Fußballfans rufen während eines Spiels zwischen Schalke 04 und Bayern München in Gelsenkirchen am 12. November 2022 zum WM-Boykott auf (AFP)



Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Weiße Empörung, Kolonialismus und ein Spiel der kapitalistischen Gier



Von Joseph Massad



28. November 2022

Es ist kein Zufall, dass sich die liberalen Menschenrechtsbedenken gegen Katar mit denen der imperialistischen USA und der europäischen Länder decken, deren repressive Politik keine solche Kritik hervorruft

Als letzte Woche die Fußballweltmeisterschaft begann, füllten liberale europäische und amerikanische Angriffe auf Katars Menschenrechtsbilanz, einschließlich eines Berichts von Amnesty International, den Äther und die sozialen Medien, wobei der Schwerpunkt auf Wanderarbeitern, LGBTQ-Rechten und der Religiosität des Landes lag.

Die Leidenschaften, die der Fußball im Laufe der Jahrzehnte ausgelöst hat, scheinen jedoch die koloniale, rassistische, nationale und kapitalistische Geschichte des Sports nicht zu berücksichtigen.

In der Tat schien die Frage der Menschenrechte weiße Liberale vor den Spielen 2018 in Russland oder dieses Jahr in Katar nicht sonderlich zu beunruhigen.

Es ist kein Zufall, dass die Bedenken der Liberalen in Bezug auf die Menschenrechte in den meisten Fällen voll und ganz mit denen der imperialistischen USA und europäischen Länder übereinstimmen.



Liberale Heuchelei

Als England 1966 die Fußballweltmeisterschaft ausrichtete, war Homosexualität noch illegal und blieb es in Schottland bis 1980 und in Nordirland bis 1982. Als das Gesetz schließlich geändert wurde, beschränkte es sich darauf, “private homosexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 Jahren zu entkriminalisieren, während gleichzeitig schwerere Strafen für Vergehen auf der Straße verhängt wurden”.

Was die Rechte der Arbeitnehmer anbelangt, so war die Diskriminierung nicht-weißer Arbeitnehmer auch in den britischen Gewerkschaften weiterhin weit verbreitet.

Großbritannien hielt seine kolonialen Besitzungen auf der ganzen Welt aufrecht, von der damals trotzigen weißen Siedlerkolonie Rhodesien über Hongkong und die Malwinen (Falklandinseln) bis hin zu den noch jungen Verbrechen gegen das kenianische Volk, das 1963 gerade die Unabhängigkeit erlangt hatte. Für Menschenrechtsaktivisten waren sie kaum von Belang.

Katar selbst befand sich zu dieser Zeit unter britischer Kolonialherrschaft.

Damals wie heute gibt es in Großbritannien Blasphemiegesetze, und die Kirche von England ist nach wie vor die offizielle Religion des Landes. Dennoch richtete das Land die Fußballweltmeisterschaft aus, ohne dass sich die europäischen Bürgerrechtler beschwerten, am wenigsten Amnesty International.

1974, als Westdeutschland die Fußballweltmeisterschaft ausrichtete, erlebte die Bevölkerung dieses Landes die letzte Welle staatlicher Repression.

1972 begann die westdeutsche Regierung, “Radikale” aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen (der damals 20 Prozent der westdeutschen Arbeitnehmerschaft umfasste). Westdeutsche Gewerkschaften schlossen routinemäßig “aktivistische” Mitglieder aus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz überprüfte 2,5 Millionen Bürger.

Tatsächlich wurden 800.000 Bewerber um eine Stelle im öffentlichen Dienst auf ihre “Verfassungstreue” hin überprüft. Es folgte eine Politik der schwarzen Listen oder des “Berufsverbots” – für die Unterzeichnung von Petitionen, die Teilnahme an Demonstrationen usw. – für diejenigen, die für schuldig befunden wurden.

Ein hartes Durchgreifen an den Universitäten, die Entlassung von Lehrern und die “freiwillige” Rücknahme “fragwürdiger” Bücher durch die Verlage waren an der Tagesordnung. Während die Anti-Homosexuellen-Gesetze der Nazis, die weiterhin in Kraft blieben, 1969 aufgehoben wurden, hielt die offizielle Anti-Homosexuellen-Diskriminierung im Land bis zum Jahr 2000 an.

Auch der westdeutsche Rassismus gegen türkische Arbeitsmigranten war weit verbreitet. Tatsächlich waren die meisten Führungskräfte des westdeutschen Justizministeriums zwischen 1949 und 1973 ehemalige Mitglieder der Nazipartei, darunter Dutzende ehemaliger paramilitärischer SA-Mitglieder.

Die Kampagne war so heftig, dass Israel, einer der größten Menschenrechtsverletzer der Welt, die Bilanz Katars moralisch bewertete

Aber Westdeutschland war Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft, ohne dass sich die europäischen Bürgerrechtler beschwert hätten, am wenigsten Amnesty International (das aufgefordert wurde, sich für die Baader-Meinhof-Gefangenen einzusetzen, die in deutschen Gefängnissen in den Hungerstreik getreten waren, um gegen Folter zu protestieren). Amnesty weigerte sich, sie zu übernehmen, da die Foltervorwürfe nach Einschätzung von Amnesty nicht “gerechtfertigt” waren).

Als die Fußballweltmeisterschaft 1994 in den Vereinigten Staaten stattfand, gab es in der Hälfte der US-Bundesstaaten Anti-Sodomie- und Anti-Homosexuellen-Gesetze, und die weit verbreitete Behauptung, Aids sei eine “Schwulenkrankheit”, hatte sich noch nicht gelegt. Das Land setzte damals seine Sanktionen gegen den Irak fort, die zum Tod von einer halben Million irakischer Kinder führten.

Das Töten und Verprügeln von Schwarzen durch die Polizei auf den Straßen der US-Städte wurde 1991 zu einem öffentlichen Skandal, als das Video der Polizeigewalt gegen Rodney King in Los Angeles an die Öffentlichkeit gelangte. Abgesehen davon, dass das New-Jim-Crow-System der Inhaftierung von Schwarzen in US-Gefängnissen fortbesteht, zu dem die Regierung von Bill Clinton maßgeblich beigetragen hat, dass Gefangene als Sklavenarbeiter eingesetzt werden, wie es der 13. Zusatz zur US-Verfassung erlaubt, und dass die Rechte der amerikanischen Ureinwohner weiterhin verletzt werden.

Aber die USA richteten die Fußballweltmeisterschaft aus, ohne dass sich europäische und US-amerikanische Bürgerrechtler beschwerten, am wenigsten Amnesty International (deren Bericht in jenem Jahr die Todesstrafe, die Brutalität der Polizei und die gewaltsame Rückführung haitianischer Flüchtlinge kritisierte, nicht aber Gesetze gegen Homosexualität, geschweige denn den Missbrauch von Wanderarbeitern usw.).

Als die USA 1996 die Olympischen Spiele in Atlanta, Georgia, ausrichteten, erwähnte der Jahresbericht von Amnesty die Olympischen Spiele nicht einmal und wiederholte seine übliche Kritik an der Todesstrafe, der Polizeigewalt und der erzwungenen Rückführung haitianischer Flüchtlinge, die er bereits in früheren Jahren geäußert hatte. Die Organisation veröffentlichte jedoch eine kurze Erklärung, in der sie die Hinrichtung eines Mannes durch den Staat Georgia verurteilte.

Im Gegensatz dazu veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) 1996 einen Bericht über die Todesstrafe, die Anti-Sodomie-Gesetze, den Rassismus und die armutsfeindliche Politik Georgiens und kritisierte die Tatsache, dass die Stadt die Olympischen Spiele trotz dieser schlechten Bilanz ausrichtete (in ihrem Bericht über die USA von 1994 erwähnte HRW die Anti-Sodomie-Gesetze nicht).

Keine der beiden Gruppen war jedoch Teil einer international orchestrierten Kampagne gegen die USA als Gastgeber der Olympischen Spiele. Da die USA, Kanada und Mexiko die nächste Fußballweltmeisterschaft ausrichten werden, wurde bisher noch keine Kampagne gegen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in den drei Ländern geführt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die USA den Zuschlag für die gemeinsame Bewerbung um die Ausrichtung der Spiele 2026 im Jahr 2018 während der Amtszeit von Donald Trump erhalten haben.

Koloniale Wurzeln

Die anhaltenden liberalen europäischen und amerikanischen Angriffe auf Katars Menschenrechtsbilanz sollten daher im Kontext dieser illustren Geschichte gesehen werden, in der Europa und die von Weißen regierten USA von der meisten Kritik ausgenommen sind, nicht aber nicht-weiße Länder.

Die Kampagne war so heftig, dass Israel, einer der größten Menschenrechtsverletzer der Welt, der auch die Rechte nichtweißer Wanderarbeiter verletzt, sich moralisch über Katars Bilanz äußerte.

Der Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, der Schweizer Italiener Gianni Infantino, reagierte auf diese Kritik bei der Eröffnung der Spiele letzte Woche: “Was wir Europäer in den letzten 3.000 Jahren getan haben, sollten wir für die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Lektionen zu erteilen.”

Die westliche Presse war wütend und CNN nannte seine Worte “eine Tirade”.

Die Geschichte des Fußballs ist eng mit der Geschichte des europäischen, insbesondere des britischen Kolonialismus verknüpft. Das von den Briten erfundene Spiel wurde 1872 zum ersten Mal in einem Pokalfinale der Football Association ausgetragen, und bald darauf wurde eine Fußballliga gegründet.

Zwischen 1863 und 1877 wurden die Fußballregeln vereinheitlicht, die jegliche Form der Ballbehandlung untersagten. Dies fiel auch mit dem Aufkommen der protestantischen Idee des “muskulösen Christentums” zusammen, das die Bekehrung der Heiden durch Glauben und Sport verband.

Der kaiserliche Export des Fußballs begann dann ernsthaft. Die Verbreitung des Fußballs in Europa führte 1904 zur Gründung der Fifa durch die Fußballverbände Frankreichs, Deutschlands, Belgiens, Schwedens, Spaniens, Dänemarks, der Schweiz und der Niederlande, die sich Federation Internationale de Football Association (Fifa) nannten.

Die Fifa führte 1930 die Fußballweltmeisterschaft ein. Der Weltverband des Fußballs wird nach wie vor von Europäern kontrolliert: Alle Fifa-Präsidenten waren weiße Europäer, mit Ausnahme eines weißen brasilianischen Präsidenten, der Sohn belgischer Einwanderer war, und eines Präsidenten aus Kamerun, der 2015-2016 für weniger als fünf Monate im Amt war.

Die Briten führten ihre Spiele in ihren Kolonien ein, um den Barbaren Disziplin und Teamwork beizubringen und ihnen christliche Werte zu vermitteln. Als sie den Fußball in den 1880er Jahren nach Kalkutta brachten, waren nur britische Schiedsrichter zugelassen.

Im Jahr 1911 besiegte eine indische Mannschaft, Mohun Bagan, das britische East Yorks Regiment mit 2:1. In Ägypten traten einheimische Mannschaften bereits 1916 gegen britische Teams an und nahmen ab 1924 an den Olympischen Spielen teil.

Die Franzosen ließen sich nicht lumpen und brachten den Fußball auch in ihre nordafrikanischen Kolonien. Mannschaften aus Algerien, Marokko und Tunesien traten in der 1919 ins Leben gerufenen Nordafrikanischen Meisterschaft an und kämpften um den 1930 eingeführten Nordafrikanischen Pokal.

Ähnlich wie andere europäische Kolonialisten setzte auch die zionistische Bewegung seit ihrer Gründung auf Sport und Athletik. Einer ihrer Gründer, Max Nordau, forderte in Anlehnung an die Protestanten ein “muskulöses Judentum”. Nordau gründete in ganz Europa Turnhallen für die zionistische jüdische Jugend.

Dank des britischen Einflusses und der Missionsschulen verfügten die Palästinenser bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts über einige Fußballmannschaften. Nach der Eroberung Palästinas durch die Briten im Jahr 1917 nutzten sie den Sport, um die jüdische Siedlerbevölkerung, die sie in das Land einführten, durch Sportvereine zu normalisieren und zu integrieren.

Der Plan ging jedoch nicht auf, und die meisten Mannschaften blieben getrennt und unabhängig von den Briten. Bald gründeten die zionistischen Kolonisten den Palästinensischen Fußballverband, der ausschließlich jüdisch blieb (mit Ausnahme eines Palästinensers, der nur an einer der Vorstandssitzungen teilnahm), auch wenn er sich gegenüber der Fifa als Vertreter des Mandatsgebiets Palästina präsentierte.

In der Meisterschaft spielten nur Mannschaften von Kolonisten, und es wurde die zionistische Hymne gespielt



Antikolonialer Widerstand

Trotz der britischen Absichten sahen die kolonisierten Palästinenser, wie zuvor schon die Inder und Ägypter, im Fußball eine Möglichkeit, ihren anti-kolonialen Nationalismus zu bekräftigen. In den 1930er Jahren organisierten sie unabhängig von der britischen Kolonialregierung weitere Sportvereine.

Im Jahr 1931 gründeten die Palästinenser ihren eigenen arabisch-palästinensischen Sportverband, dem 10 Vereine angehörten, der jedoch während des palästinensischen Aufstands von 1936-1939 wieder aufgelöst wurde.

Trotz der anhaltenden britischen Schikanen gründeten die Palästinenser 1944 die Arab Palestine Sports Association, der 21 palästinensische Vereine beitraten. Bis 1947 zählte er 65 Vereine als Mitglieder. Die Fußballmeisterschaften wurden 1945 in Jaffa ausgetragen. In jenem Jahr besiegte eine palästinensische Mannschaft unter dem Jubel der Palästinenser die Mannschaft der britischen Armee in einem Spiel.

Während der Palästinensische Verband Mannschaften zu Spielen in die arabischen Nachbarländer und in den Iran schickte, konnte er sich nicht bei der Fifa registrieren lassen, die den Verband der jüdischen Kolonisten bereits als Vertreter des Mandatsgebiets Palästina anerkannt hatte.



Die deutsche Mannschaft bedeckt den Mund aus Solidarität mit LGBTQ-Rechten vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Japan am 23. November 2022 (AFP)

Arabische Sportverbände haben gegen die Entscheidung der Fifa protestiert. Im Zuge der zionistischen Eroberung Palästinas 1948 war die Fifa gerade dabei, die palästinensischen und arabischen Bewerbungen zu überdenken.

Aber wenn kolonisierte Völker den Fußball gegen ihre Kolonialherren einsetzen, um anti-koloniale Leidenschaften zu bekräftigen, würde dies auch zu endemischem Hooliganismus unter britischen und anderen europäischen Zuschauern und zu nationalistischer Zwietracht unter den Kolonisierten selbst führen, insbesondere in der arabischen Welt.

In Jordanien ist der Fußball seit den späten 1970er Jahren einer der wichtigsten Schauplätze für die Inszenierung einer exklusiv jordanischen Identität und eines exklusiv jordanischen Nationalismus gegen die palästinensische Identität und den palästinensischen Nationalismus im Lande. Es handelt sich um einen andauernden Konflikt, der im letzten Monat zum Tod eines Kindes führte, das nach einem Spiel zwischen Al-Wehdat und dem Erzrivalen Al-Faisaly von einem anderen Kind getötet wurde, was dazu führte, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beider Seiten eingriffen, um die Krise einzudämmen.

Die seit 2009 andauernde Rivalität zwischen der algerischen und der ägyptischen Mannschaft hat zu einer diplomatischen und öffentlichen Feindschaft zwischen den beiden Ländern geführt. Abgesehen davon ist man in der gesamten arabischen Welt stolz auf die französisch-algerischen (Zinedine Zidane) und ägyptischen (Mohamed Salah) Spieler, die in europäischen Mannschaften spielen.



Kommerzialisierung der Leidenschaft

Noam Chomsky erklärte einmal: “Eine der Funktionen, die Dinge wie der Profisport in unserer und in anderen Gesellschaften erfüllen, besteht darin, die Aufmerksamkeit der Menschen von den wichtigen Dingen abzulenken, damit die Machthaber das tun können, was wichtig ist, ohne dass sich die Öffentlichkeit einmischt.”

In der Tat haben Fußballspiele, das beliebteste britische Kolonialspiel, das der Welt hinterlassen wurde, die Aufmerksamkeit der Menschen von den unmittelbaren politischen und wirtschaftlichen Kämpfen, mit denen sie konfrontiert sind, abgelenkt. Aber es ist nicht der Sport oder der Fußball als solcher, der ablenkt, sondern der grassierende Nationalismus und die Fifa selbst.

Fußballspiele lenken die Aufmerksamkeit der Menschen vor allem von den unmittelbaren politischen und wirtschaftlichen Kämpfen ab, mit denen sie konfrontiert sind

Wie der anti-imperialistische uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano es ausdrückte, sind die Fifa und ihre “Monarchen”, einschließlich der kapitalistischen Industrie, die Sportartikel herstellt, diejenigen, “die jeden Spieler in eine bewegliche Werbung verwandeln, während sie ihm verbieten, irgendeine Botschaft der politischen Solidarität zu tragen”. Sie seien es, “die nach der Kommerzialisierung von Leidenschaft und Identität gieren”.

Dass die Fifa und die Fußballweltmeisterschaft zu großen profitablen kapitalistischen Unternehmen geworden sind, ist kaum überraschend. Diejenigen, die den internationalen Sport leiten, wissen sehr wohl um die politische und finanzielle Rolle des internationalen Fußballs.

Für sie ist es gut angelegtes Geld, dass die Länder, die die Weltmeisterschaft ausrichten, Dutzende von Milliarden Dollar ausgeben, um die Spiele auszurichten, und dass Katar mit mehr als 200 Milliarden Dollar alle anderen übertroffen hat.

Die Menschenrechtsbeschwerden weißer Liberaler, ganz zu schweigen von Amnesty International, wären für ein globales Publikum überzeugender gewesen, wenn die Liberalen die USA und Europa denselben Standards unterworfen hätten, denen sie nun Katar und zuvor Russland unterwerfen.

So wie es aussieht, sind die westlichen Liberalen nur für ein weißes liberales Publikum überzeugend, von denen viele ihre anti-arabischen rassistischen Vorurteile mit dem Schild der Menschenrechte tarnen.Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

