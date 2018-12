Gilad needs additional support By Gilad Atzmon

Solidarität und Hilfe für Gilad Atzmon. Sein Kampf für die Meinungsfreiheit und gegen die Israel-Lobby sollte von uns ALLEN, die für ein freies Palästina kämpfen unterstützt werden. Gilad Atzmon spricht die unbequeme Wahrheit aus, die die Zionisten und ihre Helfer so fürchten.

Liebe Freunde

Im März wurde ich vom Vorsitzenden der Campaign Against Anti Semitism (CAA), Gideon Falter, wegen Verleumdung verklagt, weil er vorgeschlagen hatte, dass „Antisemitismus ein Geschäftsplan ist“. Wie die CAA ihr Ziel erklärt hat, war die Klage sowohl dazu gedacht, mich zum Schweigen zu bringen als auch meine Karriere zu zerstören. Auf der Website der Campaign Against Anti Semitism heißt es, dass der renommierte Medienanwalt Mark Lewis „eine Strategie zur Verleumdungsklage entwickelt hat, mit der er und die Campaign Against Antisemitism begonnen haben, Antisemiten entweder zu zwingen, sich vor Gericht zu entschuldigen oder erhebliche Schäden zu zahlen“. Und wie die CAA in ihrem Werbevideo mitteilt: „Wir stellen sicher, dass Antisemiten mit kriminellen, beruflichen und Reputationsfolgen konfrontiert werden“.

Und natürlich hat es die Verleumdungsklage nicht geschafft, mich zum Schweigen zu bringen. Ich bin mindestens so produktiv und konzentriert als vor der Klage. Ich spreche und halte immer noch Vorträge auf der ganzen Welt, ich veröffentliche meine Schriften immer noch täglich. Tatsächlich verteidigt sich Mark Lewis, der Mann, der die Strategie entwickelt hat, um mich zum Schweigen zu bringen, jetzt vor dem Disziplinargericht für Anwälte (https://www.lawgazette.co.uk/news/media-lawyer-mark-lewis-to-face-sdt-over-social-media-comments/5067741.article), weil er „offensive und profane Kommunikationen“ gesendet hat. Anstatt es zu schaffen, meine Karriere zu zerstören, hat Mark Lewis seine Anwaltskanzlei (Seddons) verlassen und zieht nach Israel.

Die Verteidigung gegen die Verleumdungsklage war zeitaufwendig und außerordentlich teuer; die Kosten für die Verteidigung einer Verleumdungsklage in Großbritannien sind wahnsinnig erpresserisch. Letzten März blieb mir keine andere Wahl, als um Ihre finanzielle Unterstützung zu bitten. Ich war erstaunt und tief berührt von deiner schnellen und großzügigen Antwort. Dies ermöglichte es mir, auf die Behauptung zu reagieren und bestätigte mir, dass Müdigkeit mit den Strategien, die von Organisationen wie der CAA verwendet werden, solide und global ist. Mir wurde versichert, dass ich nicht allein war.

Der Fall ist nun abgeschlossen, aber ich habe ein riesiges Loch in der Tasche. Obwohl ich einige meiner Musikinstrumente verkaufe und andere Vorkehrungen getroffen habe, um die notwendigen Mittel aufzubringen, bin ich mit etwa 40.000 Pfund knapp dran. Leider brauche ich zusätzliche Unterstützung. Dich um Geld zu bitten, ist für mich sehr ärgerlich, aber das ist ein wichtiger Kampf für uns alle.

Ich bin dankbar für jede Hilfe, die Sie leisten können, es ist ermutigend zu wissen, dass Sie mit mir für die Meinungsfreiheit eintreten und dass Sie mir helfen werden, die Folgen der Ausübung unseres wichtigsten Rechts zu bewältigen.

Vielen Dank an alle

Gilad

Spenden

Paypal – Ich bin derzeit im Streit mit Paypal und möchte diese Plattform lieber nicht nutzen. Wenn Sie jedoch auf die Nutzung von Paypal bestehen, kontaktieren Sie mich bitte: giladatzmon(at)mac.com

Bitcoin: 1JJ7V5YzeKkhrEKRq263uE8E72XSQUa7Dy

Äther: 0xb4FC6E150ADf36D61F066a693f8cDf517aFbC87C

Stellar: GA22ET4JJR527M77LVYDMUYERWHVCHPHXAZNJCV7MA6STVRR2HB3GXKU

In March I was sued for libel by the chairman of the Campaign Against Anti Semitism (CAA), Gideon Falter, for suggesting that ‚Antisemitism is a business plan.‘ The case has now settled but I am left with a huge hole in my pocket. I remain short by about £40.000.