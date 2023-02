Geister. Soldaten eines vergessenen Krieges [Film über den Krieg in der Ukraine]

Die Donezk-Siedlung an der Grenze zur Volksrepublik Lugansk und den umliegenden Regionen ist einer der heißesten Punkte entlang der gesamten Frontlinie. Seit über sieben Jahren tobt hier ein militärischer Konflikt, der von vielen ungesehen und vergessen ist. Doch das Geisterbataillon hat die ganze Zeit über die Stellung gehalten. Der Film dokumentiert das Leben des Bataillons in den letzten drei Jahren.

Wie sehen Sommertage und Winternächte für die Soldaten aus? Wie gehen sie ihrer täglichen Routine beim Essen und Schlafen nach? Wie sieht der eigentliche Kampf aus? Diese Militärangehörigen haben über sieben Jahre in Schlachten verbracht. Wofür kämpfen sie? Das sind die Fragen, über die die Soldaten in dem unabhängigen Dokumentarfilm von Maxim Fadeev und Sergey Belous sprechen – was sie fühlen, wie ihr Leben aussieht und was sie von der Zukunft erwarten.

Wenn Ihnen unser Film gefallen hat, dann können Sie unsere unabhängige Arbeit unterstützen, indem Sie uns hier über Telegram eine Spende zukommen lassen, wir freuen uns über jede Spende: https://t.me/RealdocProductions/222 Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …