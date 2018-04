Gilad to Gaza- the Spirit of trane gilad Atzmon NRhZ

Filmclips Ich danke Anneliese Fickentscher und Andreas Neumann für diesen Hinweis auf das Konzert von Gilad Atzmon in Köln. die NRhZ, für die ich seit vielen Jahren meinen wöchentlichen Kommentar vom Hochblauen schreibe, ist eine der wenigen unbestechlichen online Meiden, die es zu unterstützen gilt.

gilad to gaza – the spirit of trane

Von Arbeiterfotografie

Der britische Jazzmusiker Gilad Atzmon ist schon lebend eine Legende. Als Musiker und als streitbarer politischer Aktivist, Buchautor und Philosoph. Das Konzert (in Berlin und Köln) ist die Jubiläumsfeier einer Legende. Vor 51 Jahren starb John Coltrane. Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble versuchen an diesem besonderen Abend die Schönheit des Werkes dieser Jazz-Legende musikalisch zu reflektieren. Anläßlich der Ereignisse an just diesem Tag, dem 30. März 2018, dem Tag des Bodens in Palästina, eskalieren wieder einmal die Verhältnisse. Für ihre Heimat und für ihr Recht auf Rückkehr demonstrierende Palästinenser werden Opfer israelischer Waffengewalt. Gilad’s Waffe ist sein Saxophon. – Gilad’s Gun is his Sax.

Aufzeichnung am Freitag, dem 30. März 2018, in Köln, Altes Pfandhaus

Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble: The Spirit of Trane

gilad atzmon (sax)

frank harrison (p)

yaron stavi (b)

enzo zirilli (dr)

Siehe auch:

Aufruf zur Demonstration am 1. April in Tel Aviv

Jetzt ist es Zeit

Von Israelischen Friedensorganisationen

NRhZ 653 vom 04.04.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24725

Kommentar vom Hochblauen

Die medialen Propagandadrohnen

Von Evelyn Hecht-Galinski

NRhZ 653 vom 04.04.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24728

Das Karfreitagsmassaker an der Grenze zum Gazastreifen und die deutsche Diskussion über zunehmenden Antisemitismus

Wenn der Kolonialherr sein Kolonialsystem gefährdet sieht

Von Arn Strohmeyer

NRhZ 653 vom 04.04.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24726

Verleihung des Kölner Karlspreises, Berlin, Babylon, 14.12.2017

Palästinenser: die letzten Opfer Hitlers

Stellungnahme von Gilad Atzmon

NRhZ 641 vom 20.12.2017

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24431

Gespräch über die Ideologie des Auserwähltheit-Seins, Israel, Palästina und den Holocaust

Inzwischen sind wir alle Palästinenser

Gilad Atzmon – interviewt von Muslim-Markt

NRhZ 642 vom 27.12.2017

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24454

Elias Davidsson und Gilad Atzmon debattieren über Palästina, Israel und Holocaust

Wie weit geht die Freiheit der Gedanken?

Aufbereitet von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

NRhZ 642 vom 27.12.2017

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24453

Ein Diskussionsbeitrag zur Versachlichung

Gilad Atzmons „The Wandering Who“, die Meinungsfreiheit und ich

Von Clara S.

NRhZ 643 vom 17.01.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24486

Interview mit dem Ex-israelischen Jazzmusiker und Philosophen Gilad Atzmon

Ich will nicht in einem Land leben, das anderen gehört

Gilad Atzmon – interviewt von Burak Altun

NRhZ 644 vom 24.01.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24508

Gespräch eines „Brunnenvergifters“ mit einer „Antisemitin“

Auf der falschen Seite der Geschichte?

Gespräch von Clara S. mit Gilad Atzmon (in acht Teilen)

NRhZ 644 vom 24.01.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24509 (Teil 1 und 2)

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24545 (Teil 3 und 4)

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24565 (Teil 5 und 6)

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24586 (Teil 7 und 8)

Online-Flyer Nr. 653 vom 05. April 2018



