Gantz fürchtet etwas mehr als Coronavirus oder Netanjahu: Palästinenser

Von Jonathan Cook

Der Gantz-Block verabscheut die palästinensischen Bürger Israels offensichtlich noch mehr als den „König der Korruption“, den er zu stürzen suchte



Benny Gantz, Vorsitzender der Blau-Weiß-Partei, gab am Wochenende die zentrale Planke seines Programms auf – dass er niemals in einer Koalition mit Benjamin Netanjahu sitzen würde, der Israel in den letzten 11 Jahren ununterbrochen geführt hat.

Als ehemaliger Militärgeneral rechtfertigte Gantz seinen dramatischen Kurswechsel unter dem Deckmantel der Behauptung, Israel brauche eine „Notstands“-Einheitsregierung, um die Coronavirus-Epidemie zu bekämpfen.

Israels Regierung wurde durch drei Wahlen gelähmt, bei denen weder Netanjahus Block aus ultranationalistischen und religiösen Parteien noch Gantz‘ Anti-Nanjahu-Block aus säkularen, weitgehend rechten Parteien eine parlamentarische Mehrheit aufbringen konnte.

Gantz argumentierte, es sei an der Zeit, Differenzen beiseite zu legen, Netanyahus bevorstehenden Strafprozess wegen Korruption zu ignorieren und sich gegen den Virus zu erheben. Die Kehrtwende bedeutet, dass Netanjahu mindestens die nächsten 18 Monate Premierminister bleiben wird – und möglicherweise noch länger, wenn er seinen wohlverdienten Ruf für Täuschungsmanöver und Doppelzüngigkeit wiederherstellt.

Keine Alternative“.

Gantz hat gesagt, dass er mit seiner Entscheidung „im Frieden“ ist. „Es gab keinen anderen Weg, und wenn es einen gegeben hätte, hätten wir ihn eingeschlagen“, sagte er den Anhängern, die von seiner Entscheidung fassungslos waren.

Die Realität sieht etwas anders aus.

Gantz und seine Anhänger haben durch ihre Aktionen gezeigt, wen sie wirklich verabscheuen. Sie haben den kriminellen Verdächtigen Netanjahu der palästinensischen Minderheit vorgezogen.

Nach den Wahlen vom 2. März hatte Gantz tatsächlich eine knappe Mehrheit der Abgeordneten im Parlament. Deshalb hatte ihn Präsident Reuven Rivlin letzte Woche mit der Regierungsbildung beauftragt. Sein Mehrheitsblock lehnte Netanjahu als Premierminister entschieden ab, beschuldigte ihn, zunehmend autoritär zu regieren und verwies auf seine Anklage wegen Korruption.

Der Block wandte sich auch gegen Netanjahus Kultivierung einer neuen, religiöseren Art von Politik, in der extremistische Rabbiner und Siedlerführer immer mehr in den Mittelpunkt rücken.

Warum sitzt Gantz nun in einer Regierung mit einem Mann, den er angeblich verachtet – den Haaretz diese Woche „den König der Korruption“ nannte -, anstatt eine eigene Mehrheitsregierung zu führen?

Es gibt nur eine ehrliche Antwort: Rassismus. Gantz und sein Block mögen Netanjahu und seinen größenwahnsinnigen Politikstil leidenschaftlich hassen, aber eine Fraktion ihres Mehrheitsblocks, die Gemeinsame Liste, verabscheuen sie offenbar noch mehr.

Erniedrigte Staatsbürgerschaft

Die Gemeinsame Liste, die derzeit einen Rekord von 15 Sitzen im Parlament hat, ist ein Bündnis von vier Parteien, die das fünfte Mitglied der palästinensischen Bevölkerung des Landes repräsentieren, das von seiner Herkunft her Palästinenser ist.

Sie sind die Überbleibsel des palästinensischen Volkes innerhalb Israels, von denen die meisten 1948 von ihrem Land vertrieben wurden, um auf den Ruinen ihres Heimatlandes einen „jüdischen Staat“ zu schaffen, ein Ereignis, das den Palästinensern als Nakba oder Katastrophe bekannt ist.

Coronavirus hat Benjamin Netanjahus politische Karriere gerettet.

Heute haben etwa 1,8 Millionen Palästinenser die israelische Staatsbürgerschaft und sind bei den israelischen Wahlen wahlberechtigt. Dennoch ist ihre Staatsangehörigkeit eine sehr degradierte Form der Staatsbürgerschaft. Sie genießen weitaus weniger Rechte als jüdische Bürger, insbesondere in Bezug auf Sprache, Land und Wohnrecht.

Nachdem Gantz und seine Verbündeten Netanjahu viele Monate lang als korrupt angeprangert haben, welche Lehre soll die palästinensische Minderheit aus seiner Entscheidung ziehen, seinen eigenen Block zugunsten von Netanjahu aufzugeben?

Gantz und seine Unterstützer haben durch ihre Aktionen gezeigt, wen sie wirklich verabscheuen. Sie haben den kriminellen Verdächtigen Netanjahu der palästinensischen Minderheit vorgezogen.

Gantz und die so genannte jüdische „Mitte-Links“ mögen behaupten, Hüter der israelischen Demokratie zu sein, aber es ist eindeutig eine Version der Demokratie, die nicht ein Fünftel der Bevölkerung umfasst – weil sie der falschen Ethnie angehören.

Vernichtung und Betrug

Der Diskurs des Gantz-Blocks während der drei Wahlkampagnen konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung einer „jüdischen Mehrheitsregierung“ – der einzigen, die sie als „legitim“ betrachteten.

Gantz‘ säkulare jüdische Rechte, die sich als „Mitte-Links“ ausgibt, hat schließlich Vertreter der palästinensischen Minderheit aus genau denselben Gründen wie Netanjahu verschmäht.

„Für jede dieser angeblichen ‚zwei Seiten‘ der politischen Debatte werden die ‚Araber‘ nicht in Israels Selbstdefinition als jüdischer Staat gesehen“, bemerkte Asad Ghanem, Politikprofessor an der Universität Haifa, gegenüber dem Middle East Eye.

Netanjahu hat seine Aufhetzung gegen die palästinensische Minderheit seit 2015 verstärkt, als er deren Akt der Stimmabgabe – oder ihr „massenhaftes“ Herauskommen zur Wahl, wie er es formulierte – als Bedrohung für die israelische Demokratie darstellte. Vor kurzem warnte er, dass sich die jüdischen Oppositionsparteien nicht mit der Gemeinsamen Liste verbünden dürfen, weil „die Araber uns alle – Frauen, Kinder und Männer – vernichten wollen“.



Der Diskurs des Gantz-Blocks während der drei Wahlkampagnen konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung einer „jüdischen Mehrheitsregierung“ – der einzigen, die sie als „legitim“ betrachteten.

Gantz‘ säkulare jüdische Rechte, die sich als „Mitte-Links“ ausgibt, hat schließlich Vertreter der palästinensischen Minderheit aus genau denselben Gründen wie Netanjahu verschmäht.

„Für jede dieser angeblichen ‚zwei Seiten‘ der politischen Debatte werden die ‚Araber‘ nicht in Israels Selbstdefinition als jüdischer Staat gesehen“, bemerkte Asad Ghanem, Politikprofessor an der Universität Haifa, gegenüber dem Middle East Eye.

Der Führer der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, nimmt am 23. März an einer Protestveranstaltung vor der Knesset in Jerusalem teil (AFP).

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, nimmt am 23. März an einer Demonstration vor der Knesset in Jerusalem teil (AFP)

In den letzten Monaten hat er wiederholt palästinensische Parteien als „Terror-Unterstützer“ bezeichnet und damit nicht nur diese Parteien in den Augen der jüdischen Öffentlichkeit diskreditiert, sondern auch die palästinensischen Bürger, die sie ins Parlament geschickt haben.

Gantz, der angeblich eine Kampagne gegen Netanjahu führt, um demokratische Werte und Institutionen zu erhalten, hat diese antidemokratische Aufstachelung nicht zurückgewiesen. Er hat sie akzeptiert und befolgt, indem er die palästinensischen Parteien wie eine Art ansteckender Coronavirus-Patient behandelt, der auf Abstand gehalten werden muss.

Behandelt wie eine Geliebte“.

Von Beginn jedes Wahlkampfes an machte Gantz deutlich, dass er nicht die Absicht habe, die Gemeinsame Liste in eine künftige Regierung aufzunehmen. Wie er im Vorfeld der Wahl am 2. März sagte: „Ich habe keine Angst davor, mit einer legitimen politischen Partei zu sprechen, aber die Gemeinsame Arabische Liste wird nicht Teil meiner Regierung sein.

Da es ohne die Gemeinsame Liste keinen glaubwürdigen Weg zur Macht gab, war Gantz jedoch widerstrebend gezwungen, Pro-Forma-Gespräche mit seinen Führern zu führen.

Gantz benutzte die Gemeinsame Liste wie ein Schwert über Netanjahus Kopf, „in der Hoffnung, bessere Bedingungen für seinen eigenen Regierungseintritt zu erreichen“.

Bei diesen Diskussionen ging es nie um mehr als die Frage, ob die Gemeinsame Liste eine Minderheitsregierung von Gantz – die nur jüdische Parteien umfasst – von außen unterstützen darf. Eine ähnliche Situation ergab sich Anfang der 1990er Jahre, als Yitzhak Rabin die palästinensischen Parteien brauchte, um Gesetze zur Unterstützung des Osloer Friedensprozesses durch die feindliche Mehrheit der jüdischen Parlamentsmitglieder zu verabschieden.

Wie bei Rabin war es das Ziel von Gantz und seinem Block, die Gemeinsame Liste nie in die Nähe der Regierung zu lassen, stellte Ghanem fest. Die Verhandlungen waren als Druckmittel gegen eine machthungrige Likud-Partei gedacht, die unter Druck gesetzt werden sollte, um Netanjahu als Führer abzusetzen.

Aus diesem Grund argumentierte Ayman Odeh, der Chef der Gemeinsamen Liste, dass Gantz seine Partei „wie eine Geliebte“ benutze.

Um dumm auszusehen

Als Gantz Anfang dieses Monats unerwartet eine Einheitsregierung forderte, die „die Vertretung aller Teile des Hauses“ – ein Verweis auf Teile der Gemeinsamen Liste – einschließen würde, spielte er wieder einmal nicht gerade mit. Wie seine jüngsten Aktionen zeigen, benutzte er die Gemeinsame Liste wie ein Schwert über Netanjahus Kopf, „in der Hoffnung, bessere Bedingungen für seinen eigenen Eintritt in die Regierung zu erhalten“, so Ghanem.

Die Gemeinsame Liste vermutete all dies. Aber dennoch brach Odeh im September und dann wieder nach der Abstimmung im März mit der früheren, natürlichen Vorsicht der palästinensischen Parteien im Umgang mit rechten zionistischen Politikern und unterstützte Gantz bei der Regierungsführung, anstatt sich der Stimme zu enthalten.

Die Wahlen in Israel offenbaren ein politisches System in Unordnung

All dies geschah in der verzweifelten Hoffnung, dass Gantz und die jüdische „Mitte-Links“ wirklich besorgt über den Zustand der israelischen Demokratie und die Beseitigung von Netanjahu waren. In den letzten Wochen stimmte sogar Balad, die hartnäckigste und widerspenstigste Fraktion in der Gemeinsamen Liste, der Unterstützung von Gantz zu.

Sie werden mit ihrer eigenen Öffentlichkeit einen Preis für diesen Fehler bezahlen, so Wadea Awawdy, ein hochrangiger israelisch-palästinensischer Journalist aus Galiläa.

„Dies hat nicht nur die palästinensischen Parteien in Verlegenheit gebracht, sondern auch die palästinensische Gemeinschaft im weiteren Sinne demoralisiert“, sagte er dem MEE. „In den sozialen Medien werden die Mitglieder der Gemeinsamen Liste als dumm und naiv bezeichnet, weil sie Gantz immer geglaubt haben. Die Liste machte große Behauptungen, dass sie ihre 15 Sitze nutzen würden, um den Trump-Plan zu stoppen, dass sie helfen würden, Netanjahu ins Gefängnis zu schicken. Jetzt sind sie mit völlig leeren Händen zurückgeblieben“.

Es wird schwierig sein, die palästinensischen Bürger in der großen Zahl, die im September und März zu sehen war, wieder zu überzeugen – genau das hoffte Netanjahu zu erreichen, als er die Aufwiegelungskampagne gegen die palästinensische Stimmabgabe im Jahr 2015 begann.

Den ‚Zoabis‘ ausweichen

Säkularer Rückschlag

Keiner dieser „oppositionellen“ Politiker ist wirklich ein Hüter der Demokratie, außer im Sinne einer Demokratie nur für Juden. Alle haben in früheren Netanjahu-Regierungen gesessen, die gegen Palästinenser aufgehetzt und Gesetze gegen sie erlassen haben.

Vielmehr, so Espanioly, ist ihre gegenwärtige Opposition gegen Netanjahu vor allem eine wütende Gegenreaktion von rechten säkularen Politikern – im Namen rechter säkularer Teile der jüdischen Gesellschaft – auf die zunehmende Macht, die Netanjahu an die jüdische religiöse Führung, einschließlich der extremeren, messianischen Teile der Siedlergemeinde, abgegeben hat.

Oppositionspolitiker sprechen über die Bedeutung demokratischer Werte, aber niemand will tatsächlich die harte Arbeit leisten, diese Werte zu verkörpern – oder sie zu schützen.

Lapid, Lieberman und Moshe Yaalon von Telem teilen auch eine tiefe persönliche Abneigung gegen Netanjahu, der ihnen wiederholt in den Rücken gefallen ist. Ihre angebliche Sorge um die Demokratie kam erst zum Vorschein, als Netanjahu am schwächsten war, als sich die Schlinge eines bevorstehenden Korruptionsprozesses um seinen Hals schloss.

Und das Vitriol, das sie jetzt gegen den Politikanfänger Gantz gerichtet haben, ist die Anerkennung, dass er denselben leichtgläubigen Weg beschreitet, den sie zuvor beschritten haben.

Aber selbst diese falschen „Zentristen“ sind vom so genannten „linken“ Teil ihres Blocks überholt worden. Die Arbeiterpartei, die vor mehr als 70 Jahren Israel gegründet hat, ist allmählich zu einem blassen Schatten ihrer früheren Selbst geworden, da die israelisch-jüdische Öffentlichkeit immer weiter nach rechts getaucht ist. Im März gewann die Partei nur drei Sitze und überschritt die Wahlschwelle nur durch die Verbündung mit einer anderen winzigen linken Partei, Meretz.

Ihr derzeitiger Vorsitzender, Amir Peretz, und ein weiterer Labour-Abgeordneter wollen ebenfalls in die Regierung Netanjahu eintreten, um einen kleinen Teil der korrupten Macht, für deren Ausübung sie Netanjahu verurteilt haben, in die Hände zu bekommen.

Vernachlässigbare Unterschiede

Die vernachlässigbaren Unterschiede zwischen Gantz und Netanyahu dürften in den kommenden Monaten deutlich werden.

Ghanem bemerkte, dass Netanyahu „frei sein würde, um die gleiche Politik zu verfolgen, die er seit 11 Jahren verfolgt. Abgesehen von der Gemeinsamen Liste besteht in der gesamten israelischen Politik ein Konsens darüber, wie die besetzten Gebiete zu behandeln sind und wie wichtig die jüdische Überlegenheit ist“.

Schock, Verrat und Angst: Warum Gantz seine Partei tötete, um Netanjahu beizutreten

Lesen Sie mehr „

Wie Netanyahu hat Gantz den sogenannten „Friedens“-Plan von US-Präsident Donald Trump unterstützt, der Bestimmungen zur Annexion von Gebieten im besetzten Westjordanland enthält, die illegal von jüdischen Siedlern kolonisiert wurden, wodurch den Palästinensern jegliche Hoffnung auf einen Staat genommen wird.

Jetzt, da Netanjahu eine Mehrheitsregierung hat, steht diesem Plan nichts mehr im Wege. Diese Woche haben Peace Now und andere israelische Gruppen, die eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützen, einen dringenden Brief an Gantz geschickt und ihn gebeten, die Annexionsbestrebungen zu blockieren.

Gantz, der ehemalige Armeechef, der die weit verbreitete Zerstörung des Gazastreifens im Jahr 2014 beaufsichtigt hat, wird sich wahrscheinlich auch nicht gegen künftige Angriffe auf die Palästinenser unter der Besatzung oder die Verschlechterung ihrer Bedingungen wehren. Tatsächlich wird seine Partei das Verteidigungsministerium leiten und solche Angriffe organisieren.

Tiefe Krise

Und Gantz wird zweifellos sein wichtigstes Versprechen, das für die palästinensische Minderheit relevant ist – die „Festsetzung“ des Nationalstaatsgesetzes von 2018 – aufgeben. Das Gesetz verleiht dem israelischen Judentum einen verfassungsähnlichen Status, widerruft Arabisch als offizielle Sprache und legt als oberste Priorität die Judaisierung fest – eine Politik der Ansiedlung von Juden in palästinensischen Gebieten innerhalb Israels und in den besetzten Gebieten.

Laut Espanioly hat Gantz mit seinen Aktionen die Täuschung einer israelischen „Opposition“ gegen Netanjahu brutal aufgedeckt.

„Die Realität ist, dass sich die politische Szene Israels in einer tiefen Wertekrise befindet“, sagte sie. „Oppositionspolitiker sprechen über die Bedeutung demokratischer Werte, aber niemand will tatsächlich die harte Arbeit leisten, diese Werte zu verkörpern – oder sie zu schützen.

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind unter www.jonathan-cook.net zu finden. Übersetzt mit Deepl.com



