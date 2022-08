https://journal-neo.org/2022/08/25/don-t-go-searching-for-terrorists-they-are-not-hard-to-find/



Gehen Sie nicht auf die Suche nach Terroristen, sie sind nicht schwer zu finden



von Phil Butler

25. August 2022

Darf ich es einfach ausspucken? Wir sind die Terroristen. Die Amerikaner sind die Terroristen, die auf der ganzen Welt ungeheures Leid und Tragödien verursachen. Und nein, ich bin nicht der einzige, der dies zugibt. Tief im Inneren wissen alle meine Mitbürger, was wir vorhaben. Der jüngste Vorfall im Jemen macht deutlich, welche Hegemonie mein Land geschaffen hat, das die ganze Welt geplündert hat und immer noch plündert.

Ich habe vor kurzem den Talkmaster Jimmy Dore gesehen, der darlegte, wie die USA, Frankreich und andere Nationen andere Menschen auf dieser Welt ausrauben, um den gescheiterten Superkapitalismus zu stützen. Dore, der eine unheimliche Fähigkeit hat, den Dingen auf den Grund zu gehen, interviewte die äthiopisch-amerikanische Journalistin Hermela Aregawi in einer Geschichte über die französische Fremdenlegion, die sich jemenitisches Erdgas für den Verkauf an die EU sichert. Die Geschichte aus The New Arab beginnt in etwa so:

“Frankreich könnte sich darauf vorbereiten, eine Gasanlage im Jemen zu schützen, um Exporte zu ermöglichen und so die Abhängigkeit Europas von Russland zu verringern, so ein ehemaliger jemenitischer Außenminister.”

Abu Bakr al-Qirbi erklärte gegenüber Reportern, die französische Fremdenlegion sei in der jemenitischen Provinz Shabwah eingetroffen, um die Kontrolle über die Balhaf-Gasanlage zu sichern. Er sagte, die Franzosen würden “Vorbereitungen treffen, um Gas aus der Balhaf-Anlage zu exportieren”.

Hermela Aregawi sprach mit Dore darüber, wie die derzeitige amerikanische Politik massive Ressentiments gegenüber den Vereinigten Staaten aufbaut, selbst in Ländern, die uns einst sehr wohlgesonnen waren. Ich weiß das auch aus meiner Erfahrung hier in Griechenland. Noch vor drei Jahren hat jede Art von Kritik an den USA in der griechischen Bevölkerung einen schockierten Blick hervorgerufen. Heute stellen viele Griechen unsere Rolle nicht nur in Griechenland in Frage, sondern auch in der Ukraine und anderen Ländern, in denen Stellvertreterkriege um Ressourcen geführt werden.

Die Geschichte des Jemen offenbart auch die Bedeutung der im Juli vereinbarten Zusammenarbeit zwischen Paris und Abu Dhabi im Bereich Flüssigerdgas, die von der Sicherung der jemenitischen Gasressourcen über die Balhaf-Anlage abhängt, die dem französischen multinationalen Öl- und Gasunternehmen Total gehört.

Der jemenitische Premierminister Abdulaziz Saleh bin Habtoor hat die Weltöffentlichkeit auf die jüngsten Plünderungen durch die von den Vereinigten Staaten geführte saudische Koalition aufmerksam gemacht. Er sagt, Washington wolle sich die Kontrolle über die Ressourcen mit Hilfe von Vertretern der Golfstaaten sichern.

Die jemenitischen Streitkräfte haben sich tödliche Zusammenstöße mit den von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten südlichen separatistischen Kräften in der Provinz Schabwa geliefert, in der Balhaf liegt. Im größeren Rahmen betrachtet, ist die Situation im Jemen nur eine Facette eines viel größeren Plünderungsprogramms, das im Gange ist. Syrien, wo die US-Streitkräfte im Wesentlichen die östliche Ölförderregion übernommen haben, und der Ukraine-Konflikt zeigen das größere Bild. Aus dem Weltraum betrachtet, tobt der Kampf um die Erde schon seit Jahrzehnten. Doch nun haben der Konflikt und der Wettbewerb ein Krisenstadium erreicht. Amerika und den Europäern geht buchstäblich der Sprit aus. Und egal, wer leiden und sterben muss, die liberale Ordnung kann sich die große Lüge nicht entgehen lassen. Schlimmer noch, die Menschen im so genannten Westen wollen unsere Rolle bei der Ausplünderung der ganzen Welt weder kennen noch zugeben.

Am 22. August schließlich warnte der stellvertretende Außenminister Hussein al-Ezzi, dass die Präsenz ausländischer Streitkräfte im Golf von Aden oder in anderen jemenitischen Gewässern illegal sei. Der Minister reagierte damit auf die Ankündigung des Admirals der Fünften Flotte der USA, Charles Bradford Cooper, dass die USA unbemannte Drohnen im Golf von Aden einsetzen werden. Die gesamte Situation im Jemen lässt sich jedoch leichter aufschlüsseln, wenn man herausfindet, was all diese Nationen dort wollen. Und die Antwort lautet natürlich: wertvolles Öl und Gas. Ich habe darüber und über das Wesen des so genannten “Peak Oil” schon früher gesprochen.

Um Russland vollständig abzuriegeln, braucht Europa Öl und Gas, und zwar jede Menge davon. Die USA können nicht genug liefern. Es ist zu weit weg, und Amerika hat seinen eigenen Bedarf. Der Jemen ist jedoch eine relativ unerschlossene Quelle. Nur zwei der 12 bedeutenden Becken auf und vor der Küste sind erschlossen. Bei den anderen zehn handelt es sich um so genannte “Frontier Basins” (Grenzgebiete), wie aus den leicht zugänglichen Daten hervorgeht. Ich glaube jedoch, dass Total und andere wichtige Akteure sehr wohl wissen, dass vor der Küste des Jemen eine weitere Goldgrube liegt. Dieser GEOExPro-Bericht deutet dies an. Darin werden die derzeitigen förderbaren Ölreserven des Jemen mit 4,731 Mrd. Barrel und die nachgewiesenen Gasreserven mit 18,6 Tcfg angegeben. Dabei handelt es sich jedoch um Schätzungen aus dem Jahr 2010.

Die Öl- und Gasreserven, auf die das jemenitische Volk Anspruch hat, brauchen wir nicht zu ermitteln. Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten, Frankreich, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die EU ihre Militärs, Bürokraten und Energiekonzerne auf den Plan rufen, ist Beweis genug dafür, dass das Blut jemenitischer Kinder nicht für eine hochromantische Zukunft vergossen wird, sondern damit dieselben Menschen Syrien, die Ukraine und den Rest der Welt ausbluten. und den Rest der Welt ausbluten, gedeihen können. Die französische Fremdenlegion, die ein Öldepot mitten im Nirgendwo verteidigt, sagt alles. Wir, der kollektive “Westen”, sind die wahren Terroristen. Übersetzt mit Deepl.com

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers “Putins Prätorianer” und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”.

