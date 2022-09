https://consortiumnews.com/2022/09/09/craig-murray-thats-enough-monarchy-for-now-thank-you/

Königin Elizabeth II. winkt der Menge in Queensland, Australien, 1970. (Queensland State Archives, CC BY 3.0 au,Wikimedia Commons)

Genug von der Monarchie für jetzt, danke



Von Craig Murray

9. September 2022

Die Berichterstattung über das Ableben von Elizabeth II. ist ein krasses Beispiel für die unerbittliche Medienpropaganda, mit der das Establishment seine Macht aufrechterhält.

Zweifellos haben Millionen von Menschen eine tiefe Verbundenheit mit der Königin empfunden, die sich in den nächsten Tagen voll entfalten wird. Aber der anachronistische Charakter der Monarchie zeigt sich auch in den offensichtlichen Absurditäten und dem pantomimischen Verfahren, bei dem die Herolde Pursuivant und Royals unter dem Gewicht ihrer unverdienten Orden zusammenbrechen.

Gestern musste ein Stenograf der BBC mit geradem Gesicht den Schriftzug “The Duke and Duchess of Cambridge Are Now the Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge” tippen, was selbst vor 50 Jahren schon absurd genug gewesen wäre, um eine Zeile in einem Monty Python-Sketch zu sein. Noch absurder sind die mit diesem Titel verbundenen Millionen an feudalen Einkünften, alles echtes Geld, das von ganz normalen Menschen als Feudalabgaben gezahlt wird.

Die Pläne für den Untergang der Königin wurden schon vor Jahrzehnten geschmiedet, und das zeigt sich. Die BBC, ITV und die Kanäle 4 und sogar 5 stellen jegliche Unterhaltung zugunsten von vorgefertigter Kriecherei ein, als ob wir noch in einer Welt lebten, in der die Menschen nicht umschalten und stattdessen Gordon Ramsay auf Blaze sehen könnten – und dabei werden Netflix, Amazon und das gesamte Internet außer Acht gelassen.

Ich habe gestern Abend ein paar Minuten BBC gesehen, bis ein “königlicher Kommentator” sagte, dass die Menschen vor dem Buckingham Palast stehen, weil die Nation in ihrer großen Trauer zusammenkommen muss, um physischen Trost zu finden. Es waren ein paar Hundert. Die Fernsehsender konzentrierten sich auf ein Dutzend Blumensträuße, die auf dem Bürgersteig abgestellt waren, in dem verzweifelten Versuch, die Menschen aufzurütteln, damit sie mehr davon abgeben.

Ich bezweifle nicht, dass das alles funktionieren wird und dass es tatsächlich große Menschenmengen und Blumenteppiche geben wird. Viele Menschen empfanden eine große Verehrung für Elizabeth II. oder vielmehr für das außerordentlich geschönte Bild, das man ihnen von ihr vermittelt hatte.



Zwei Staatsbesuche

Ich habe sie aus nächster Nähe bei zwei Staatsbesuchen erlebt, an deren Organisation ich maßgeblich beteiligt war: in Polen und in Ghana. Sie war sehr pflichtbewusst und ernsthaft, wirklich darauf bedacht, alles richtig zu machen, und darüber besorgt. Ich empfand sie als persönlich angenehm und liebenswürdig. Sie war, um ehrlich zu sein, nicht besonders klug und scharfsinnig. Ich war es gewohnt, mit hochrangigen Ministern aus dem In- und Ausland zu arbeiten, und sie war nicht auf diesem Niveau. Aber das ist bei jemandem, der rein zufällig ausgewählt wurde, auch nicht zu erwarten.

[Zum Thema: Craig Murray: Mein Tag mit Prinz Philip]

Wichtige Mitarbeiter, die einen Staatsbesuch organisieren, erhalten traditionell eine private, individuelle Danksagung. Außerdem werden sie an Ort und Stelle geehrt. Ich habe einen LVO (Lieutenant of the Royal Victorian Order) in Warschau und einen CVO (Commander of the Victorian Order) in Accra abgelehnt. Aufgrund der besonderen Umstände bin ich einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Mensch, der jemals eine Ehrung durch die Königin abgelehnt hat und dann eine Privataudienz hatte, bei der sie nach dem Grund fragte! Ich bin mit Sicherheit die einzige Person, der das zweimal passiert ist.

(Zu einem früheren Zeitpunkt in meiner Laufbahn wurde ich gefragt, ob ich einen OBE (Order of the British Empire) annehmen würde, und ich sagte nein. Wie bei den allermeisten Menschen, die eine Auszeichnung ablehnen, bezweifle ich sehr, dass die Königin jemals davon erfahren hat).

Jedenfalls sagte ich der Königin in meiner Audienz, dass ich sowohl Republikaner als auch schottischer Nationalist sei. Der Fairness halber sollte ich sagen, dass sie damit absolut einverstanden war, sehr freundlich antwortete und vage amüsiert schien. Statt der Ehre machte sie mir jedes Mal persönliche Geschenke – einen von Viscount Linley angefertigten Briefständer und eine silberne Armada-Schale.

Den Briefständer habe ich später versteigert, um Geld für Julian Assange zu sammeln.

Der Zweck dieser langen Reise in die Vergangenheit ist es, zu erklären, dass ich die verstorbene Königin persönlich als eine angenehme und gut motivierte Person empfand, die tat, was sie für richtig hielt. Wir werden alle von unserem Umfeld geprägt; ich wäre eine viel schrecklichere Monarchin geworden als sie, wenn ich in dieses Umfeld hineingeboren worden wäre, sicherlich viel sittenstrenger (als der Rest ihrer Familie anscheinend).



Hinter meiner Prognose, dass es mit der Monarchie sehr bald vorbei sein wird, steckt also keine persönliche Bosheit. Es ist nicht nur so, dass die Institution und der Prunk im heutigen Zeitalter lächerlich erscheinen. Das gilt auch für ihre Präsentation. Die BBC verhält sich so, als befänden wir uns in den 1950er Jahren und wird dies offenbar noch viele Tage lang tun. Das gesamte Konzept einer staatlichen Rundfunkplattform ist überholt, und ich vermute, dass immer mehr Menschen dies erkennen werden.

Im Vereinigten Königreich wollen 29 Prozent der Menschen die Monarchie abschaffen, mit Ausnahme der “Don’t Knows”; in Schottland sind es 43 Prozent. In Großbritannien insgesamt sprechen sich 62 Prozent der 18- bis 24-Jährigen für die Abschaffung der Monarchie aus (ohne ” weiß nicht”). Sie werden durch das haarsträubende aktuelle Verfahren weiter entfremdet werden. Nur die Loyalen werden gestärkt – ein großer Teil der Bevölkerung wird kichern, während die absurde Prunkhaftigkeit zunimmt. Gestern ertappte ich mich auf Twitter dabei, wie ich die Leute aufforderte, etwas freundlicher zu sein, als die Königin im Sterben lag.

Denken Sie ernsthaft darüber nach. Neunundzwanzig Prozent der Bevölkerung wollen die Abschaffung der Monarchie. Denken Sie an die gesamte BBC-Berichterstattung über die Monarchie, die Sie in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Wie viel Prozent, schätzen Sie, haben republikanische Ansichten widergespiegelt oder zum Ausdruck gebracht? Weniger als 1 Prozent?

Denken Sie nun an die Berichterstattung in allen Rundfunk- und Printmedien.

König Charles III., damals Prinz von Wales, im Jahr 2017. (Mark Jones, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Wie oft haben die Medien die republikanische Sichtweise eines Drittels der Bevölkerung wiedergegeben? Weit, weit weniger als ein Drittel der Zeit. Näher bei 0 Prozent als bei 1 Prozent. Ja, es gibt Teile der Medien, die Meghan nicht mögen, weil sie schwarz ist, oder die bereit sind, Prinz Andrew zu verfolgen. Aber die Institution der Monarchie selbst?

Es gibt wohl kein deutlicheres Beispiel als die Monarchie für die unerbittliche Medienpropaganda, mit der das Establishment seine Macht aufrechterhält.

Die Konzern- und Staatsmedien sind sich einig in der sklavischen Unterstützung der Monarchie. Thailand hat bösartige Gesetze zum Schutz seiner Monarchie. Wir brauchen sie nicht; wir haben den Besitz von Staats- und Unternehmensmedien, die das Gleiche durchsetzen.

Ein letzter Gedanke: Ich erwarte nicht, dass dies zu viel wird, aber es macht Spaß zu spekulieren. König Karl III. hat verlauten lassen, er wolle versuchen, mehr Einfluss auf die Regierung auszuüben als seine Mutter. Er kommt zur gleichen Zeit an die Macht wie eine neue Regierung unter Liz Truss, die Charles’ politischen Überzeugungen völlig zuwider läuft.

Charles ist ein schwammiger liberaler Umweltschützer mit einer echten, wenn auch oberflächlichen Vorliebe für den Multikulti-Bereich. Er hat verlauten lassen, dass er Abschiebungen nach Ruanda missbilligt. Er wird sich nun in seine Rolle einfügen, während die Regierung in seinem Namen von verrückten rechten Ideologen geführt wird, die die Produktion fossiler Brennstoffe massiv vorantreiben wollen. Es könnte sich lohnen, das Popcorn zu holen. Übersetzt mit Deepl.com

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

