, 8.12.21). Das bedeutet, dass Washington die Koalition immer noch “nachdrücklich unterstützt”, ungeachtet der hohlen Behauptungen, dass diese Waffen der Verteidigung dienen (In These Times, 22.11.21).

Wachsende Bedrohung

Die Berichterstattung über die Waffenexporte des Irans und der USA unterscheidet sich auch in Bezug auf die Analysen, die die Medien anbieten.

David Ignatius riet den Lesern der Washington Post (24.8.22), “sich vor der entstehenden Allianz zwischen Teheran und Moskau in Acht zu nehmen”. In den von mir untersuchten Zeiträumen gibt es einen deutlichen Mangel an Artikeln, in denen die Leser aufgefordert werden, sich vor den Allianzen Washington/Tel Aviv oder Washington/Riad zu hüten und das Blutvergießen zu verachten, das sie ermöglichen.

Das Wall Street Journal (28.10.22) behauptete, dass

Russlands zunehmender Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine stellt eine wachsende Bedrohung für die USA und ihre europäischen Verbündeten dar, da Teheran versucht, seine militärische Macht über den Nahen Osten hinaus auszuweiten.

In dem Artikel heißt es weiter: “Die im Westen hergestellten Komponenten, die die [iranischen] Drohnen lenken, antreiben und steuern, berühren ein lästiges Problem, mit dem sich die führenden Politiker der Welt konfrontiert sehen, wenn sie versuchen, die wachsende Bedrohung einzudämmen.” In dem Artikel wird Norman Roule, ein ehemaliger Mitarbeiter der CIA, zitiert,

der davor warnt, dass die Kombination von Drohnen und Raketen eines Tages gegen westliche Mächte eingesetzt werden könnte. “Der Ukraine-Konflikt bietet dem Iran eine einzigartige und risikoarme Gelegenheit, seine Waffensysteme gegen moderne westliche Verteidigungsanlagen zu testen”, so Roule.

Die US-Waffen, die dazu beigetragen haben, den Gazastreifen zu verwüsten und Dutzende von Gefangenen in Sa’adah auszulöschen, werden kaum so dargestellt, als hätten sie ihren Opfern geschadet, und schon gar nicht als “wachsende” oder “sich ausweitende” Bedrohung für rivalisierende Mächte wie Russland oder China oder für irgendjemanden sonst.

Bösartiges Verhalten

In der New York Times (11.1.22) behauptete Bret Stephens, dass die Biden Regierung

die iranische Führung warnen sollte, dass ihre Drohnenfabriken ins Visier genommen und zerstört werden, wenn sie weiterhin Kamikaze-Drohnen an Russland liefern, was einen klaren Verstoß gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats darstellt. Wenn Teheran mit der Beihilfe zum Massenmord in der Ukraine davonkommt, wird es nie einen Grund haben, die Vereinigten Staaten für sein bösartiges Verhalten zu fürchten. Jedes Land sollte wissen, dass der Preis für die Unterstützung Moskaus bei seinem Gemetzel hoch sein wird.

Natürlich gibt die UN-Charta einzelnen Ländern nicht das Recht, andere Nationen anzugreifen, die ihrer Meinung nach gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen. Und natürlich sagen Times, Journal und Post nicht, dass die Verantwortung der USA für die Massenmorde in Palästina und Jemen bedeutet, dass Waffenfabriken in den USA von einer feindlichen Macht “ins Visier genommen und zerstört” werden sollten. Sie schlagen auch nicht vor, dass die USA “darauf aufmerksam gemacht” werden sollten, dass es einen “hohen” “Preis” für die Unterstützung von Tel Aviv oder Riad bei ihrem “Gemetzel” geben wird.

William B. Taylor und David J. Kramer argumentieren in der Post (12.6.22), dass iranische Drohnen zu den wenigen “russischen Waffen gehören, die funktionieren”, und dass die USA “die Ukraine mit Raketenabwehr-, Drohnen- und Luftabwehrsystemen ausstatten” müssen. In keinem der von mir untersuchten Artikel hieß es, man solle den Palästinensern oder den Jemeniten militärische Ausrüstung zum Schutz vor Waffen aus US-Produktion geben.

Ginge es bei der Sorge dieser Medien um iranische Waffenexporte nach Russland um die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, gäbe es keine solche Diskrepanz zwischen Umfang und Charakter dieser Berichterstattung im Vergleich zu der über US-Waffen, die in Palästina und im Jemen Leichen anhäufen. Stattdessen haben sich die Konzernmedien darauf konzentriert, wie offizielle Feinde Gewalt ausüben, und haben die Gewalt, die ihr eigenes Land ausübt, heruntergespielt. Übersetzt mit Deepl.com

