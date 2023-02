Geheim und “unter den Bergen”: Iran enthüllt unterirdischen Luftwaffenstützpunkt

Die iranische Armee hat am Dienstag einen neuen unterirdischen Luftwaffenstützpunkt eingeweiht. Der an einem unbekannten Ort errichtete “Eagle 44”-Standort kann Kampfjets und Drohnen starten.

Die iranische Armee hat am Dienstag einen neuen unterirdischen Luftwaffenstützpunkt eingeweiht. Der an einem unbekannten Ort in den Bergen errichtete Stützpunkt ist unempfindlich gegen Bombardierungen und kann Kampfjets, Bomber und Drohnen warten, betanken, bewaffnen und starten.

In den iranischen Staatsmedien wurden Videoaufnahmen der Anlage “Oqab 44” (Eagle 44) gezeigt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein F-4-Phantom-Kampfbomber hinter Sprengtüren hervorkommt, bevor er durch einen breiten Tunnel rollt und von einer externen Startbahn abhebt.

Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, ist der Stützpunkt mit Kommandoposten, Hangars, Wartungseinrichtungen, Treibstoffdepots und Navigationsausrüstung ausgestattet. Das iranische Militär hat mehrere solcher Anlagen im ganzen Land errichtet, fügte die IRNA hinzu und bemerkte, dass ihre Standorte zwar geheim bleiben, aber alle “unter den Bergen” gebaut werden.

Das iranische Militär hat im vergangenen Jahr Aufnahmen von einem dieser Stützpunkte – einem Drohnenstandort mit der Bezeichnung “Strategic UAV Base 313” – veröffentlicht. “Eagle 44” ist jedoch die erste öffentlich enthüllte unterirdische Basis der Islamischen Republik, die Kampfflugzeuge und Bomber beherbergen kann.

“Jeder Angriff unserer Feinde, einschließlich Israels, auf den Iran wird von unseren zahlreichen Luftwaffenstützpunkten, darunter auch Eagle 44, beantwortet werden”, erklärte der iranische Generalstabschef Mohammad Bagheri am Dienstag bei einem Besuch der Basis Reportern.

Die Einweihung des Stützpunkts fällt in eine Zeit zunehmender Spannungen zwischen dem Iran und Israel, da Teheran das israelische Militär für einen Drohnenangriff auf ein Militärgelände in der Stadt Isfahan im vergangenen Monat verantwortlich macht. Während Israel seine Beteiligung weder bestätigte noch dementierte, wurde in Medienberichten behauptet, der Angriff sei in Tel Aviv geplant worden. Ukrainische Beamte deuteten indes kryptisch an, dass der Angriff in irgendeiner Weise mit der angeblichen Lieferung von “Kamikaze”-Drohnen durch den Iran an Russland zusammenhänge.

Moskau und Teheran haben beide bestritten, dass iranische Drohnen in der Ukraine eingesetzt werden. Der Kreml erklärte, er verwende im Inland hergestellte Drohnen, um ukrainische Militär- und Infrastrukturziele anzugreifen.

