Gaza und Iran zeigen, dass das Coronavirus nicht der „große Gleichmacher“ ist

Von Nada Elia

15. April 2020

Als Chris Cuomo, der populäre Nachrichtenanker auf CNN, positiv auf Covid-19 getestet wurde, betonte sein Bruder, der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, dass das Virus ein „großer Gleichmacher“ sei, der kein Alter, Geschlecht oder Rasse kennt.

„Jeder ist diesem Virus ausgesetzt. Es ist der große Gleichmacher“, sagte der Gouverneur gegenüber Reportern. „Es ist mir egal, für wie klug, wie reich, wie mächtig Sie sich halten; es ist mir egal, wie jung, wie alt. Dieser Virus ist der große Gleichmacher.“

Ich habe nicht die Absicht, Cuomos Sorge um seinen Bruder herunterzuspielen, und wünsche ihm eine baldige und vollständige Genesung. Aber ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit seiner Beschreibung des Virus als Gleichmacher, einfach weil niemand dagegen immun ist.

Verschärfung der Auswirkungen

Graswurzel-Organisatoren und Aktivisten verstanden sofort, dass die stärker marginalisierten Gemeinschaften am stärksten betroffen sein würden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Krankheiten, wie Asthma und Diabetes, verschärfen eine Vielzahl sozioökonomischer und politischer Umstände die Auswirkungen des Virus auf die Erkrankten.

Palästinensische Bürger Israels: Ein perfekter Sündenbock für das Coronavirus

„Die Reichen und Mächtigen“, um es mit den Worten Cuomos zu sagen, werden Zugang zu der besten medizinischen Versorgung haben. Die Armen und Obdachlosen und die Farbigen werden auf der Straße sterben, ihnen wird ein Krankenhausaufenthalt verweigert.

Wie Uche Blackstock, die in Notfallkliniken in Brooklyn, New York, praktiziert, erklärte: „Wenn schwarze und braune Menschen mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen, stoßen sie oft auf die Voreingenommenheit der Anbieter. Wir wissen also, und das ist gut dokumentiert, dass ihre Schmerzen bei einer Unterbehandlung oder ihre Beschwerden minimiert werden“, erklärte Uche Blackstock, die in Notfallkliniken in Brooklyn, New York, praktiziert.

Blackstock wies darauf hin, daß die frühen „Bedingungen“ für geprüft zu werden, die neue Reise nach China oder Italien waren, die arme afrikanische Amerikaner wahrscheinlich nicht getan hatten, oder in Kontakt mit jemand gewesen zu sein, das Positiv prüfte – ein Catch-22, wenn Mitglieder einer Gemeinschaft nicht geprüft werden.

Es ist unmöglich, in einem einzigen Artikel auf die unterschiedlichen Umstände aller Gemeinschaften auf der ganzen Welt einzugehen, die alle dem neuartigen Virus ausgesetzt sein werden. Ich möchte jedoch auf zwei verschiedene Gemeinschaften eingehen, in denen sich Covid-19 aufgrund politischer Entscheidungen einer externen Macht als katastrophal erweisen wird.

‚Vermeidbare biosoziale Ungerechtigkeit‘.

Wie die Autoren eines in der Lancet veröffentlichten Briefs erklären, sollten die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Bevölkerung des Gaza-Streifens „nicht als ein unvermeidliches biomedizinisches Phänomen betrachtet werden, das die Weltbevölkerung gleichermaßen erlebt, sondern als eine vermeidbare biosoziale Ungerechtigkeit, die in Jahrzehnten israelischer Unterdrückung und internationaler Komplizenschaft im Kampf für die Gesundheit, die Grundrechte und die Selbstbestimmung aller Palästinenser wurzelt“.

Insbesondere die Verweigerung der Grundrechte der Palästinenser durch Israel hat zu unerträglichen Bedingungen im Gazastreifen geführt, der derzeit 45 Intensivbetten und genügend Beatmungsgeräte für maximal 100 Patienten besitzt.

Eine Aussage, die wir immer wieder über den Gazastreifen hören, der so formelhaft geworden ist, dass wir nicht aufhören, über seine gelebten Auswirkungen nachzudenken, ist, dass er eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt ist. Wie sollen die Menschen dort „soziale Distanzierung“ praktizieren?

Ein Leitartikel der Jerusalem Post vom 27. März enthüllt das Ausmaß der Kluft zwischen Israelis und Palästinensern: „Als Nation haben wir noch nie eine solche Schließung erlebt, eine, die uns viele Facetten der täglichen Freiheiten genommen hat, die wir für selbstverständlich halten. Obwohl es im allgemeinen Rahmen der Dinge nichts im Vergleich zu einem wirklichen Freiheitsverlust ist, gezwungen zu sein, drinnen zu bleiben, mit Nahrung, Unterkunft, Kabelfernsehen, PlayStation und Büchern, ist es für die große Mehrheit des Landes immer noch ein Schock und eine schwierige Anpassung.

In der Tat, könnten wir alle diese Beschreibung auswendig lernen, um sie bequem hervorzuheben, wenn davon die Rede ist, dass „beide Seiten“ unter „dem Konflikt“ leiden?

Laufende Enteignung

Israelis sind durch das Virus leicht beunruhigt. Aber zusätzlich zu dem Virus haben die Palästinenser mit einem „echten Freiheitsverlust“ zu kämpfen, einschließlich einer Belagerung, Stromausfällen, verseuchtem Wasser, zerstörter Infrastruktur und anhaltenden Bombenangriffen und Hauszerstörungen, ein Kompliment an Israel, das nicht so unangenehm ist, dass es die Enteignung des palästinensischen Volkes stoppen muss.

In ähnlicher Weise hat der Iran seit 1979 in der einen oder anderen Form unter den US-Sanktionen gelitten, als der damalige Präsident Jimmy Carter sie erstmals während der Geiselkrise einführte. In den letzten Jahren war der Iran in Bezug auf den größten Teil seines Handels stark von China abhängig, das die Forderung der USA nach Sanktionen ignorierte.

Weit davon entfernt, ein Gleichmacher zu sein, ist Covid-19, wie alle Katastrophen, ob Naturkatastrophen oder vom Menschen verursacht, der große Verschärfer

Andere Länder hingegen verhängen zwar keine offiziellen Sanktionen gegen den Iran, fürchten aber die Konsequenzen, wenn sie sich gegen den Willen der USA stellen, und haben den Iran daher ebenfalls als Pariastaat behandelt.

Infolgedessen konnte der Iran, obwohl bekannt war, dass das Virus aus einer chinesischen Provinz stammte, den Handel mit dem einen großen Land, das das Virus aufrechterhält, nicht aussetzen und ergriff nicht die erforderlichen Maßnahmen, um den massiven Ausbruch zu verhindern.

Die US-Sanktionen, die die iranische Wirtschaft bereits geschwächt hatten, spielten also eine direkte Rolle im Umfang des dortigen Covid-19-Ausbruchs.

Zeit zum Nachdenken

Weit davon entfernt, ein Gleichmacher zu sein, ist Covid-19, wie alle Katastrophen, ob Naturkatastrophen oder vom Menschen verursacht, der große Verschlimmerer. Die Nivellierung des Spielfeldes erfordert, dass wir kritisch dringende Maßnahmen fordern, wie die Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens und die Beendigung der Sanktionen gegen den Iran.

Das Coronavirus ist der ultimative Test für das soziale und politische System des Iran.

Sicherlich will kein Progressiver eine Rückkehr zur Normalität, und wir sehnen uns auch nicht nach dem Tag, an dem wir zum „business as usual“ zurückkehren können. Diese erzwungene Pause, die viel Zeit zum Nachdenken erfordert, aber auch viel Zeit zum Nachdenken lässt, ist eine Gelegenheit für einen radikalen Wandel – eine Abkehr vom bisherigen Verlauf der Dinge.

Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, das Spielfeld anzugleichen, während der Virus „unterschiedslos“ alle angreift. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Überlebenschancen haben.

Jetzt ist es an der Zeit, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Gefangenen, die keine Gefahr für den Rest der Gesellschaft darstellen, zu fordern; jetzt ist es an der Zeit, allen Flüchtlingen, die Asyl suchen, Einlass zu gewähren; und jetzt ist es an der Zeit, laut und deutlich unsere Stimme zu erheben, um zu sagen: „Stoppt die US-Sanktionen gegen den Iran“ und „Beendet die Belagerung des Gazastreifens“. Übersetzt mit Deepl.com

Nada Elia ist eine palästinensische Diaspora-Schriftstellerin und politische Kommentatorin und arbeitet derzeit an ihrem zweiten Buch „Who You Callin‘ „Demographic Threat? Notizen von der globalen Intifada. Professorin für Gender- und globale Studien (im Ruhestand) und Mitglied des Lenkungskollektivs der US-Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (USACBI)



