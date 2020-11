G20 Gipfel in Saudi-Arabien: Diplomatischer Erfolg – und “Schande” Von Carsten Kühntopp

Großen Dank an Carsten Kühntopp für diese klaren Worte in der ARD.

Damit hat sich die scheinheilige Staatengemeinschaft endgültig ins mörderische abseits gestellt.

Es ist nur ein virtuelles Treffen und doch ein diplomatischer Erfolg. Saudi-Arabien richtet ab morgen den G20-Gipfel aus. Menschenrechtler sind entsetzt und erinnern an die Verfolgung und Ermordung Andersdenkender. Von Carsten Kühntopp, ARD-Studio Kairo Sie zerstückelten ihn, während er noch lebte: Wenn es stimmt, was türkische Quellen behaupten, fand Jamal Khashoggi im Oktober vor zwei Jahren im saudischen Generalkonsulat in Istanbul einen ganz besonders brutalen Tod.