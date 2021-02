 Gantz: Libanesen werden “schweren Preis” zahlen, wenn die Hisbollah Israel angreift

Mit blutigen Anschlägen und ethnischer Säuberung kennt sich Gantz aus. Er gehört, ebenso wie sein Partner Netanjahu vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag

Israeli Defence Minister Benny Gantz has threatened to make the people of Lebanon pay a “heavy price” if Hezbollah attacks Israel, it was reported on Monday. “If a front breaks out in the north, the country of Lebanon will be the one to pay the heaviest of prices for the weapons that have been scattered in civilian population centres,” the Times of Israel reported Gantz as saying.