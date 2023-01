Ganz Europa verwandelt sich in ein Schlachtfeld von Manlio Dinucci

Der Traum us-amerikanischer Strategen könnte endlich wahr werden… die Zerstörung Europas…. und: “Sage niemand, er habe es nicht wissen können. Auf welche Weise und wozu die USA den nuklearen Erstschlag vorbereiten, welche Rolle die “Nachrüstung” in Wirklichkeit spielt und warum die Deutschen die Hauptbetroffenen sind” (Sonderdruck aus “Blätter für deutsche und internationale Politik” Heft 2/1983) Schon da ist schwarz auf weiß zu lesen, dass man bereit ist, Europa vor allem Deutschland zu opfern… denn WIR sind das Ziel möglicher Vernichtung, denn HIER liegen die US-Atomwaffen… weil die USA nie Krieg in ihrem eigenen land führt, sondern mit Vorliebe in anderen Ländern zündelt und vernichtet…eben: wer wirklich wissen will, konnte das alles schon seit Jahrzehnten wissen.

… und das gleiche amerikanische Touristikunternehmen könnte wieder seine Anzeige vom Sommer 1981 (aus og Buch) schalten: “Buchen Sie eine Reise nach Europa, solange es Europa noch gibt!”

Zu unserem Unglück haben wir eine Regierung, die dieser US-Vernichtungsmaschinerei, Kriegsverbrechern, Massenmördern verpflichtet ist und nicht den Bürgern.

Beigefügt ein Spiegel-Artikel von 1989: “Die Amerikaner möchten, im Notfall, einen Atomkrieg auf Europa begrenzen.“, und auch damals schon gab es “…Abrüstungsofferten aus Moskau..”, doch damals wie heute auch “beharren vor allem die westlichen Atommächte auf den überkommenen Rezepten einer Politik der Härte und Stärke gegenüber dem Osten“.

Spiegel-Artike 12/89 Atomkriegsspiel »Wintex-Cimex 91«: "…konnten die Nato-Militärs bisher nicht dazu gebracht werden, ihre Kriegsszenarien zu ändern. Für sie ist und bleibt Europa der Kriegsschauplatz, auf dem sie die Schlachten von gestern mit den Waffen von heute schlagen.." Wer also immer noch glaubt, die USA seien "unsere Freunde", dem ist wirklich nicht zu helfen, der geht auch ganz freiwillig wie die Millionen Bürger in die Vernichtung. Die USA/Nato sind die größte Gefahr für den Weltfrieden! Claudia Karas

Wird es wird wieder Zeit, die Koffer zu packen? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.globalresearch.ca/whole-europe-turned-battlefield/5805460



Ganz Europa verwandelt sich in ein Schlachtfeld



von Manlio Dinucci

Global Research

22. Januar 2023

Die Federation of American Scientists bestätigt im Januar die von Grandangolo im Dezember 2022 verbreitete Nachricht, die sich auf ein Dokument der US-Luftwaffe stützt: Das Flugzeug C-17A Globemaster wurde autorisiert, die US-Atombombe B61-12 nach Italien und andere europäische Länder zu transportieren. Da Beamte der Biden-Administration angekündigt hatten, dass die Lieferung der B61-12 auf Dezember vorgezogen werden würde, glauben wir, dass die neuen US-Atombomben bereits in Europa eintreffen, um gegen Russland eingesetzt zu werden.

Die USA und die NATO liefern riesige Mengen an schwerer Artilleriemunition an die Kiewer Streitkräfte in die Ukraine. Offiziellen Angaben zufolge haben die USA bisher mehr als eine Million Schuss Munition für 155-mm-Haubitzen in die Ukraine geliefert, außerdem Zehntausende von Raketen. Etwa 300.000 Schuss Munition stammen aus US-Militärdepots in Israel. Die Waffenlieferungen werden über ein internationales Netzwerk abgewickelt, in dem Camp Darby – das größte US-Arsenal außerhalb des Mutterlandes, das mit dem Hafen von Livorno und dem Militärflughafen Pisa verbunden ist – eine zentrale Rolle spielt. Großbritannien, Frankreich, Polen und Finnland beliefern Kiew mit Panzern, und Polen kauft von den USA Abrams-Panzer, von denen einige für die Ukraine bestimmt sein könnten.

Gleichzeitig verstärken die USA und die NATO den Einsatz ihrer Streitkräfte in Europa, das immer näher an Russland heranrückt. In Rumänien hat die NATO AWACS-Flugzeuge stationiert, die mit der modernsten elektronischen Ausrüstung ausgestattet sind und ständig in der Nähe des russischen Luftraums fliegen. Ebenfalls in Rumänien hat das Pentagon die 101. Luftlandedivision stationiert, die zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in Europa eingesetzt wird.

Die NATO und die EU richten eine “Task Force für Widerstandsfähigkeit und kritische Infrastrukturen” ein. “Die NATO”, so erklärt der Rat der Europäischen Union, “bleibt das Fundament unserer kollektiven Verteidigung. Wir erkennen den Wert einer stärkeren europäischen Verteidigung an, die zur transatlantischen Sicherheit beiträgt und mit der NATO komplementär und interoperabel ist.”Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf byoblu veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Manlio Dinucci, Global Research, 2023

