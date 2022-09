“Da gibt es durchaus Parallelen” Evelyn Hecht-Galinski

Die Vorsitzende der rechtsextremen italienischen Partei “Fratelli d’Italia” (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, zeigt das Siegeszeichen, als sie am 23. September 2022 eine Rede hält (AFP)

Die wahrscheinliche neue italienische Premierministerin und ihre Partei “Brüder Italiens” haben eine Vergangenheit mit fremdenfeindlichen Äußerungen und Verbindungen zur faschistischen Vergangenheit Italiens

Giorgia Meloni: Die neue rechtsextreme italienische Premierministerin versucht, den Faschismus abzuschütteln

Von Rayhan Uddin

26. September 2022

Giorgia Meloni ist auf dem besten Weg, Italiens erste weibliche Ministerpräsidentin zu werden – und gleichzeitig die Anführerin der wohl am stärksten rechtsgerichteten Regierung seit dem faschistischen Diktator Benito Mussolini.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahlen vom Sonntag wird sie voraussichtlich 26 Prozent der Stimmen erhalten und liegt damit vor ihrem Mitte-Links-Rivalen Enrico Letta.

“Die Italiener haben eine klare Botschaft zugunsten einer rechten Regierung unter Führung der Fratelli d’Italia (Brüder Italiens gesendet)”, sagte sie vor Reportern in Rom und bezog sich dabei auf ihre nationalistische Partei.

Zu Melonis Rechtsbündnis gehören die Forza Italia des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und die rechtsextreme Lega des ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Die Koalition wird sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer die Kontrolle übernehmen.

“Wenn wir dazu aufgerufen werden, dieses Land zu regieren, werden wir dies für alle Italiener tun, mit dem Ziel, das Volk zu vereinen und das, was es eint, hervorzuheben und nicht das, was es trennt”, sagte sie.

“Wir werden Ihr Vertrauen nicht missbrauchen”.

Doch trotz der vereinigenden Rhetorik haben Meloni und ihre Partei eine lange Geschichte von Verbindungen zum Faschismus und fremdenfeindlicher Rhetorik.



Verbindungen zum Faschismus

Die 1977 geborene Meloni wuchs im römischen Arbeiterviertel Garbatella auf, das für seine linke und gegenkulturelle Einstellung bekannt ist.

Im Alter von nur 15 Jahren wurde sie Jugendaktivistin der Italienischen Sozialen Bewegung (MSI), einer 1946 von ehemaligen Faschisten gegründeten Gruppe, zu denen auch Giorgio Almirante gehörte, ein Minister in Mussolinis Regierung, der wegen Kollaboration mit den Nazi-Truppen verurteilt wurde.

Als MSI-Jugendaktivistin sagte Meloni in einem Gespräch mit einem französischen Fernsehteam über Mussolini: “Alles, was er getan hat, hat er für Italien getan – und es hat seit 50 Jahren keinen Politiker wie ihn gegeben.”

Später leitete sie den studentischen Zweig der rechtsextremen Nationalen Allianz, bevor sie 2006 zum Parlamentsmitglied gewählt wurde.

Nur zwei Jahre später wurde sie die jüngste Ministerin des Landes und übernahm das Jugendressort in Berlusconis Regierung.

Im Jahr 2012 gründete sie die Brüder Italiens, die oft als Nachfolger der inzwischen aufgelösten MSI bezeichnet werden, die sie seit 2014 geführt hatte.

Die Partei hat die dreifarbige Flamme der MSI in ihrem Logo beibehalten, und ihr Hauptsitz in der Via della Scrofa im Zentrum Roms ist das gleiche Büro, in dem die neofaschistische Partei 1946 gegründet wurde.

Meloni hat häufig bestritten, dass ihre Partei faschistisch ist, und behauptet, die italienische Rechte habe “den Faschismus seit Jahrzehnten der Geschichte überlassen”.





Stattdessen vertritt sie die Ansicht, dass die Brüder Italiens eher “den britischen Tories, den US-Republikanern und dem israelischen Likud” ähneln.

Enrico Michetti, der Bürgermeisterkandidat der Partei in Rom, hat das Memo möglicherweise nicht erhalten: Letztes Jahr sagte er, der faschistisch geprägte römische Gruß mit steifem Arm sollte wiederbelebt werden, weil er in der Covid-19-Ära hygienischer war.

Meloni hat seitdem interne Memos an Parteigruppen verschickt, in denen sie angewiesen werden, den Gruß oder Anspielungen auf den Faschismus zu unterlassen.

Doch erst vor wenigen Tagen wurde einer der Wahlkandidaten der Partei suspendiert, nachdem bekannt wurde, dass er Hitler gelobt und Meloni als “modernen Faschisten” bezeichnet hatte.



Einwanderungsfeindliche Äußerungen

Meloni wurde 2019 berühmt, als sie auf einer Wahlkampfveranstaltung erklärte: “Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin eine Christin”. Die Tirade ging viral, nachdem sie zu einem Tanzmusikstück abgemischt worden war.

Ihre Partei war mit dem Wahlkampfslogan “Italien und das italienische Volk zuerst” und einem rechtspopulistischen Wahlprogramm in die Wahlen in diesem Monat gezogen.

Im August sagte Meloni, sie werde eine Seeblockade einführen, um das Mittelmeer zu überwachen und “illegale Einwanderer” aus Nordafrika zu stoppen.

Ja zur sexuellen Identität, nein zur Gender-Ideologie. Ja zur Kultur des Lebens, nein zum Abgrund des Todes”.

– Giorgia Meloni

Letzten Monat sorgte sie für Aufregung, nachdem sie ein Video von einer Vergewaltigung getwittert hatte, die angeblich von einem Asylbewerber begangen wurde.

In einer Rede in Marbella, Spanien, mit der spanischen rechtsextremen Partei Vox, sagte sie: “Nein zur Gewalt des Islam, ja zu sicheren Grenzen. Nein zur Masseneinwanderung, ja zur Arbeit für unser Volk”.

Die 45-Jährige, die gegen Abtreibung und Homo-Ehe ist, fügte hinzu: “Ja zu natürlichen Familien, nein zur LGBT-Lobby.

“Ja zur sexuellen Identität, nein zur Gender-Ideologie. Ja zur Kultur des Lebens, nein zum Abgrund des Todes”.

Meloni besteht darauf, dass sie das italienische Abtreibungsgesetz nicht abschaffen wird, obwohl einige Befürchtungen geäußert haben, dass sie dessen Anwendung einschränken könnte.

Parteifunktionäre haben in der Vergangenheit Italiens niedrige Geburtenrate mit der “Great Replacement”-Theorie in Verbindung gebracht, einer falschen Verschwörung, die besagt, dass die globalen Eliten die Europäer durch Einwanderer ersetzen wollen. Übersetzt mit Deepl.com

