Retired USG General Advocates Sustained Missile Attack on Crimea Ben Hodges, a former commanding general of the USG army in Europe, tweeted a few days ago he believes Ukraine can recapture Crimea by plummeting Sevastopol and Russia’s Black Sea Fleet with long-range missiles. More than half a million people live in Sevastopol along with the Black Sea Fleet.

Ein Angriff auf die Krim wird als Angriff auf die Russische Föderation betrachtet.

General a.D. der US-Regierung befürwortet nachhaltigen Raketenangriff auf die Krim

von Kurt Nimmo

2. März 2023

Ben Hodges, ein ehemaliger kommandierender General der US-Armee in Europa, twitterte vor einigen Tagen, er glaube, die Ukraine könne die Krim zurückerobern, indem sie Sewastopol und die russische Schwarzmeerflotte mit Langstreckenraketen beschießt.

Ben Hodges on Twitter: “Priority: use long-range precision strike to isolate Crimea, then make it untenable for Russian forces. Drive Black Sea Fleet from Sevastopol with daily precision strikes. Ditto for Russian Air Force at Saky, etc. Allow no sanctuary for Drone lunches. Land forces can come later. https://t.co/uHGfD0qol6 / Twitter” Priority: use long-range precision strike to isolate Crimea, then make it untenable for Russian forces. Drive Black Sea Fleet from Sevastopol with daily precision strikes. Ditto for Russian Air Force at Saky, etc. Allow no sanctuary for Drone lunches. Land forces can come later. https://t.co/uHGfD0qol6

Mehr als eine halbe Million Menschen leben in Sewastopol und in der Schwarzmeerflotte. Saky liegt in der Nähe der Siedlung Nowofedoriwka mit rund 6,5 Tausend Einwohnern.

Die russische Flotte in Sewastopol wurde 1804 gegründet. Nach der russischen “Annexion” als Reaktion auf einen von der US-Regierung inszenierten Staatsstreich im Jahr 2014 stimmte die überwiegend russischstämmige Bevölkerung der Krim in einem Referendum für die Abspaltung von der rechtswidrig eingesetzten “Maidan”-Regierung in Kiew. Sie wird zu einem großen Teil von extremen Nationalisten und Neonazi-Brigaden beherrscht, die für ethnische Gewalt bekannt sind.

2014 UKRAINE COUP: Victoria Nuland – Geoffrey Pyatt Leaked Phone Call 2014 UKRAINE COUP: Victoria Nuland – Geoffrey Pyatt Leaked Phone Show more Victoria Nuland, Asst. Sec. of State for Europe, phone call to US Ambassador to Ukraine, Geoffrey Pyatt, in a phone call leaked to the news media on 4 February 2014.

Blinken und Nuland sprechen nie über die illegale “Annexion” der Ukraine im Jahr 2014 durch radikale Extremisten und Russlandhasser, als Nuland Kekse des US-Außenministeriums an Halsabschneider verteilte, die im “kollektiven Westen” als “Pro-EU-Demonstranten” bekannt sind.

Die ultranationalistische Bedrohung in der Ukraine (Svoboda, Rechter Sektor) ist keine Propaganda des Kremls, wie die Konzernmedien behaupten.

Vor der russischen BBS berichteten die Konzernmedien häufig über “ultrarechte” (antirussische) Parteien und paramilitärische Brigaden in der Ukraine. Die Medien gingen sogar so weit, Stepan Bandera zu erwähnen, den Nationalhelden der Ukraine, einen Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher, der für die Ermordung Tausender unschuldiger Zivilisten verantwortlich war.

Selene on Twitter: “Stepan Bandera and the OUN were later portrayed as heroes in Ukraine, as liberators from Soviet oppression. But the dark history as Nazi collaborators and agents of ethnic genocide were hidden and erased in a very intentional effort to reform their image to “Hero of Ukraine” pic.twitter.com/N4sq8qwuBW / Twitter” Stepan Bandera and the OUN were later portrayed as heroes in Ukraine, as liberators from Soviet oppression. But the dark history as Nazi collaborators and agents of ethnic genocide were hidden and erased in a very intentional effort to reform their image to “Hero of Ukraine” pic.twitter.com/N4sq8qwuBW



Vor allem die “linken” alternativen Medien dokumentierten viele der von ukrainischen Ultranationalisten begangenen Verbrechen. Nach einer deutlichen Zunahme des AFU-Beschusses von Zivilisten im Donbass im vergangenen Februar und der russischen Antwort mit seiner SMO wird nun jede Erwähnung des völkermörderischen Verhaltens der Regierung nach dem Putsch als russische Propaganda denunziert.

Das Nazi-Problem in der Ukraine, so das Argument der US-Medien, sei unbedeutend und werde von Putin, dem krebskranken Paranoiker, der in seinem Bunker kauert und mit zitterndem Finger auf den Atomknopf drückt, zu Propagandazwecken zynisch übertrieben. Die Hitler-Analogien sind endlos. Natürlich ist das alles Unsinn.

Die US-Regierung und der “kollektive Westen” scheinen sich nicht einig zu sein, was sie mit der Krim machen sollen. Realisten wissen, dass eine direkte Invasion als Angriff auf die Russische Föderation gewertet wird.

Trotzdem fordert Ben Hodges, der dem Center for European Policy Analysis angehört (“Re-inventing Atlanticism for a more secure future”), einen “Präzisions”-Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt auf russischem Territorium, einem Gebiet, in dem sich die Mehrheit der Einwohner als Russen versteht, die gegen das Regime nach dem Putsch in Kiew sind. Viele sind bereit, Kiew in Selbstverteidigung zu bekämpfen, so wie es die ethnischen Russen in den Republiken Donezk und Luhansk in den letzten acht Jahren getan haben.

kanekoa.substack.com on Twitter: “NBC News journalist Keir Simmons recently went to Crimea and reported that most Crimeans are pro-Russia. Now, Ukraine has put him on its hit list website for reporting this fact.What does the U.S. government think about Ukraine adding an NBC journalist to its hit lists? pic.twitter.com/IsaD4ocMKX / Twitter” NBC News journalist Keir Simmons recently went to Crimea and reported that most Crimeans are pro-Russia. Now, Ukraine has put him on its hit list website for reporting this fact.What does the U.S. government think about Ukraine adding an NBC journalist to its hit lists? pic.twitter.com/IsaD4ocMKX

Biden, Blinken, Sullivan und Ben Hodges sollten vielleicht mal die Unabhängigkeitserklärung lesen. Darin ist von dem Recht die Rede, sich von einer tyrannischen Regierung zu trennen.

Aber ich schätze, unsere “Staatsdiener” sind heutzutage nicht an solchen Dingen interessiert. Tatsächlich glauben viele von ihnen, dass das Eintreten für eine Trennung von einer missbräuchlichen und räuberischen Regierung inländischer Terrorismus ist. Übersetzt mit Deepl.com

