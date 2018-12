Gilad Atzmon`s Weihnachtsbotschaft

Nach der intensiven Hetzkampagne gegen mich, meine Arbeit, mein Schreiben und meinen Lebensunterhalt habe ich mich entschlossen, diese kurze Weihnachtsbotschaft zu verfassen und die lächerlichen Anschuldigungen gegen mich anzusprechen und euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung.

Bitte teilen Sie es mit Freunden und Feinden.

Following the intense smear campaign against me, my work, my writing and my livelihood, I decided to produce this short Christmas message and address the ludicrous accusations against me and also to wish you all merry Christmas and Happy New Year. Thank you all for your support. Please share wit