Unbedingt anschauen!

WATCH: Ramzy Baroud & Ghada Karmi on ‘One Democratic State’ Palestinian authors and activists Ghada Karmi and Ramzy Baroud tell about their support for One Democratic State (ODS) in Palestine. Also, the video gives the ABCs of what exactly ODS is. Posted by One Democratic State in Palestine (UK), a non-profit founded in 2013 in England.

WATCH: Ramzy Baroud & Ghada Karmi über ‘Ein demokratischer Staat’



23. September 2021



Ghada Karmi und Ramzy Baroud sprechen mit Blake Alcott über den “Einen demokratischen Staat”. (Foto: Video Grab)

Die palästinensischen Autoren und Aktivisten Ghada Karmi und Ramzy Baroud sprechen über ihre Unterstützung für den Einen Demokratischen Staat (ODS) in Palästina.

Das Video enthält auch das ABC dessen, was ODS genau ist. Veröffentlicht von One Democratic State in Palestine (UK), einer 2013 in England gegründeten gemeinnützigen Organisation. Ihr Ziel ist es, die Idee des einen demokratischen Staates (ODS) vor allem in Westeuropa bekannter zu machen, um die europäischen Regierungen zu einem Kurswechsel zu bewegen.

Ghada Karmi wurde in Jerusalem geboren und floh mit ihrer Familie über Damaskus nach London, wo ihr Vater beim Arabischen Dienst der BBC arbeitete. Sie schloss ihr Medizinstudium an der Universität von Bristol ab und engagierte sich zunehmend für die Befreiung der Palästinenser. 1997 schrieb sie für Chatham House einen bahnbrechenden Artikel über einen demokratischen Staat, und 2007 veröffentlichte sie ihr Buch, das sich explizit mit der ODS-Lösung befasst, unter dem Titel “Married to Another Man”. Im Jahr 2009 gründete sie zusammen mit Ilan Pappe das Europäische Zentrum für Palästinastudien an der Universität Exeter. Ihre beiden autobiografischen Bücher sind 2002 “In Search of Fatima” und 2015 “Return”. Sie schreibt für The Guardian, Middle East Eye, die London Review of Books und andere Medien.

Ramzy Baroud wurde im Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen geboren, wohin seine Familie 1948 nach der Vertreibung aus Beit Daras, einer Stadt etwa 30 Kilometer von Gaza entfernt, gelangte. Schon in jungen Jahren begann er, als Journalist zu arbeiten, und gründete 1999 den Palestine Chronicle, der heute im 22. Jahr seines Bestehens erscheint. Er hat oft für das Middle East Eye und Al-Jazeera gearbeitet und 5 Bücher geschrieben. Eines davon erschien 2010, das halb-autobiografische “My Father Was a Freedom Fighter: Die unerzählte Geschichte von Gaza”. Ein weiteres ist “The Last Earth: Eine palästinensische Geschichte”, das 2018 herauskam. Sein neuestes Werk ist “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons”. Derzeit gibt er zusammen mit Ilan Pappe eine Essaysammlung mit dem Titel “Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle melden sich zu Wort”. Baroud hat 2015 an der Universität Exeter promoviert. Übersetzt mit Deepl.com

(ODS, Palästina-Chronik)

