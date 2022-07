“Sie finanzieren ihre Aktivitäten über “Wohltätigkeitsorganisationen” in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Durch die Ausnutzung von Wohltätigkeitssystemen, die nicht ordnungsgemäß reguliert oder untersucht werden, betreiben sie die Maschinerie, die gebaut wurde, um uns auszulöschen.”

Taking on the “charities” that fund Israel’s settlers The pending erasure of the Indigenous people of Masafer Yatta isn’t solely about the “occupation,” as liberal Zionists would lead you to believe. Palestinians are fighting much more than an “occupation.” We are fighting Israel’s program of settler-colonialism. We are fighting against efforts to eliminate us.

The Palestinians of Masafer Yatta are fighting an attempt to eliminate them. Mamoun Wazwaz APA images

Gegen die “Wohltätigkeitsorganisationen” vorgehen, die Israels Siedler finanzieren

Von Sami Huraini

26. Juli 2022

Bei der drohenden Auslöschung der indigenen Bevölkerung von Masafer Yatta geht es nicht nur um die “Besatzung”, wie liberale Zionisten glauben machen wollen.

Die Palästinenser kämpfen gegen viel mehr als eine “Besatzung”. Wir kämpfen gegen Israels Programm des Siedlerkolonialismus.

Wir kämpfen gegen die Bemühungen, uns zu eliminieren.

Tief im Inneren weiß jeder Palästinenser, dass es nicht nur um die “Besatzung” geht.

Jeden Tag sind Palästinenser der Gefahr ausgesetzt, auf unbestimmte Zeit verhaftet und inhaftiert, getötet oder aus unserem Land vertrieben zu werden. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass unsere Existenz eine Bedrohung für Israel darstellt.

Die einzige “Lösung” für diese Gefahr besteht darin, uns loszuwerden.

Im Juni hisste einer der jungen Männer aus unserer Gemeinde al-Tuwani eine palästinensische Flagge an einem Baum in unserem Dorf. Tage später starteten die israelischen Streitkräfte eine gewaltsame Razzia, um die Fahne abzunehmen.

Israelische Soldaten richteten ihre Gewehre auf mich, meine Freunde und meine Familienmitglieder. Da sie von ihrem Staat Immunität vor Strafverfolgung genießen, haben sie uns den Tod vor Augen geführt.

In solchen Momenten kann man das Gefühl haben, dass nur das Glück die Lebenden von den Toten trennt. Schließlich ist es das einzige Ziel der israelischen Soldaten, die einheimische Bevölkerung zu eliminieren – indem sie uns die Freiheit oder das Leben nehmen, indem sie uns vertreiben oder in das koloniale System der Siedler zwangsintegrieren.

Unsere Geschichte beweist diese Tatsache.

Die tödliche israelische Gewalt gegen unsere Familien und Angehörigen ist einer der Fäden, die die palästinensische Gesellschaft zusammenhalten. In Masafer Yatta griffen die Israelis im Januar den Ortsältesten Haj Suleiman Hathaleen an, indem sie ihn überfuhren und seinen Körper die Schotterstraße hinunterschleiften, als er seine Nachbarn verteidigte. Hathaleen starb anschließend an seinen Verletzungen.

Ebenfalls im Januar schossen die Israelis Harun Abu Aram in den Hals, als er sich ihrem Versuch widersetzte, einen Stromgenerator zu stehlen.

Er ist vom Hals abwärts gelähmt und wird wahrscheinlich für den Rest seines Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Israelische Streitkräfte ermordeten die Journalistin Shireen Abu Akleh in Dschenin und überfielen anschließend ihre Beerdigung, wobei sie die Prozession mit entsetzlicher Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit angriffen. Selbst während des Besuchs von Joe Biden in Bethlehem wurden die Einwohner gezwungen, ein Plakat mit ihrem Bild in der Nähe der Geburtskirche zu entfernen.

Die Auslöschung hat viele Formen.

Dennoch weigern wir uns, unsere Freiheiten oder unseren kollektiven Befreiungskampf aufzugeben. Wir werden von der Geschichte nicht vergessen werden.

Um der israelischen Auslöschung zu trotzen, organisieren wir regelmäßig Proteste in Masafer Yatta und stellen uns vor die Militärpanzer, um sie daran zu hindern, die Menschen zu terrorisieren und ihre Felder zu zerstören.

Wenn wir unsere Gemeinden verteidigen, werden wir von israelischen Soldaten verhaftet und geschlagen. Das tun auch die Siedler, die diese Soldaten schützen.

Sie haben unsere Fahrzeuge und Traktoren beschlagnahmt und uns hohe Geldstrafen auferlegt, um Solidaritätsaktivisten von den Dörfern fernzuhalten.

Matrix der Gewalt

Aber wir wissen, dass der physische Kampf vor Ort nicht ausreicht. Er muss mit öffentlichem Druck verbunden werden.

Wir haben Online-Kampagnen gestartet, um den Bekanntheitsgrad von Masafer Yatta zu erhöhen und aufzuzeigen, wie Israel ethnische Säuberungen durchführt.

Wir arbeiten bis spät in die Nacht an unseren Kampagnen.

Menschen aus der ganzen Welt – Diplomaten, Journalisten, Aktivisten – wurden hierher eingeladen, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen und Solidarität zu üben.

Dieser Kampf für die Befreiung wird nicht im Alleingang gewonnen.

Da die Palästinenser mit einer Matrix israelischer Gewalt – Kugeln, Schlagstöcke und Gefängnisse – konfrontiert sind, rufen wir Solidaritätsaktivisten dazu auf, Sensibilisierungsmaßnahmen mit Aktivitäten zu verbinden, die die finanziellen Ressourcen der israelischen Siedlerbewegung abschneiden können.

Eine breite Koalition von Organisationen – Youth of Sumud, Human Rights Defenders, die Community Peacemaker Teams, das Hebron Defense Committee, Stop the Wall und das Good Shepherd Collective – hat die Campaign to Defund Racism organisiert.

Da wir regelmäßig mit israelischen Siedlern vor Ort konfrontiert sind, wissen wir, dass die Siedlerbewegung fast jeden Gewaltakt steuert.

Schließlich ist die Siedlergruppe Ateret Cohanim für die Übernahme der christlichen Grundstücke am Jaffa-Tor in der Jerusalemer Altstadt verantwortlich, und der Israel Land Fund führt den Angriff auf die Bewohner von Sheikh Jarrah an.

Unsere Erfahrungen mit diesen Gruppen sind real.

Wir wissen, wer die israelischen Soldaten aufgefordert hat, die Flagge von unseren Bäumen zu entfernen. Wir wissen, dass es die unermüdliche Lobbyarbeit der Gruppe Regavim war, die zur Zerstörung der Verbindungsstraßen zwischen unseren Gemeinden in Masafer Yatta und zu den Abrissbefehlen gegen die gefährdete Gemeinde Khallet al-Dabe geführt hat.

Die Kampagnen von Regavim gegen die palästinensischen Beduinengemeinschaften in den südlichen Hebron-Hügeln führten zu dem Anschlag auf Haj Suleiman Hathaleen.

Diese Organisationen stellen eindeutig die Speerspitze der Siedlerbewegung dar. Sie sind es, die die Politik entwickeln, die Umsetzung der Kolonisierung koordinieren, uns vor Gericht bringen und dafür sorgen, dass ihre Leute in das israelische Parlament, die Knesset, gewählt werden.

Sie finanzieren ihre Aktivitäten über “Wohltätigkeitsorganisationen” in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Durch die Ausnutzung von Wohltätigkeitssystemen, die nicht ordnungsgemäß reguliert oder untersucht werden, betreiben sie die Maschinerie, die gebaut wurde, um uns auszulöschen.

Als Palästinenser, die ihr angestammtes Land verteidigen, sagen wir Ihnen, dass sich der Kampf nicht nur gegen die “Besatzung” richtet.

Er richtet sich gegen ein größeres Programm des zionistischen Siedlerkolonialismus. Während sich die Palästinenser in der Diaspora und hier in Palästina um die Forderung nach Entkolonialisierung scharen, müssen wir die finanziellen Ressourcen der Siedler-Kolonialbewegung ins Visier nehmen.

Die Campaign to Defund Racism ist das Instrument, das wir für diese wichtige Arbeit brauchen. Übersetzt mit Deepl.com

Sami Huraini ist ein palästinensischer Menschenrechtsverteidiger. Er ist Mitbegründer von Youth of Sumud und arbeitet mit der Campaign to Defund Racism zusammen.

