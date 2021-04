Welche Parallelen, werden nicht deutsche Steuergelder dazu verwendet Israels missbrauch von palästinensischen Kindern zu finanzieren? Es muss endlich Schluss mit der steuerlichen Hilfe zur Finanzierung des “jüdischen Aapartheidregime”.

Bild:Minnesota’s Betty McCollum says US must take responsibility for how aid is used. Mamoun Wazwaz APA images

Gesetzentwurf würde die USA daran hindern, Israels Missbrauch von palästinensischen Kindern zu finanzieren

Von Nora Barrows-Friedman

16. April 2021



Zwei Soldaten packen einen Jungen am Arm

Ein neuer Gesetzesentwurf des US-Kongresses würde verhindern, dass Steuergelder von Israel verwendet werden, um palästinensische Rechte und internationales Recht zu verletzen.

Die Maßnahme, HR 2590, wurde diese Woche von der Abgeordneten Betty McCollum aus Minnesota eingebracht, die den Kongress aufforderte, “die ungerechte und unverhohlen grausame Misshandlung von palästinensischen Kindern und Familien, die unter israelischer Militärbesetzung leben, nicht länger zu ignorieren.”

McCollums Gesetzentwurf würde verbieten, dass US-Gelder Israels Verbrechen der militärischen Inhaftierung und der Misshandlung und Folterung inhaftierter palästinensischer Kinder, der Beschlagnahme und Zerstörung palästinensischen Eigentums und palästinensischer Häuser sowie des anhaltenden Diebstahls palästinensischen Landes im besetzten Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem unterstützen.

Der Gesetzentwurf würde auch von der US-Regierung verlangen, zu bescheinigen, dass Israel gegen das Verbot verstößt, US-Gelder für Menschenrechtsverletzungen zu verwenden – eine beispiellose Anordnung.

“Frieden kann nur erreicht werden, wenn die Menschenrechte respektiert werden, insbesondere die Rechte von Kindern, und das schließt ein, dass die USA die Verantwortung dafür übernehmen, wie die vom Steuerzahler finanzierte Hilfe von den Empfängerländern verwendet wird, Israel eingeschlossen”, erklärte McCollum am Donnerstag.

“Die Zukunft der palästinensischen Jugend wurde durch systemische Diskriminierung, ständige Siedlungserweiterung und eine israelische Militärbesetzung, deren Ende nicht in Sicht ist, erstickt und unterdrückt”, sagte Brad Parker von Defense for Children International-Palestine (DCIP) gegenüber The Electronic Intifada.

McCollums Maßnahme “erkennt die menschliche Erfahrung und die Auswirkungen der Besatzung an und fordert unumwunden grundlegende Bedingungen für die Finanzierung Israels durch den US-Steuerzahler”, erklärte er.

Der Gesetzentwurf hebt die Daten von DCIP über den systematischen Missbrauch palästinensischer Kinder in israelischer Militärhaft hervor, zusammen mit Untersuchungen der Vereinten Nationen und der israelischen Menschenrechtsgruppen B’Tselem und HaMoked.

HR 2590 sendet eine Botschaft an die Biden-Administration, “dass die Mitglieder des Kongresses sich weiterhin um die Rechte der Palästinenser sorgen und Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht für die US-Hilfe an Israel einführen wollen”, sagte Jennifer Bing vom American Friends Service Committee gegenüber The Electronic Intifada.

Bing und Parker leiten die No Way to Treat a Child Campaign und haben mit Gesetzgebern zusammengearbeitet, um Gesetze zu unterstützen, die palästinensische Kinder schützen.

Die Unterstützer der Kampagne seien eifrig dabei gewesen, mit ihren Repräsentanten im ganzen Land über dieses Thema zu sprechen, sagte Bing.

Zu diesem Zweck wird McCollums Gesetzentwurf von mehr als einem Dutzend Kongressabgeordneten unterstützt, darunter Bobby Rush aus Illinois, Jesus “Chuy” Garcia, Danny Davis und Marie Newman, André Carson aus Indiana, Mark Pocan aus Wisconsin, Raul Grijalva aus Arizona und Mitglieder der progressiven “Riege”: Ilhan Omar aus Minnesota, Ayanna Pressley aus Massachusetts, Rashida Tlaib aus Michigan, Cori Bush aus Missouri sowie Jamaal Bowman und Alexandria Ocasio-Cortez aus New York.

Mehr als 80 Bürger- und Menschenrechtsorganisationen von Palästina bis in die USA haben McCollums Maßnahme unterstützt, darunter Al-Haq, Jewish Voice for Peace Action, das Arab Resource and Organizing Center, das Movement for Black Lives, Palestine Legal und zahlreiche glaubensbasierte Gruppen und Koalitionen.

Bemerkenswert ist, dass die liberalen zionistischen Gruppen J Street und Americans for Peace Now die Gesetzesvorlage auch als nominelle Haltung gegen Israels offene Annexionspläne unterstützten.

Israels systematische Hauszerstörungen ansprechen

McCollums “Defending the Human Rights of Palestinian Children and Families Living Under Israeli Military Occupation Act” (Gesetz zur Verteidigung der Menschenrechte palästinensischer Kinder und Familien, die unter israelischer Militärbesatzung leben) baut auf früheren Maßnahmen auf, die sie in den letzten Jahren eingeführt hat.

Im vergangenen August brachte McCollum den “Israeli Annexation Non-Recognition Act” ein, der die Anerkennung oder Finanzierung von Israels potenzieller Annexion von weiterem palästinensischem Land im Westjordanland durch die USA verbietet.

Im Jahr 2017 und 2019 brachte McCollum ähnliche Gesetzesentwürfe ein, die die Rechte palästinensischer Kinder in israelischer Militärhaft sicherstellen sollten und Rechenschaft darüber forderten, wie Israel seine US-Militärhilfe ausgibt.

Der neue Gesetzentwurf befasst sich auch mit Israels unrechtmäßiger Beschlagnahme, Aneignung und Zerstörung von palästinensischem Eigentum im Westjordanland “mit besonderem Bezug auf Hauszerstörungen und Zwangsräumungen, die im vergangenen Jahr zugenommen haben”, sagte Bing.

Das Jahr 2020 “sah eine Zunahme der israelischen Abrisse von palästinensischen Häusern, sogar während der [COVID-19] Pandemie, und [wir] haben festgestellt, dass diese grausame Kollektivstrafmaßnahme verheerende Auswirkungen auf Familien und Kinder hat”, fügte sie hinzu.

Israels restriktives und diskriminierendes Planungsregime “wird in der Gesetzesvorlage ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Rechte untergräbt und Palästinenser zwingt, ihre Gemeinden und ihr Land zu verlassen”, sagte Bing.

Zurückschlagen

AIPAC sagte, sie stimme mit den Erklärungen von US-Präsident Joe Biden überein, dass Kürzungen oder Bedingungen für die Hilfe an Israel “unverantwortlich”, “empörend” und ein “gigantischer Fehler” wären.

McCollum schlug zurück und erläuterte die Motive von AIPAC.

“AIPAC will, dass US-Steuerzahler-Dollars an Israel für die Verletzung der palästinensischen Menschenrechte ausgegeben werden? Kinder zu inhaftieren? Häuser abreißen? Palästinensisches Land annektieren? Anscheinend tun sie das”, twitterte sie am Mittwoch.

Der Gesetzgeber ist nicht ein Fremder zu AIPAC’s vitriol, noch hat sie von ihm geduckt. Letztes Jahr bezeichnete sie die Lobbyorganisation als “Hassgruppe” und beschuldigte sie der Aufwiegelung.

Bing sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass mit der kürzlichen Wahl weiterer Abgeordneter, die ihre Unterstützung für die Rechte der Palästinenser zugesagt haben, ein Anstieg der Zahl der Unterstützer von McCollums Gesetzentwurf im Kongress zu erwarten ist.

“Letztes Jahr haben mehrere Mitglieder des Kongresses, die den McCollum-Gesetzentwurf über die Inhaftierung von Kindern nicht unterstützt haben, öffentliche Unterstützung in der Frage der Hauszerstörungen und der Bedrohung durch weitere Landannexionen und den Ausbau der Siedlungskolonien angeboten”, sagte sie und fügte hinzu, dass sie hoffen, dass diese Büros diese Maßnahme unterstützen.

“Wir wissen, dass alle Unterstützer der früheren Gesetzesentwürfe, an denen wir durch die No Way Campaign gearbeitet haben, wieder in den Kongress gewählt wurden, was den Mythos zerstreut, dass das Eintreten für die Rechte der Palästinenser die Karriere in der Politik beendet”, so Bing.

Die Aktivisten wünschen sich eine entsprechende Gesetzgebung im US-Senat, der bisher noch keine Maßnahmen ergriffen hat, die die Rechte der palästinensischen Kinder berücksichtigen.

“Die Anerkennung der systemischen Straflosigkeit und Ungerechtigkeit, die die israelische Militärbesetzung für palästinensische Kinder und Familien mit sich bringt, ist längst überfällig”, sagte Brad Parker. Übersetzt mit Deepl.com

