Georgia Der Senatskandidat unterzeichnete einen Brief, in dem Israel mit der Apartheid in Südafrika verglichen wird

Von Michael Arria

6. November 2020



Erklärung, unterzeichnet von Pfarrer Raphael Warnock nach dem Besuch einer Delegation im Westjordanland: “Wir sahen die Muster, die scheinbar von anderen früheren Unterdrückungsregimes entlehnt und perfektioniert wurden”.

Ein Brief aus dem Jahr 2019, der die israelische Besetzung des Westjordanlands mit dem Südafrika der Apartheid verglich, ist wieder aufgetaucht, weil er von Pastor Raphael Warnock, einem demokratischen Senatskandidaten in Georgien, unterzeichnet wurde.

Gestern wurde die Erklärung, die auf der Website des Nationalen Kirchenrats veröffentlicht wurde und mit einer Delegation christlicher Glaubensführer zusammenfiel, die Israel und Palästina besuchte, in einem jüdischen Insider-Artikel wieder aufgegriffen. “Wir kamen als Vertreter afroamerikanischer Gemeinschaften; als Nachkommen derer, die die Sklaverei überlebt haben, Jim Crow, und die jetzt daran arbeiten, die neue Jim Crow der Masseneinkerkerung und Militarisierung der Polizei in unseren Gemeinden abzubauen; und wir kamen als Vertreter des südafrikanischen Volkes, das die Demütigung von über 300 Jahren entmenschlichender Enteignung, Kolonialismus, Segregation und Apartheid durchlebt hat”, heißt es in einem Teil der Erklärung.

Die Erklärung geht weiter:

Wir sahen die Muster, die von anderen früheren Unterdrückungsregimes entlehnt und perfektioniert worden zu sein scheinen:

i. Die allgegenwärtigen physischen Mauern, die Palästinenser in einer politischen Mauer einmauern, die an die Berliner Mauer erinnert.

ii. Straßen, die durch besetzte palästinensische Dörfer gebaut wurden, auf denen Palästinenser nicht fahren dürfen; und Häuser und Familien, die durch Mauern und Barrieren getrennt sind.

iii. Die schwere Militarisierung des Westjordanlandes, die an die militärische Besetzung Namibias durch das Südafrika der Apartheid erinnert.

iv. Die Gesetze der Segregation, die dem jüdischen Volk das eine und den Palästinensern das andere erlauben; wir sahen Beweise für erzwungene Umsiedlungen; verlassene Häuser, entwurzelte oder beschlagnahmte und übernommene Olivenbäume, Geschäfte und Geschäfte, die mit verschweißten Türen verriegelt wurden, um jegliche kommerzielle Tätigkeit zu unterbinden.

Der Fortschrittliche Nationalkonvent der Baptisten veröffentlichte damals die gleiche Erklärung, fügte jedoch Resolutionen hinzu, in denen die Vereinigten Staaten aufgefordert wurden, die Militärhilfe für Israel einzustellen.

In einer Erklärung an Jewish Insider versuchte der Sprecher von Warnock, den Kandidaten von dem Brief zu distanzieren. “Reverend Warnock hat tiefen Respekt vor der unschätzbaren Beziehung, die die Vereinigten Staaten mit Israel haben, und wie Georgien weiterhin von dieser Freundschaft profitiert”, sagte er. “Die Vorbehalte, die er gegenüber den Siedlungsaktivitäten geäußert hat, ändern nichts an seiner starken Unterstützung für Israel und seinem Glauben an seine Sicherheit – genau aus diesem Grund ist er gegen die Einstellung der direkten Militärhilfe an einen so starken Verbündeten. Reverend Warnock ist stolz darauf, Teil interreligiöser Gemeinschaften zu sein, die Respekt vorleben und daran arbeiten, Einheit statt Spaltung anzustreben. Er glaubt, dass die Zusammenarbeit von Menschen des Glaubens wesentlich ist, um Fortschritte in den für unsere Familien wichtigen Fragen zu erzielen, vom Zugang zu erschwinglicher medizinischer Versorgung bis zur Schaffung einer friedlichen und sicheren Welt”.

Warnock hat diese Woche eine Sonderwahl für den Senatssitz gewonnen, aber sein Prozentsatz bedeutet, dass er im Januar gegen den GOP-Amtsinhaber Kelly Loeffler antreten muss. Übersetzt mit Deepl.com

