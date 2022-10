Gazprom-Chef Alexei Miller macht düstere Vorhersagen für die EU

Ganze Städte in Europa könnten in der kalten Jahreszeit einfrieren, warnte der Vorstandsvorsitzende des russischen Energiekonzerns Gazprom, Alexei Miller, am Mittwoch auf der Veranstaltung “Russische Energiewoche” in Moskau.

Seinen Schätzungen zufolge könnten in Europa rund 800 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag fehlen, was einem Drittel des Gesamtverbrauchs der EU entspricht. Im schlimmsten Fall, so Miller, werden die Gasspeicher in der Region bis März nur zu fünf Prozent gefüllt sein.

Keine Garantien für den Winter

“Niemand kann garantieren, dass Europa den Winter mit den derzeitigen Gasreserven überstehen wird”, sagte er und fügte hinzu, dass selbst wenn es der EU gelingen sollte, diese Heizsaison zu überstehen, die Frage sei, “was mit den Einspeisungen für den nächsten Winter passieren wird”.

Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom erinnerte daran, dass Russland früher im Winter täglich zwischen 0,6 und 1,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa exportierte.

Miller bezeichnete die Idee der Gasrationierung, die Europa einführen will, als “zweifelhaft” und verwies auf einen fehlenden Umsetzungsmechanismus.

Im September forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die EU-Mitgliedstaaten auf, “obligatorische” Energiebeschränkungen einzuführen, und rief den Block auf, die Nachfragekurve “abzuflachen”.

“Beispiellose Risiken”

Letzte Woche kündigte die Internationale Energieagentur (IEA) an, dass die EU ihre Nachfrage um bis zu 13 Prozent senken müsse, da die Gasversorgung in diesem Winter “beispiellose Risiken” berge.

Obwohl die EU ihre Speicher bereits zu 88 Prozent gefüllt hat, sind laut IEA 90 Prozent erforderlich, falls es zu weiteren Versorgungsunterbrechungen, einem Kälteeinbruch im Spätwinter und einem Mangel an Flüssiggas (LNG) kommt.

Mehr zum Thema – Putin gibt Hinweise auf die Verantwortlichen für die Sabotage von Nord Stream