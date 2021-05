Gespräche mit Zionisten von Gilad Atzmon

Vor ein paar Wochen wurde ich von einem Ultra-Zionisten aus Jerusalem namens Lowell Joseph Gallin angesprochen, der mich einlud, nächstes Jahr einen Vortrag auf seiner Online-Konferenz zu halten. Ich warnte Lowell, dass ich wahrscheinlich nicht zu seiner Agenda passen würde. Lowell bestand darauf, dass er mit meiner Arbeit vertraut sei und begrüßte die Herausforderung. Ich schlug vor, dass wir eine frühe Zoom-Sitzung durchführen. Ich erwartete, unterbrochen und beschimpft zu werden. Überraschenderweise verliefen der Vortrag und die Fragen und Antworten reibungslos. Im Gegensatz zu meinen Gegnern in den zionistischen Kreisen und den so genannten jüdischen “Anti-Zionisten”, verhielten sich die Zionisten im (Zoom-)Raum ruhig und aufmerksam. Ich glaube tatsächlich an freie Rede und offenen Dialog. Update: am 27. Mai beschloss Herr, Joseph Gallin, das Video von youtube zu entfernen. Meine Ansichten machten wohl zu viel Sinn . Ich habe nun die Zoom-Diskussion auf einige Plattformen hochgeladen.

A few weeks ago I was approached by an ultra Zionist from Jerusalem named Lowell Joseph Gallin who invited me to give a talk at his online conference next year. I warned Lowell that I probably won’t fit with his agenda. Lowell insisted that he was familiar with my work and welcomed the challenge. I suggested that we conduct an early zoom session. I expected to be interrupted and abused. Surprisingly, the talk and the Q&A went smoothly. Unlike my foes within the Zionist circles and the so called Jewish ‘anti’ Zionists, the Zionists in the (zoom) room kept quiet and attentive.

I actually believe in free speech and open dialogue.

Update: on 27 May, Mr, Joseph Gallin decided to remove the video from youtube. My views, I guess, made too much sense . I have now uploaded the Zoom discussion to a few platforms.