„Gangster im Weißen Haus“: Noam Chomsky über COVID-19, WHO, China, Gaza und den globalen Kapitalismus

17.April 2020

Noam Chomsky

weltbekannter politischer Dissident, Sprachwissenschaftler und Autor. Er ist Preisträgerprofessor im Fachbereich Linguistik an der University of Arizona und emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology, wo er mehr als 50 Jahre lang lehrte.

Wir setzen unser Gespräch mit dem weltberühmten politischen Dissidenten, Linguisten und Autor Noam Chomsky fort. Er antwortet auf Präsident Trumps Kürzungen der US-Unterstützung für die Weltgesundheitsorganisation und den Anstieg der Todesfälle in den Vereinigten Staaten auf ein neues Rekordhoch und erörtert die Bedingungen in Gaza, die Zunahme des Autoritarismus in der ganzen Welt und die progressive Reaktion darauf. „Dies ist ein typisches Verhalten von Autokraten und Diktatoren. Wenn Sie kolossale Fehler machen, durch die Tausende von Menschen getötet werden, suchen Sie sich einen anderen Schuldigen“, sagt Chomsky. „In den Vereinigten Staaten ist es leider seit weit über einem Jahrhundert, seit anderthalb Jahrhunderten, so, dass es immer leicht ist, die ‚gelbe Gefahr‘ zu beschuldigen.

AMY GOODMAN: Das ist Democracy Now!, democracynow.org, Der Quarantänebericht. Ich bin Amy Goodman. Die Sterblichkeitsrate durch die Coronavirus-Pandemie nimmt weiter zu, mit weltweit mehr als 145.000 bestätigten Todesfällen. In den Vereinigten Staaten stiegen die Todesfälle am Donnerstag erneut auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich fast und übertrafen damit den vorherigen Rekord, der nur einen Tag zuvor aufgestellt worden war: 4.591 US-Bürger starben innerhalb eines einzigen 24-Stunden-Zeitraums.

Nun, heute setzen wir mein Gespräch mit Noam Chomsky, dem weltbekannten politischen Dissidenten, Sprachwissenschaftler und Autor von mehr als hundert Büchern, fort. Er ist Preisträgerprofessor im Fachbereich Linguistik an der University of Arizona, Tucson, und emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology, wo er mehr als ein halbes Jahrhundert lang lehrte. Professor Chomsky kam letzte Woche aus seinem Haus in Tucson, Arizona, zu uns, wo er seine Frau Valeria beherbergt. Wir sprachen kurz nachdem Präsident Donald Trump die Ankündigung dieser Woche vorausgesagt hatte, dass er die Unterstützung der USA für die Weltgesundheitsorganisation einstellen werde. Dies ist Trump, der letzte Woche vor Reportern sprach.

REPORTER 1: Ist es bei einer Pandemie dieses Ausmaßes an der Zeit, die Finanzierung der WHO einzufrieren?

PRÄSIDENT DONALD TRUMP: Nein, vielleicht nicht. Ich meine, ich sage nicht, dass ich es tun werde, aber wir werden es uns ansehen.

REPORTER 2: Sie haben gesagt, dass Sie es tun werden.

PRÄSIDENT DONALD TRUMP: Wir geben ein enormes – nein, habe ich nicht. Ich sagte, wir werden es uns anschauen. Wir werden es untersuchen. Wir werden es uns anschauen.

AMY GOODMAN: Können Sie darüber sprechen, was er jetzt gerade droht zu tun? Zuerst lehnen sie die WHO-Tests ab, das wäre kritisch gewesen, und jetzt sagen sie, dass sie die Weltgesundheitsorganisation defundieren werden.

NOAM CHOMSKY: Nun, das ist ein typisches Verhalten von Autokraten und Diktatoren. Wenn Sie kolossale Fehler machen, die Tausende von Menschen töten, suchen Sie sich einen anderen Schuldigen. Und in den Vereinigten Staaten ist es leider seit weit über einem Jahrhundert, seit anderthalb Jahrhunderten, so, dass es immer leicht ist, die „gelbe Gefahr“ zu beschuldigen. Das Gelbe – „Sie sind hinter uns her.“ Wir haben das mein ganzes Leben lang gesehen, eigentlich schon lange vorher. Geben Sie also der Weltgesundheitsorganisation die Schuld, geben Sie China die Schuld, behaupten Sie, dass die Weltgesundheitsorganisation heimtückische Beziehungen zu China unterhält und praktisch für sie arbeitet. Und das verkauft sich an eine Bevölkerung, die seit langer Zeit, weit zurück bis zu den chinesischen Ausgrenzungsgesetzen im 19. Jahrhundert, tief indoktriniert ist, um zu sagen: „Ja, diese gelben Barbaren kommen herüber, um uns zu vernichten. Das ist fast instinktiv.

Und es wird durch den Echoraum unterstützt, also, Sie wissen schon, sagen wir, Rush Limbaugh. Die Wissenschaft ist eine der vier Ecken der Täuschung, zusammen mit den Medien, der akademischen Welt – ich vergesse eine der anderen, aber sie sind die vier Ecken der Täuschung. Sie leben von der Täuschung. Sie treiben das immer wieder in die Köpfe der Menschen. Sie sagen: „Warum sollten wir irgendetwas glauben? Warum sollten wir den Nachrichten glauben? Es sind nur gefälschte Nachrichten. Sie versuchen alle, unseren Retter, unseren Präsidenten, den größten Präsidenten aller Zeiten zu zerstören.“

Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie ich als Kind Hitlers Reden im Radio hörte, die Nürnberger Kundgebungen. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber der Ton und die Reaktion der Menge, der anbetenden Menge, war sehr klar und sehr erschreckend. Wir wissen, wozu das geführt hat. Es ist schwer – es fällt einem sofort ein, wenn man Trumps Tiraden und der Menge zuhört. Ich behaupte nicht, dass er so etwas wie Hitler ist. Hitler hatte eine Ideologie, eine schreckliche Ideologie, die nicht nur alle Juden und 30 Millionen Slawen und Roma massakrierte und einen Großteil der Welt eroberte, sondern auch eine innere Ideologie: Der Staat, der unter der Kontrolle der Nazi-Partei stand, sollte jeden Aspekt des Lebens kontrollieren, sogar die Geschäftswelt. Das ist nicht die Welt, in der wir leben. Tatsächlich ist es fast das Gegenteil, die Wirtschaft kontrolliert die Regierung. Und was Trump betrifft, so ist die einzige erkennbare Ideologie reiner Narzissmus. Ich, das ist die Ideologie. Solange ich klug genug bin, um weiterhin den wahren Herren zu dienen, schütten Sie Geld in die Taschen der sehr Reichen und der Unternehmen, und sie werden Sie mit Ihren Possen davonkommen lassen.

Es ist ziemlich auffällig, was im Januar auf der Konferenz in Davos passiert ist. Das ist das Treffen der Leute, die man die „Herren des Universums“ nennt – CEOs der großen Konzerne, Sie wissen schon, große Medienstars und so weiter. Sie treffen sich einmal im Jahr in Davos, gratulieren sich gegenseitig zu ihrer wunderbaren Leistung, stellen sich in eine Pose engagierter Humanisten, die es nicht tun konnten – Sie wissen schon, die sich ganz und gar dem Wohlergehen der Menschen auf der Welt verschrieben haben. „Sie können Ihr Schicksal getrost in unsere Hände legen, weil wir so gute Jungs sind.“

Trump kam vorbei und hielt die Grundsatzrede. Sie mögen Trump nicht. Seine Vulgarität ist unvereinbar mit dem Bild, das sie von einem kultivierten Humanismus vermitteln wollen. Aber sie haben ihm wild applaudiert, haben jedes Wort lustvoll applaudiert, weil sie wissen, dass er erkennt, welche Taschen man mit Dollars füllen muss und wie man das macht. Und solange er das tut, solange er seinem Hauptwahlkreis dient, werden sie ihn mit seinen Possen davonkommen lassen – in der Tat, wie es ihm gefällt, weil er eine Menge mobilisiert, die eine Politik wie seine legislativen Errungenschaften unterstützen wird. Der wichtigste davon ist ein Steuerbetrug, der Geld in die Hände der Konzernkassen schüttet und allen anderen schadet. Die Deregulierung ist großartig für die Wirtschaft. Sie lieben sie. Sie kann die Umwelt zerstören und den Menschen schaden, so viel sie will. Sehr schädlich für die Bevölkerung.

Sie reduzieren die Schadstoffeinschränkungen, die Abgasvorschriften, was passiert? Die Menschen sterben an Umweltverschmutzung, an Quecksilbervergiftung. Die Gewässer werden vergiftet. Und die Welt, so heißt es, steht vor einer Katastrophe. Sie beschleunigen die Katastrophe. Wie gesagt, selbst im Haushalt vom 10. Februar werden zwar die Mittel für den Schutz vor Krankheiten inmitten einer wütenden Pandemie gekürzt, aber die Mittel für die Produktion fossiler Brennstoffe, die uns alle zerstören wird, erhöht. Natürlich viel mehr Geld für das Pentagon und für seine berühmte Mauer. Aber das ist die Welt, in der wir leben – hier, nicht überall. Wie ich bereits sagte, haben die asiatischen Länder vernünftig gehandelt. Neuseeland scheint sie tatsächlich auch getötet zu haben. Taiwan geht es sehr gut. In Europa hat Deutschland vielleicht die niedrigste Todesrate der Welt, Norwegen auch. Es gibt Möglichkeiten zu reagieren.

Und es gibt Wege, zu versuchen, alles zu zerstören – was Präsident Trump anführt, mit der Unterstützung des Murdoch-Echoraums, von Fox News und anderen. Und erstaunlicherweise funktioniert dieser Zaubertrick. Mit einer Hand hebt man also die Hand zum Himmel: „Ich bin der Auserwählte. Ich bin dein Erlöser. Ich werde Amerika wieder aufbauen, es für Sie wieder großartig machen, denn ich bin der Diener. Ich bin der treue Diener der Arbeiterklasse“, und so weiter. Währenddessen stechen Sie mit der anderen Hand allen in den Rücken. Und dies wegzutragen ist ein Akt politischer Genialität. Man muss erkennen, dass es sich um ernsthaftes Talent handelt, sei es intuitives oder bewusstes Planen. Es ist verheerend. Wir haben es schon einmal gesehen. Wir sehen es jetzt bei Diktatoren, Autokraten, Soziopathen, die zufällig in Führungspositionen gelangen. Und es geschieht jetzt im reichsten und wichtigsten Land der Weltgeschichte.

AMY GOODMAN: Also, Sie haben diese Situation in den Vereinigten Staaten, wo die Wirtschaft wegen der absoluten Katastrophe dieser Pandemie zum Stillstand gekommen ist, die die Menschen isolieren müssen – obwohl Isolation ein Luxus ist. Für so viele unverzichtbare Arbeitskräfte müssen sie in diese Pandemie hineinkommen und sind einer enormen Bedrohung ihres eigenen Lebens ausgesetzt. Wenn Sie darüber sprechen können, ob Sie sehen, dass diese Pandemie vielleicht den globalen Kapitalismus insgesamt bedroht oder ihn stützt, und wie die Billionen von Dollar, die in diese Konjunkturpakete gesteckt werden, die Ungleichheit einfach nur verschärfen oder tatsächlich den Menschen am Boden helfen werden?

NOAM CHOMSKY: Das ist eine Wahl, keine Unvermeidbarkeit. Ich meine, der Unternehmenssektor arbeitet hart daran, für eine Zukunft der von Ihnen beschriebenen Art zu planen. Die Frage ist, ob populäre Organisationen in der Lage sein werden, genügend Druck auszuüben, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht.

Und es gibt Wege. Nehmen Sie die Unternehmen – was Sie gerade beschrieben haben. Die Konzerne verstecken im Moment ihre Kopien von Ayn Rand und eilen in den Kindermädchenstaat und fordern von der Öffentlichkeit Vorteile, um die Folgen ihres kriminellen Verhaltens zu überwinden. Was haben sie in den letzten Jahren getan? Die Gewinne sind in die Höhe geschnellt. Sie haben einer Orgie von Aktienrückkäufen gefrönt, die ein Mittel sind, um den Reichtum für die reichen Aktionäre und das Management zu mehren, während sie gleichzeitig die Produktionskapazität des Unternehmens in großem Maßstab untergraben, indem sie ihre Büros irgendwo in einem kleinen Raum in Irland einrichten, damit sie keine Steuern zahlen müssen, und Steueroasen nutzen. Dies ist kein Kleingeld. Es sind zig Billionen von Dollar, die den Steuerzahler berauben. Muss das unbedingt so sein?

Nehmen Sie das derzeitige Werbegeschenk an Unternehmen. Es sollte von Konditionalitäten begleitet werden – ein Begriff, den wir aus dem IWF kennen. Sie sollten verlangt werden, um sicherzustellen, dass keine Steueroasen mehr genutzt werden und es keine Aktienrückkäufe mehr gibt, Punkt. Wenn sie das nicht tun, mit einer festen Garantie, kein Geld von der Öffentlichkeit.

Ist das utopisch? Ganz und gar nicht. Das war das Gesetz, und das Gesetz wurde durchgesetzt, bis Ronald Reagan, der den Hahn aufdrehte, um so viel zu rauben, wie Sie wollen, mit Milton Friedman und anderen Koryphäen im Hintergrund, die ihm sagten: „Das ist Freiheit“. „Freiheit“ bedeutet, die Öffentlichkeit durch Dinge wie Steuerparadiese und Aktienrückkäufe massiv zu berauben. An diesen Bedingungen ist also nichts Utopisches. Es heißt: „Kehren wir zurück in eine Periode eines ziemlich stark reglementierten Kapitalismus“, der sich seit Roosevelt entwickelte, bis in die 70er Jahre hineingetragen wurde, als er zu erodieren begann und mit Reagan gerade zu Ende ging.

Es sollte weitere Konditionalitäten geben, es sollten arbeitende Menschen platziert werden – ein Teil der Unternehmensleitung sollte aus Arbeitnehmervertretern bestehen. Ist das unmöglich? Nein, das wird in anderen Ländern gemacht, zum Beispiel in Deutschland. Es sollte eine Auflage geben, dass sie einen existenzsichernden Lohn garantieren – nicht nur einen Mindestlohn, einen existenzsichernden Lohn. Das ist eine Konditionalität, die auferlegt werden kann.

Jetzt können wir weiter gehen und erkennen – beachten Sie, dass all dies vor dem Trump ist. Trump nimmt ein versagendes, tödliches System und verwandelt es in eine Monstrosität, aber die Wurzeln lagen vor ihm. Denken Sie nur an den Grund zurück, aus dem die Pandemie überhaupt erst entstanden ist. Die Pharmakonzerne folgen der kapitalistischen Logik. Sie wollen nichts tun. Der neoliberale Hammer sagt, dass die Regierung nichts mehr tun kann, wie sie es in der Vergangenheit getan hat. Sie sind in einem Schraubstock gefangen. Dann kommt Trumpf daher und macht es unvergleichlich schlimmer. Aber die Wurzeln der Krise liegen vor Trump.

Dasselbe gilt für das Gesundheitssystem. So wie wir das wissen – jeder weiß das – sollten sie die grundlegenden Fakten kennen. Es ist ein internationaler Skandal: doppelt so hohe Kosten wie in vergleichbaren Ländern, einige der schlimmsten Folgen. Die Kosten wurden kürzlich durch eine Studie in The Lancet, einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften, geschätzt. Sie schätzte die Kosten, die jährlichen – jährlichen Kosten für die Amerikaner auf fast eine halbe Billion Dollar und 68.000 verlorene Leben. Das ist nicht so gering.

AMY GOODMAN: Weltberühmter politischer Dissident, Sprachwissenschaftler und Autor Noam Chomsky. Wenn wir zurückkommen, wird er über die Zustände im Gazastreifen während der Pandemie und den Aufstieg des Autoritarismus in der ganzen Welt sowie über die fortschrittliche Reaktion darauf sprechen. Bleiben Sie bei uns.

AMY GOODMAN: Der puertoricanische Rapper Residente, der die „Quarantäne-Ausgabe“ seines neuen Songs „René“ vorträgt. Diese Version enthält seine Mutter und etwa 30 weitere Musiker, die aus ihren Häusern zu ihm kamen.

Dies ist Democracy Now!, democracynow.org, Der Quarantänebericht. Ich bin Amy Goodman, und wir kehren zurück zu Teil 2 unseres Gesprächs mit Noam Chomsky, dem weltberühmten Linguisten, politischen Dissidenten und Autor. Ich fragte ihn nach Gaza, einem der am dichtesten besiedelten Orte der Erde, wo mindestens 13 Fälle von COVID-19 gemeldet wurden. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass es für die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens nur 87 Beatmungsgeräte gibt. Im Westjordanland sind fast 300 Fälle und zwei Todesfälle bestätigt worden. Dies ist Professor Chomsky

AMY GOODMAN: Wenn Sie für einen Moment global darüber sprechen können, was in einer Frage geschieht, die Ihnen seit Jahrzehnten am Herzen liegt, und das sind die besetzten Gebiete, Gaza und das Westjordanland, was es für einen Ort wie Gaza bedeutet, der von der UNO und Menschen auf der ganzen Welt als eine Art „Gefängnis unter freiem Himmel“ von fast 2 Millionen Menschen bezeichnet wird, was könnte die Pandemie dort bedeuten?

NOAM CHOMSKY: Es ist fast unmöglich, darüber nachzudenken. Gaza ist 2 Millionen Menschen, die im – in einem Gefängnis, einem Freiluftgefängnis, unter ständigen Angriffen leben. Israel, die Besatzungsmacht, die von allen in der Welt außer Israel – Israel verhängt – anerkannt wird, hat sehr harte Sanktionen verhängt, seit die Palästinenser den Fehler gemacht haben, die ersten freien Wahlen in der arabischen Welt durchzuführen und die falschen Leute zu wählen. Die Vereinigten Staaten und Israel stürzten sich wie eine Tonne Ziegelsteine auf sie.

Die Politik Israels, so erklärte Dov Weissglas, der für den Rückzug der israelischen Truppen, den Abzug der Siedler und die Auferlegung des neuen Regimes verantwortlich war – er erklärte offen: „Wir setzen die Menschen in Gaza auf Diät, gerade genug, um sie am Leben zu erhalten“, was bedeutet, dass es nicht gut aussieht, wenn sie alle sterben, aber nicht mehr als das. Also nicht ein Stück Schokolade oder ein Spielzeug für ein Kind. Das ist out. Gerade genug, um am Leben zu bleiben. Und wenn Sie ein ernstes Gesundheitsproblem haben, können Sie vielleicht einen Antrag auf einen Krankenhausaufenthalt in Ostjerusalem stellen. Vielleicht darfst du nach ein paar Wochen gehen. Vielleicht darf ein Kind gehen, aber seine Mutter darf nicht kommen.

Wenn die Pandemie – es gibt jetzt ein paar Fälle in Gaza. Wenn sich das ausweitet, ist das eine totale Katastrophe. Internationale Institutionen haben darauf hingewiesen, dass bis 2020 – das ist jetzt – Gaza wahrscheinlich kaum noch bewohnbar sein wird. Ungefähr 95% des Wassers ist völlig verschmutzt. Der Ort ist eine Katastrophe. Und Trump hat dafür gesorgt, dass es noch schlimmer werden wird. Er zog Mittel aus den Unterstützungssystemen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland ab – UNRWA, vernichtete die Finanzierung; palästinensische Krankenhäuser, vernichtete die Finanzierung. Und er hatte einen Grund. Sie haben ihn nicht genug gelobt. Sie respektierten den Gott nicht, deshalb werden wir sie erwürgen, auch wenn sie unter einem harten und brutalen Regime kaum überleben.

Das gilt übrigens auch für die Palästinenser in Israel. Menschenrechtsaktivisten in Israel wiesen kürzlich darauf hin – darüber gibt es Artikel in Haaretz -, dass Israel endlich damit begonnen hat, einige Drive-by-Testgebiete nur in jüdischen Gebieten einzurichten, nicht in den Gebieten mit palästinensischer Bevölkerung. Und um sicherzustellen, dass die beabsichtigten Ergebnisse folgen würden, verkündeten sie dies nur auf Hebräisch, nicht auf Arabisch, so dass die Palästinenser es nicht einmal wüssten. Nun, das ist innerhalb Israels. In den besetzten Gebieten ist es noch viel schlimmer.

Und der Trumpfhammer kam herein und sagte: „Wir werden Ihnen nicht einmal einen Penny geben, weil Sie mir nicht respektvoll genug sind“. Ich weiß nicht, wie ich diese Art von Dingen beschreiben soll. Ich kann keine Worte dafür finden.

AMY GOODMAN: Noam Chomsky, was ist Ihrer Meinung nach in einer internationalen Reaktion erforderlich, um den Anstieg des Autoritarismus als Reaktion auf diese Pandemie zu stoppen? Zum Beispiel auf den Philippinen, wo der autoritäre Führer, Trump Ally, Duterte, über das Töten von Menschen spricht; die massive Niederschlagung, ohne Unterstützung der Bevölkerung Indiens, 1,3 Milliarden Menschen, mit Narendra Modi. Präsident Trump war in Indien, als die Pandemie ausbrach, ohne ein Wort darüber zu verlieren, und packte ein Stadion mit 100.000 Menschen. Sie haben Orbán in Ungarn, der jetzt per Dekret regiert. Was wäre nötig, um das umzukehren, um eine fortschrittliche Antwort zu geben?

NOAM CHOMSKY: Nun, was eigentlich passiert, in dem Maße, in dem man in dem Wahnsinn im Weißen Haus eine kohärente Politik finden kann, tritt eines mit großer Klarheit zutage – nämlich das Bemühen, eine Internationale der reaktionärsten und unterdrückerischsten Staaten aufzubauen, angeführt von dem Gangster im Weißen Haus. Dies nimmt nun Gestalt an.

Ich kann es durchgehen, aber da Sie Indien erwähnt haben, ist Modi, der ein hinduistischer nationalistischer Extremist ist, systematisch dabei, die indische säkulare Demokratie zu zerstören und die muslimische Bevölkerung zu vernichten. Was in Kaschmir geschieht, ist entsetzlich. Es war schon schlimm genug, jetzt wird es noch viel schlimmer. Dasselbe gilt für die muslimische Bevölkerung, eine riesige Bevölkerungsgruppe in Indien. Die gegenwärtige Abriegelung ist fast – man kann es fast als Völkermord bezeichnen. Modi gab, glaube ich, eine vierstündige Warnung mit dem Hinweis auf eine totale Abriegelung. Das sind über eine Milliarde Menschen. Einige von ihnen können nirgendwo hingehen. Die Menschen in der informellen Wirtschaft, das ist eine riesige Zahl von Menschen, werden einfach hinausgeworfen. „Geht zurück in euer Dorf“, das vielleicht tausend Meilen entfernt ist. „Stirb am Straßenrand.“ Dies ist eine riesige Katastrophe, die sich gerade anbahnt, und zwar zusätzlich zu den starken Bemühungen, die ultrarechten Hindutva-Doktrinen durchzusetzen, die den Kern von Modis Denken und Hintergrund bilden.

Ganz abgesehen davon wird das, was in Indien – und zwar in Südasien allgemein – geschieht, ziemlich bald unbewohnbar werden, wenn die derzeitige Klimapolitik anhält. Im vergangenen Sommer stieg die Temperatur in Rajasthan auf 50 Grad Celsius. Und sie steigt weiter. Es gibt Hunderte von Millionen Menschen in Indien, die keinen Zugang zu Wasser haben. Es wird noch viel schlimmer werden, es könnte zu einem Atomkrieg zwischen den beiden Mächten führen, die im Grunde auf die gleichen Wasserressourcen angewiesen sind, die unter der globalen Erwärmung abnehmen: Pakistan und Indien. Ich meine, die Horrorgeschichte, die sich da entwickelt, ist wiederum unbeschreiblich. Man kann keine Worte dafür finden. Und einige Leute jubeln darüber, wie Donald Trump und sein Freund Bolsonaro in Brasilien, ein paar andere Soziopathen.

Aber wie begegnet man einer reaktionären Internationale? Indem man eine Progressive Internationale entwickelt. Und es gibt Schritte dazu. Sie bekommen nicht viel Publicity, aber das – ich glaube, im kommenden Dezember wird es eine formelle Ankündigung dessen geben, was schon seit einiger Zeit im Gange ist. Yanis Varoufakis, der Gründer und die führende Figur von DiEM25, der progressiven Bewegung in Europa, sehr wichtig – Varoufakis und Bernie Sanders gaben eine Erklärung ab, in der sie eine Progressive Internationale fordern, um die reaktionäre Internationale mit Sitz im Weißen Haus zu bekämpfen und, wie wir hoffen, zu überwinden.

Wenn man sich nun die Ebene der Staaten ansieht, sieht dies nach einem extrem ungleichen Wettbewerb aus. Aber Staaten sind nicht das Einzige, was es gibt. Wenn man sich die Ebene der Menschen ansieht, ist das nicht unmöglich. Es ist möglich, eine Fortschrittsinternationale auf der Grundlage von Menschen zu errichten, angefangen von den organisierten politischen Gruppen, die sich vermehrt haben, die durch die Sanders-Kampagne einen gewaltigen Schuss in den Arm bekommen haben, bis hin zur gegenseitigen Hilfe zur Selbsthilfe, Selbsthilfeorganisationen, die in Gemeinden auf der ganzen Welt im Entstehen begriffen sind, zum Beispiel in den ärmsten Gegenden Brasiliens, und selbst diese erstaunliche Tatsache, die ich erwähnt habe, dass die mörderischen Verbrecherbanden die Verantwortung dafür übernehmen, in den Favelas, den elenden Elendsvierteln von Rio, eine Form von anständigem Schutz gegen die Pandemie zu bringen. All dies geschieht auf der Ebene der Bevölkerung. Wenn sie sich ausbreitet und entwickelt, wenn die Menschen nicht einfach verzweifelt aufgeben, sondern daran arbeiten, die Welt zu verändern, wie sie es in der Vergangenheit unter viel schlechteren Bedingungen getan haben, wenn sie das tun, dann besteht die Chance für eine Progressive Internationale.

Und bedenken Sie, dass es auch auf staatlicher Ebene auffallende Fälle von Internationalismus, progressivem Internationalismus, gibt. Werfen Sie also einen Blick auf die Europäische Union. Die reichen Länder in Europa, wie Deutschland, haben uns kürzlich eine Lektion darüber erteilt, was die Union bedeutet. Nicht wahr? Deutschland kommt ziemlich gut zurecht. Sie haben wahrscheinlich die niedrigste Todesrate der Welt, in der organisierten Gesellschaft. Gleich nebenan leidet Norditalien elendig. Gibt Deutschland ihnen Hilfe? Nein. Tatsächlich hat Deutschland sogar die Bemühungen blockiert, Euro-Anleihen zu entwickeln, allgemeine Anleihen in Europa, mit denen das Leid in den Ländern unter den schlimmsten Bedingungen gemildert werden könnte. Aber zum Glück für Italien kann es über den Atlantik hinweg auf Hilfe von der Supermacht der westlichen Hemisphäre, Kuba, hoffen. Kuba zeigt nach wie vor einen außergewöhnlichen Internationalismus und schickt Ärzte nach Italien. Deutschland wird es nicht tun, aber Kuba kann es tun. China leistet materielle Hilfe. Das sind also Schritte hin zu einem progressiven Internationalismus auf staatlicher Ebene.

AMY GOODMAN: Weltberühmter politischer Dissident, Linguist und Autor Noam Chomsky, Preisträgerprofessor in der Abteilung für Linguistik an der University of Arizona, Tucson, emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology, wo er mehr als ein halbes Jahrhundert lehrte. Noam Chomsky kam letzte Woche aus seinem Haus in Tucson, Arizona, zu uns, wo er zusammen mit seiner Frau Valeria Zuflucht gefunden hat. Besuchen Sie unsere Website unter Democracy Now!, um Teil 1 unseres Gesprächs zu sehen.

Wenn wir zurückkommen, verlangt eine neue Politik in den öffentlichen Krankenhäusern von New York, dass medizinisches Personal, das sich krank meldet, ein ärztliches Attest vorlegen muss. Bleiben Sie bei uns.

AMY GOODMAN: „Lean on Me“ von Bill Withers. Der legendäre Singer-Songwriter Bill Withers starb letzten Monat im Alter von 81 Jahren an Herzkomplikationen. Während dieser Musikpause zeigten wir, wie Krankenschwestern auf der ganzen Welt tanzten, um sich gegenseitig, sich selbst und ihren Patienten Kraft zu geben.

