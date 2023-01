General Armageddon Makes Way Russia’s decision to replace General Armageddon with the even more formidable General Valery Gerasimov, should be a cause of concern for Clown Prince Zelensky and his over-dressed wife. Russia’s decision to replace General Armageddon with the even more formidable General Valery Gerasimov, currently head of the Russian General Staff, should be a cause of concern for Clown Prince Zelensky and his over-dressed wife.

© Foto: Public domain

General Armageddon macht Platz



von Declan Hayes



18. Januar 2023

Die Entscheidung Russlands, General Armageddon durch den noch furchterregenderen General Valery Gerasimov zu ersetzen, sollte Clown Prinz Selenskyj und seine übermäßig gekleidete Frau mit Sorge erfüllen.

Die Entscheidung Russlands, General Armageddon durch den noch fähigeren General Valery Gerasimov, den derzeitigen Chef des russischen Generalstabs, zu ersetzen, sollte Clown Prinz Selenskyj und seiner übermäßig gekleideten Frau Anlass zur Sorge geben. Nicht, dass Armeegeneral Sergej Surowikin verschwunden wäre. Ganz im Gegenteil: General Armageddon wird als einer der Stellvertreter von General Gerasimow weitermachen, was eine weitere schlechte Nachricht für Selenskyj und sein gesamtes Gaunerkabinett ist.

Selenskyj braucht sich nicht auf mein Wort oder das Russlands zu verlassen. Er braucht nur Valery Zaluzhny, Kiews obersten Befehlshaber, zu fragen, der dem NATO-Magazin Time sagte, er habe “von Gerasimov gelernt” und Gerasimov sei “der klügste aller Männer, und meine Erwartungen an ihn waren enorm”.

Aber hier geht es nicht darum, dass der ukrainische Lehrling den russischen Großmeister in den Schatten stellt, dass Patton glaubt, er könne Rommel schlagen, weil er die Werke des unterfinanzierten und überforderten Rommel gelesen hat. Hier versuchen Zaluzhny und die Reste seiner Rumpfarmee, die russische Flut aufzuhalten. Sie können sich nicht durchsetzen. Es ist unmöglich.

Die Wagner-Gruppe, die so leicht in die Gerassimow-Doktrin passt wie ein Handschuh in eine Hand, hat Soledar erobert und damit den Weg für die bevorstehende Befreiung von Bachmut und den Zusammenbruch von Zaluzhnys gesamter Donezk-Front geebnet. Der unerbittliche Feldzug von General Armageddon hat einen Großteil der Ukraine machtlos und in den Seilen hängen lassen. Und nun steigt General Gerassimow in den Ring, dessen Stärke darin besteht, die verschiedenen Stränge Russlands zusammenzuhalten, ähnlich wie ein Dirigent es bei einem Orchester tun würde, da er weiß, dass die Blechbläser und Schlagzeuger, insbesondere die russische Luftwaffe, in den fähigen Händen von General Armageddon sind.

Die Ankunft von General Gerasimow bedeutet, dass Selenskyjs Rumpfreich nun die volle Aufmerksamkeit der russischen Behörden hat, wie sie es sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Seine Ankunft bedeutet, dass es, wie das russische Verteidigungsministerium vorsichtig formuliert, eine “engere Koordinierung zwischen den verschiedenen Diensten und Teilstreitkräften” geben wird. Selenskyj sollte besser die Klappe halten, denn es kommen schlechte Nachrichten auf sein Rumpfreich zu, und er befindet sich genau im Auge des Sturms.

Die viel gepriesene Gerassimow-Doktrin beinhaltet, soweit ich sie verstehe, eine Art totalen Krieg, in dem Russland seine gesamte harte und weiche Macht einsetzen würde, um den Krieg zu gewinnen. Wenn wir den Vietnamkrieg als Vorbild nehmen, würde Russland nicht den Fehler der Amerikaner begehen, Marionettenregierungen einzusetzen, denen es an ausreichendem Rückhalt in der Bevölkerung mangelt, und es würde auch nicht den Tet-Fehler des Vietcong begehen, der zwar ein großer vietnamesischer Propagandasieg, aber ein militärisches Desaster war, da sie die Amerikaner in einem offenen Gefecht nach Art des Kalten Krieges bekämpften, was der einzige Krieg war, für den die Amerikaner richtig ausgebildet worden waren.

Die heldenhafte Syrische Arabische Armee hatte ähnliche Fehler begangen, als sie ursprünglich gegen die NATO-Vertreter in die Defensive geraten war. Bevor der Iran und Russland ihr ihr Fachwissen zur Verfügung stellten, führte sie einen Krieg, für den sie nicht ausgebildet worden war, und erst als die tapferen Kämpfer der Hisbollah mit ihrem eigenen beträchtlichen Fachwissen die Qalamoun-Hügel sicherten, konnte die syrische Armee vorrücken. Und was den Iran anbelangt, so weiß Gott, was sie noch für teuflische Drohnen in petto haben, um General Gerasimov zu helfen, Selenskyjs neu gestaltetes Reich zu beenden.

Gerasimow hat nicht nur aus all dem gelernt, sondern er hat auch die volle, eindeutige und aktive Unterstützung der russischen Behörden und einiger sehr fähiger Abgeordneter. Seine Ernennung zeigt, dass Russland jetzt voll dabei ist, dass Gerasimow entweder mit seinem Schild oder auf seinem Schild nach Russland zurückkehren wird. Aber da die Ukraine nun einen Kampf mit ganz Russland begonnen hat, verheißt keines dieser Szenarien Gutes für den ukrainischen General Valery Zaluzhny und die verachtenswerten Gangster, für die seine Soldaten ihr junges Leben opfern.

Die unmittelbare Aufgabe von Zaluzhny besteht nun darin, das Studium von Gerasimov einzustellen und zu retten, was zu retten ist. Erstens: Selenskyj und seine verkorksten Kumpane müssen weg. Zweitens müssen die westlichen Gebiete der Ukraine an Rumänien und Polen abgetreten werden, die sie sich vielleicht leisten können, und drittens müssen die ukrainischen Truppen aus dem Osten evakuiert werden, um ihr Leben zu retten.

Und zu guter Letzt müssen sich die Ukrainer eine neue Bibliothek zulegen, und wenn sie schon Bücher verbrennen müssen, dann sollten sie, unabhängig von den gesammelten Werken Gerasimows, auch all die NATO-Publikationen entsorgen, die ihre Nazi-Vergangenheit verherrlichten und von kommenden glorreichen Tagen schwärmten, so wie Selenskyj und seine Gaunerkollegen in den letzten zwölf Monaten ihre Brüder, Söhne und Ehemänner in lemminghafter Zahl sterben ließen, nur um für ihre Angehörigen endlose Rosenkränze auf neu ausgehobenen Friedhöfen zu veranstalten.

Die NATO-Medien, darunter The Guardian und Al Jazeera, stellen das Ganze seltsamerweise in ein anderes Licht und erklären, dass Surowikin aufgrund von Verlusten und Rückschlägen auf dem Schlachtfeld ersetzt wird. Dies ist jedoch kein harmloses Fußballspiel, bei dem der russische Trainer Spieler in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Kombination auswechselt. Dies ist wiederum eine sehr schlechte Nachricht für Selenskyj und sein ganzes Kabinett von Gaunern. Er muss sich nicht auf mein Wort oder das Russlands verlassen. Er braucht nur Valery Zaluzhny, Kiews obersten Befehlshaber, zu fragen, der zusammen mit dem Rest seiner Männer feststellen wird, dass Gerasimov nicht nur “der klügste aller Männer” ist, sondern auch über eine überwältigende Überlegenheit bei Männern und Material und, wie die NATO bereitwillig zugibt, auch über eine erfolgreiche Militärdoktrin verfügt.

Zaluhny muss kein Clausewitz sein, um zu erkennen, dass Gerasimovs bevorstehende Bodenkampagne mit seiner hochmechanisierten 600.000 Mann starken Bodentruppe, unterstützt von General Armageddons Luftkampagne, der Wagner-Gruppe, den Tschetschenen und den im Schwarzen Meer lauernden russischen Schiffsflotten, bedeutet, dass dieser unnötige Krieg nur noch einen möglichen Ausgang haben kann. Er muss auch nicht wie Hitlers umkämpfter Generalfeldmarschall Walter Model sein, der seine Heeresgruppe B auflöste, bevor er sich selbst in die Luft sprengte, mit nichts und niemandem als Begleitung – außer Schwärmen von Mücken, Oberst Theodor Pilling, seinem Adjutanten, und den verrückten Tiraden Adolf Hitlers, die über den Funk laufen und ihm befehlen, bis zum letzten Mann zu kämpfen.

Der Krieg ist vorbei. Zaluzhny sollte das jetzt akzeptieren, die Selenskyjs, ihre Gangsterkollegen, ihre ausländischen Söldner und ihre Nazi-Vollstrecker zusammentreiben und dann, um seiner Männer und ihrer Familien willen, mit Gerasimow, Lawrow und Putin um Frieden bitten, zu welchen Bedingungen auch immer. Es gibt keine andere Alternative. Übersetzt mit Deepl.com

