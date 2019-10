Are There Israelis in the U.S. Government? Given Israel’s clearly demonstrated ability to manipulate and manage American government at all levels, there is inevitably considerable speculation about the presence of actual Israeli citizens in the federal and state bureaucracies.

Gibt es Israelis in der US-Regierung?

Von Philip Giraldi – 8. Oktober 2019 –



Angesichts der eindeutig nachgewiesenen Fähigkeit Israels, die amerikanische Regierung auf allen Ebenen zu manipulieren und zu verwalten, gibt es zwangsläufig erhebliche Spekulationen über die Anwesenheit tatsächlicher israelischer Bürger in den Büros von Bund und Ländern. Sehr oft konzentrieren sich Listen, die im Internet erscheinen, auf jüdische Gesetzgeber, aber in Wirklichkeit haben nur wenige von ihnen wahrscheinlich die israelische Staatsbürgerschaft, auch wenn sie regelmäßig zeigen, was einer „doppelten Loyalität“ mit dem jüdischen Staat gleichkommt. Dennoch sind Juden, die Zionisten sind, in allen Regierungsstellen, die überhaupt etwas mit dem Nahen Osten zu tun haben, weit überrepräsentiert.

Es gibt natürlich einige Juden, die ihre Identifikation mit Israel zur Schau stellen, darunter der derzeitige Senatsminoritätsführer Chuck Schumer, der sich selbst als „Beschützer“ Israels bezeichnet, und der ehemalige Senator Frank Lautenberg, der häufig als „Israels Senator“ bezeichnet wird. Man könnte auch Rahm Emanuel, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses und Bürgermeister von Chicago, der angeblich als Freiwilliger in der israelischen Armee diente, und Doug Feith, der im Vorfeld des Irak-Krieges so viel Unheil von seinem Platz im Pentagon verursachte, mit einschließen. Feith hatte eine Anwaltskanzlei in Jerusalem, was darauf hindeutet, dass er die israelische Staatsbürgerschaft erhalten haben könnte.

Um sicher zu sein, gibt es viele Nichtjuden in der amerikanischen Regierung, die ihren Stern mit dem israelischen Wagen verbunden haben, weil sie wissen, dass es sich um eine Karriereverbesserung handelt. Man muss nur in Aktion beobachten, wie Senator Lindsay Graham, der ehemalige UN-Botschafter Nikki Haley und vielleicht der abstoßendste von allen, Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der für ein Amt kandidierte und verkündete, dass er der am meisten proisraelische Gouverneur in den Vereinigten Staaten sein würde. Nach seiner Wahl reiste er mit einem großen Gefolge zionistischer Anhänger nach Jerusalem, um die erste Sitzung des Kabinetts der Regierung Floridas abzuhalten. Nach Angaben einiger Behörden in Florida sollte das Treffen in der Landeshauptstadt Tallahassee stattfinden und war daher illegal, aber DeSantis war unerschrocken und machte den Beobachtern deutlich, wo seine Loyalität liegt.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass die israelische Staatsbürgerschaft praktisch automatisch auf Antrag eines jeden Juden erworben wird und einmal erworben dauerhaft ist, nur durch eine Petition an die israelische Regierung widerrufbar. Es gibt auch keine Gleichsetzung mit einer Liste von Bürgern, so dass es möglich ist, israelischer Staatsbürger zu sein und gleichzeitig die amerikanische Staatsbürgerschaft zu besitzen, und niemand wäre klüger. Da die Vereinigten Staaten amerikanischen Bürgern erlauben, mehrere Pässe und damit Nationalitäten zu haben, gibt es in der Tat nichts im US-Recht, was es verbietet, sowohl Israeli als auch Amerikaner zu sein.

Die doppelte Staatsbürgerschaft nur dann ein echtes Problem zu haben, wenn die Politik der einen Staatsbürgerschaft mit der anderen kollidiert, und genau hier liegt das Problem bei den israelischen Doppelbürgern in den Vereinigten Staaten, insbesondere wenn sie in der Regierung enden. So war Frank Lautenberg für den „Lautenberg-Amendment“ von 1990 verantwortlich, der viele tausend russische Juden als Flüchtlinge in die Vereinigten Staaten brachte, obwohl sie nicht in Gefahr waren und daher keinen Anspruch auf diesen Status hatten. Als Flüchtlinge erhielten sie erhebliche Steuergelder, die ihnen Unterkunft, Lebensunterhalt und Bildungsleistungen boten.

Einige andere aktuelle Regierungsbeamte, die möglicherweise die doppelte Staatsangehörigkeit haben oder auch nicht, und die sich in politischen Positionen befinden, könnten den US-amerikanischen (sic) Botschafter in Israel David Friedman und den kürzlich zurückgetretenen internationalen Verhandlungsführer Jason Greenblatt umfassen. Beide haben eine lange Geschichte der pro-israelischen Fürsprachearbeit, einschließlich der Unterstützung illegaler Siedlungen im Westjordanland. Und es gibt auch jemanden namens Jared Kushner, dessen Verbindungen zu Israel so eng sind, dass Benjamin Netanyahu einst in der Wohnung seines Vaters und seiner Mutter schlief. Wenn die Metrik, um die Handlungen – und die Loyalität – dieser Individuen zu beurteilen, ihre Bereitschaft ist, amerikanische Interessen vor die von Israel zu stellen, würden sie alle den Test nicht bestehen.

Allerdings gab es einen einzelnen Doppelbürger, der sich wirklich hervorhob, wenn es darum ging, israelischen Interessen innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten zu dienen. Sie könnte den Spitznamen „Queen of Sanctions“ verdienen, denn sie war die Unterstaatssekretärin des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzintelligenz (OTFI), die die Strafe austeilte und die Hand am Gasgriff hatte, um den Schmerz zu verstärken. Sie ist leider unsere eigene und auch Israels eigene Sigal Pearl Mandelker, und es ist wunderbar zu sagen, dass sie letzte Woche endgültig zurückgetreten ist!

Die Website von OFTI erklärt, dass sie für den „Schutz des Finanzsystems vor illegaler Nutzung und die Bekämpfung von Schurkenstaaten, Terroristenvermittlern, Massenvernichtungswaffen (WMD), Verbreitern, Geldwäschern, Drogenkönigspins und anderen nationalen Sicherheitsbedrohungen verantwortlich ist“, aber seit ihrer Gründung dreht sich alles um die Wahrung der wahrgenommenen Interessen Israels. Grant Smith stellt fest, dass „das geheimnisvolle Büro einen besonderen blinden Fleck für große Terroristengeneratoren hat, wie z.B. steuerfreie Geldwäsche aus den Vereinigten Staaten in illegale israelische Siedlungen und Proliferationsfinanzierung und Schmuggel von Waffentechnologie in Israels geheimen Kernwaffenkomplex“.

Sicherlich waren Sanktionen die Schlüsselwaffe im andauernden endlosen Krieg gegen vermeintliche „Feinde“ wie Russland und Venezuela, aber sie wurden höchst promiskuitiv im Falle des Iran, Israels Feind Nummer eins unter den Feinden, verhängt, der auch von Washington verteufelt wurde, obwohl es keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt. Und es sollte anerkannt werden, dass Sanktionen keine unblutige Übung sind, um eine widerspenstige Regierung unter Druck zu setzen. Sie betreffen überproportional die Armen und Machtlosen, die hungern und keinen Zugang zu Medikamenten haben, aber sie haben selten Auswirkungen auf diejenigen, die die Regierung leiten. Fünfhunderttausend irakische Kinder starben an den Folgen von Sanktionen, die von Präsident Bill Clinton und seiner vulturine Außenministerin Madeleine Albright verhängt wurden. Derzeit sterben Iraner und Venezuelaner, schätzungsweise zu Zehntausenden.

Einmal auf einer Sanktionsliste, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums verwaltet wird, gibt es kein eigentliches Berufungsverfahren und kein Entkommen, es sei denn, Mandelker hat es gesagt. Und jeder, der Kontakt mit dem sanktionierten Unternehmen hat, kann in Schwierigkeiten geraten, auch amerikanische Bürger, die kein Recht mehr auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit haben werden. Die von OFAC verwendeten Begriffe für die Verletzung von Sanktionen sind „Transaktion“ und „Handel mit Transaktionen“, die im Allgemeinen so ausgelegt sind, dass sie nicht nur monetäre Geschäfte oder Börsen, sondern auch „jede Art von Dienstleistung“ und „nichtmonetäre Dienstleistungen“ umfassen, einschließlich einer Präsentation auf einer Konferenz oder eines Vortrags oder Schreibens zur Unterstützung einer sanktionierten Gruppe oder Person.

OFAC hat ein weit gefasstes Mandat, jeden zu bestrafen, der etwas mit einer iranischen Gruppe oder gar einer Person zu tun hat, da der Iran als ein Land gilt, das „umfassend bestraft“ wird. Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie wahllos das Sanktionsregime funktioniert, hat Max Blumenthal beschrieben, wie das FBI kürzlich auf Befehl von Mandelker eine Reihe von Amerikanern, die geplant hatten, auf einer iranisch organisierten Konferenz in Beirut zu sprechen, gewarnt hat, dass sie nach ihrer Rückkehr verhaftet werden könnten.

Mandelker wurde in Israel geboren und hat eine Ausbildung in den USA absolviert. Sie ist vorhersehbar eine Anwältin. Sie hat nie angegeben, wie viele Staatsbürgerschaften sie besitzt, während wiederholte Anfragen, ob sie ihre israelische Staatsbürgerschaft behält, vom Finanzministerium ignoriert wurden. Es ist nicht klar, wie sie angesichts ihrer offensichtlichen Affinität zu einem fremden Land eine Sicherheitsfreigabe erhalten hat. Die Position, die sie bis letzten Mittwoch innehatte, wurde 2004 von George W. Bush geschaffen und ist so etwas wie ein „kein Heiden brauchen ein Lehen“. Seine Beamten reisen regelmäßig auf Kosten des Steuerzahlers nach Israel zu Konsultationen und arbeiten auch mit pro-israelischen Organisationen wie AIPAC, WINEP und der Foundation for the Defense of Democracies (FDD) zusammen. Mandelkers Vorgänger war Adam Szubin, dem David Cohen und zuvor Stuart Levey, Gründer des Büros, vorausgingen, der derzeit Group Legal Manager und Group Managing Director der globalen Bank HSBC ist. Seit seiner Gründung hat sich OFTI nicht überraschend auf das konzentriert, was man als Israels Feinde bezeichnen könnte, vor allem auf den Iran.

Mandelker war sich ihrer Rolle bewusst und verwies auf ihre persönliche und geschäftliche Beziehung zu „unserem großartigen Partner Israel“. Unter Bezugnahme auf Sanktionen gegen den Iran hat sie gesagt, dass „Schlechte Akteure Geld brauchen, um schlechte Dinge zu tun. Deshalb haben wir dieses massive Sanktionsregime…. Jedes Mal, wenn wir diesen Druck, diese Krise auf sie ausüben, verweigern wir ihnen die Möglichkeit, diese Art von Einnahmen zu erzielen, machen wir die Welt zu einem sichereren Ort.“ Zur Unterstützung des Schmerzes, den sie keinem anderen wirklichen Zweck zufügt, als die vollständige iranische Kapitulation zu erzwingen, zitiert sie angebliche iranische Missetaten, zu denen vor allem die angebliche Bedrohung Israels gehört. Sie verurteilt auch die Unterstützung des Iran für Syriens Bashar al-Assad, von dem sie behauptet, dass er sein eigenes Volk mit chemischen Waffen getötet hat, eine Behauptung, die sich als unwahr erwiesen hat.

Mandelker warb für ihre persönliche Geschichte als behauptetes Kind der scheinbar allgegenwärtigen „Holocaust-Überlebenden“. In einer Rede im Holocaust-Museum im April behauptete sie, dass ihre Eltern in Osteuropa untergetaucht seien: „Sie versteckten sich unter der Erde, in Wäldern, in Gräben und unter Heuhaufen. Ich wuchs mit ihren Geschichten auf, auch über Momente großen Mutes, von denen einige zum Überleben führten und andere zum Tod führten.“

Sicherlich sind Mandelker und ihre Vorgänger seit der Islamischen Revolution von 1979 hinter dem Geld des Iran her und entwickeln ständig neue Restriktionen und Regeln, um es Teheran schwer zu machen, mit einem anderen Land Geschäfte zu machen. Im Jahr 2006 begann das Büro von Levey, sich auf die Trennung des Iran vom globalen Finanzsystem zu konzentrieren. Derzeit wendet die Trump-Administration das, was sie als „Maximaldruck“ bezeichnet, an, um die iranische Wirtschaft zu versenken, indem sie alle Ölexporte blockiert. Seit Mai ist jedes Land, das iranisches Öl kauft, anfällig für sekundäre Sanktionen von Washington, die alle von Mandelker eingerichtet und choreographiert wurden.

Dass Mandelker und sein Unternehmen Wirtschaftskriege mit einem Land geführt haben, mit dem sich die Vereinigten Staaten nicht im Krieg befinden, scheint der Aufmerksamkeit der Medien und Washingtons plappernder Klasse entgangen zu sein, was nicht überraschend ist, da Israel ein Begünstigter der Politik ist. Und dass die Art und Weise, wie Sanktionen gegen amerikanische Bürger durchgesetzt werden, eindeutig verfassungswidrig ist, ist auch den üblichen Wachhunden entgangen. Sigal Mandelker war ein Paradebeispiel dafür, warum jeder, der entweder ein tatsächlicher Doppelbürger ist oder plausibel eine doppelte Loyalität besitzt, kein hohes Amt in der Regierung der Vereinigten Staaten ausüben sollte und ein Segen ist, dass sie weg ist, obwohl man sich vorstellt, dass sie durch einen anderen zionistischen Fanatiker ersetzt wird. Wenn sich jemand fragt, warum Israel mit dem, was es tut, davonkommt, wäre die einfache Antwort, dass es einfach zu viele Menschen auf der föderalen Ebene gibt, die denken, dass der Dienst an Israel dasselbe ist wie der Dienst an den Vereinigten Staaten. Das ist einfach nicht so und es ist an der Zeit, dass die amerikanische Öffentlichkeit auf diese Tatsache aufmerksam wird.

Dr. Philip M. Giraldi ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker auf Interessen ausgerichtete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist https://councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist Postfach 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail ist inform@cnionline.org.

Übersetzt mit DeepL.com

