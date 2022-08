Gaza: Die Namen und Gesichter der 16 palästinensischen Kinder, die bei

Israels Angriffen getötet wurden

Mindestens 45 Palästinenser wurden getötet und mehr als 360 verwundet, als israelische Luftangriffe drei Tage lang auf den belagerten Gazastreifen niedergingen



Sechzehn Kinder waren unter den 45 Palästinensern, die zwischen dem 5. und 7. August 2022 durch israelischen Beschuss getötet wurden (MEE)

Von

MEE-Mitarbeiter

8. August 2022

Diese sechzehn palästinensischen Kinder freuten sich auf einen Sommer voller Freude. Sie wollten Fußball spielen, an den Strand gehen und ein Sommerlager besuchen.

Doch im Laufe von drei schrecklichen Tagen entfesselten die israelischen Streitkräfte eine Welle von Luftangriffen auf den belagerten Gazastreifen, bei denen 45 Menschen, darunter die 16 Kinder, getötet und mindestens 360 weitere verletzt wurden.

“Im Gazastreifen gibt es keinen sicheren Ort für palästinensische Kinder und ihre Familien, und sie tragen zunehmend die Hauptlast der wiederholten israelischen Militäroffensiven”, erklärte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei der Nichtregierungsorganisation Defence for Children International – Palestine (DCIP), in einer Erklärung.

Obwohl am Sonntag nach einem von Ägypten vermittelten Abkommen ein Waffenstillstand in Kraft getreten ist, beklagen die Palästinenser die verheerenden Bombenangriffe, während immer mehr Einzelheiten über die Toten bekannt werden.

Die israelische Armee hat behauptet, dass einige der zivilen Opfer durch fehlgeleitete Raketen getötet wurden, ohne dafür unabhängige Beweise zu liefern. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums starben alle Opfer, darunter auch die 16 Kinder, durch israelische Luftangriffe.

Einige Familien haben sich bereit erklärt, ihre Geschichte zu erzählen, während andere in Trauer sind und um Geheimhaltung gebeten haben.

Hier sind die Namen und Gesichter der Kinder, die gestorben sind:

Alaa Abdullah Qaddoum, fünf Jahre alt

Alaa Abdullah Qaddoum, fünf Jahre alt, wurde am 5. August 2022 bei einem israelischen Luftangriff im Stadtteil Shujaiya im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Alaa Abdullah Qaddoum gehörte zu den ersten Opfern, die am Freitag nach Israels Entscheidung, Luftangriffe auf den belagerten Gazastreifen durchzuführen, ums Leben kamen.

Sie starb am 5. August, als sie mit Freunden außerhalb ihres Hauses im Viertel Shujaiya im nördlichen Gazastreifen spielte.

Ihr siebenjähriger Bruder und ihr Vater wurden bei dem Angriff verwundet.

“Alaa war eine unschuldige Fünfjährige, die mit ihren Brüdern und Cousins auf der Straße spielte. Was hat sie getan, um getötet zu werden?”, sagte ihr Cousin Abu Diab Qaddoum gegenüber Middle East Eye.

Momen Muhammed Ahmed al-Nairab, fünf Jahre alt

Momen Muhammed ِAhmed al-Nairab, fünf, wurde am 6. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Das Lager ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Erde und beherbergt mehr als 114.000 Menschen.

Hazem Muhammed Ali Salem, neun Jahre alt

Hazem Muhammed Ali Salem, neun Jahre alt, wurde am 6. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Nach den von Defence for Children International gesammelten Unterlagen war der neunjährige Hazem Muhammed Ali Salem eines der vier Kinder, die bei der Explosion im Flüchtlingslager Jabalia am Samstag ums Leben kamen.

Israel behauptet, nicht hinter dem Überfall zu stehen, aber palästinensische Quellen sagen, dass die Explosion von keinem anderen Ort kommen konnte.

Ahmed Muhammed al-Nairab, 11 Jahre

Ahmed Muhammed al-Nairab, 11, wurde am 6. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Ahmed Muhammed al-Nairab, 11, war eines der vier Kinder, die am Samstag bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia getötet wurden.

Ahmed Walid Ahmed al-Farram, 16 Jahre alt

Ahmed Walid Ahmed al-Farram, 16, wurde am 6. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Nach Angaben der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) leidet das Lager unter hoher Arbeitslosigkeit, regelmäßigen Stromausfällen und einer verschmutzten Wasserversorgung.

Muhammed Iyad Muhammed Hassouna, 14 Jahre alt

Adeeb Ahmad, ein Augenzeuge des Angriffs, sagte gegenüber MEE, dass mindestens acht Menschen bei dem Angriff getötet wurden.

“Das Haus wurde ohne Vorankündigung angegriffen”, sagte Ahmad. “Die Häuser hier sind überfüllt, in jedem wohnen sieben bis acht Menschen, und sie liegen so nah beieinander, dass bei einem Angriff auf ein Haus mehrere Häuser in der Umgebung betroffen sind.”

Fatma Aaed Abdulfattah Ubaid, 15 Jahre

Adeeb Ahmad, ein Augenzeuge des Angriffs, sagte gegenüber MEE, dass mindestens acht Menschen bei dem Überfall getötet wurden.

.

Fatma Aaed Abdulfattah Ubaid, 15, wurde am 7. August 2022 bei einem israelischen Luftangriff in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen getötet (Soziale Medien)

Ubaid wurde am Sonntag in Beit Hanoun im nördlichen Gaza-Streifen getötet.

Ahmed Yasser Nimr al-Nabahin, neun Jahre alt

Muhammed Yasser Nimr al-Nabahin, 12 Jahre

Dalia Yasser Nimr al-Nabahin, 13 Jahre alt

Die Geschwister Muhammed (L), Ahmed (C) und Dalia (R) wurden am 7. August 2022 bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Bureij im Gaza-Streifen getötet (Soziale Medien)

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Bureij am Sonntag wurden Yasser al-Nabahin und seine drei Kinder, Muhammed Yasser Nimr al-Nabahin, 13 (links), Ahmed Yasser Nimr al-Nabahin, neun (Mitte), und ihre Schwester Dalia Yasser Nimr al-Nabahin, 13 (rechts), getötet.

Muhammed Salah Nijm, 16 Jahre

Die Geschwister Muhammed (L), Ahmed (C) und Dalia (R) wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Bureij im Gazastreifen am 7. August 2022 getötet (Soziale Medien)

Muhammed Salah Nijm, 16

Hamed Haidar Hamed Nijm, 16, wurde am 7. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf den Friedhof von Falluja im Norden des Gazastreifens getötet (Soziale Medien)

Hamed Haidar Hamed Nijm, 16, war unter denjenigen, die bei dem Angriff auf den Friedhof am Sonntag getötet wurden. Der Augenzeuge Mohammad Sami sagte gegenüber MEE, vier der Jungen seien Cousins und der fünfte sei ihr Freund.

“Sie kommen jeden Tag hierher, um zu sitzen”, sagte Sami. “Das ist ein sicheres Gebiet.”

Jamil Nijm Jamil Nijm, vier Jahre alt

Jamil Nijm Jamil Nijm, vier Jahre alt, wurde am 7. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf den Friedhof von Falluja im Norden des Gazastreifens getötet (Soziale Medien)

Jamil Nijm Jamil Nijm war das jüngste Kind, das während der israelischen Offensive auf den Gaza-Streifen getötet wurde. Er war erst vier Jahre alt.

Jamil Ihab Nijm, 13 Jahre alt

Jamil Ihab Nijm, 13, wurde am 7. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf den Friedhof von Falluja im Norden des Gazastreifens getötet (Soziale Medien)

Jamil Ihab Nijm, 13, war das vierte Kind der Familie Nijm, das bei dem mutmaßlichen Luftangriff vom Sonntag getötet wurde.

Nazmi Fayez Abdulhadi Abukarsh, 16 Jahre alt

Nazmi Fayez Abdulhadi Abukarsh, 16, wurde am 7. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf den Friedhof von Falluja im Norden des Gazastreifens getötet (Soziale Medien)

Nazmi Fayez AbdulhadiAbukarsh, 16, ein Freund der Nijm-Jungen, wurde bei dem mutmaßlichen Luftangriff auf den Friedhof getötet.

Hanin Walid Muhammed Abuqaida, 10 Jahre

