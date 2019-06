Golf-Herrscher lassen Araber glauben, dass der Iran – und nicht – Israel- ihr Feind ist. Von Joseph Massad Middleeasteye

Erneut ein analytischer Artikel zum Thema Iran von Joseph Massad, ich danke ihm sehr.

Evelyn Hecht-Galinski

Golf-Herrscher lassen Araber glauben , dass der Iran – und nicht Israel – ihr Feind ist.

Von Joseph Massad

31 May 2019

Die Palästinenser werden aufgefordert, den Preis zu zahlen, um den Thron der Ölfamilie zu erhalten.

Wer ist der Hauptfeind der Araber? Israel oder Iran? Das war nie eine Frage, die in der arabischen Welt gestellt wurde – bis vor kurzem.

Die Mehrheit der Araber verstand, dass sie – in erster Linie die Palästinenser, aber auch Libanesen, Syrer, Ägypter und Jordanier – Opfer der israelischen Aggression geworden waren.

Weniger verstanden ist die Tatsache, dass Israel die religiöse und ethnische Vielfalt der arabischen Welt ins Visier genommen hat, indem es versucht hat, Spaltungen zu mobilisieren, zunächst indem es arabische Juden für die Rekrutierung für seine Zwecke ausgewählt hat, aber auch durch die Unterstützung separatistischer sektiererischer und ethnischer Projekte. Zum Beispiel seine Unterstützung – unabhängig von den Vorzügen der Bewegungen – und sein Bündnis mit libanesischen maronitischen Separatisten, irakischen Kurden und südsudanesischen Separatisten.

Die Gründung Israels im Jahr 1948 führte zu einem Raubstaat, der begann, seine Nachbarn zu überfallen und sofort einzudringen. Nachdem Israel einen Großteil Palästinas erobert hatte, startete es zahlreiche grenzüberschreitende Überfälle gegen seine Nachbarn, darunter die umfassende Invasion von Gaza und Ägypten im Jahr 1956.

Eine Geschichte der Invasionen

Seitdem ist Israel mehrfach in Ägypten, Jordanien, Syrien und den Libanon eingedrungen und hat dort neben den Angriffen in Tunesien, dem Sudan und dem Irak – ganz zu schweigen von der Absetzung eines libyschen Zivilflugzeugs im Jahr 1973 – überfallen.

Sie taten all dies, während sie das palästinensische Volk weiterhin durch Vertreibung, militärische Besetzung, Landdiebstahl und rassistische Kolonialgesetze unterdrückten. Dies brachte Israel den Hass und Zorn der meisten Araber ein, mit Ausnahme jener diktatorischen arabischen Regime, die sich mit ihnen verschworen hatten.

Der Iran hingegen ist in der jüngeren Geschichte nicht in ein arabisches Land eingedrungen – obwohl er bewaffnete Gruppen in der gesamten Region finanziert – und wurde in den 1980er Jahren tatsächlich vom Irak überfallen. Saddam Hussein führte auf Geheiß der herrschenden Ölfamilien des Golfs und der westlichen imperialen Interessen einen Krieg, die von der iranischen Revolution von 1979 bedroht waren, die den Schah stürzte.

Im Einklang mit der israelischen Strategie, die arabische Welt nach ethnischen und sektiererischen Gesichtspunkten zu spalten, betonte die Propaganda von Saddam und den Ölfamilien die Persität des Iran.

Der Schah war ein gefürchteter Verbündeter der herrschenden Ölfamilien. Neben der antiarabischen Ideologie, die die iranische Kultur unter dem Schah durchdrang, machte er Ansprüche auf Teile der Vereinigten Arabischen Emirate geltend, die 1971 mehrere VAE-Inseln besetzten, und beanspruchte Bahrain als Teil des Iran bis 1970. Diese imperialen Behauptungen standen dem engen politischen und militärischen Bündnis des Iran mit den Regimen des Arabischen Golfs nie im Wege; der Schah genoss eine freundliche Berichterstattung in ihren offiziellen Medien.

Im Einklang mit der israelischen Strategie, die arabische Welt nach ethnischen und sektiererischen Gesichtspunkten zu spalten, betonte die Propaganda von Saddam und den Ölfamilien während des Krieges in den 80er Jahren die Persischheit des Iran (der eine arabische Bevölkerung hat) gegen die Araber im Irak und die Golfstaaten (die persische Bevölkerung haben) – aber sie enthielt nicht einmal einen Hauch sektiererischer Propaganda gegen den Schiismus, noch wurde der Iran als der Hauptfeind aller Araber oder im Vergleich zum israelischen Feind dargestellt.

Sektiererische Propaganda

Saddams Propaganda ging zurück bis in die Frühzeit des Islam und nannte seine Invasion „Saddams Qadisiyyyyah“ – ein Hinweis auf die Schlacht von Qadisiyyyah, die 636 zwischen arabischen Muslimen und dem Sasanianischen Reich geführt wurde, in der die Araber die zoroastrischen Perser besiegten.

Saddams Krieg ruinierte den Irak, und frühe irakische Siege verwandelten sich am Ende des Krieges in Niederlagen, was ihn dazu führte, die Ölfamilien, die ihn bis dahin verlassen hatten, zu verärgern.

Als Vergeltung eroberte Saddam 1990 Kuwait. Dies führte dazu, dass die USA 1991 in den Golf einmarschierten und 2003 in den Irak einmarschierten und Hunderttausende Iraker töteten. Im Jahr 2004 baute der Iran schnell starke Verbindungen zu den aufstrebenden neuen Herrschern des Irak auf, die von den Besatzungsamerikanern gegründet wurden, die im Einklang mit der israelischen Strategie darauf bestanden, eine sektiererische und ethnische Ordnung im Irak nach der Invasion aufzubauen.

Die neuen engen Beziehungen des Iran zum Irak alarmierten die Golfregime, insbesondere Saudi-Arabien, das eine sektiererische Kampagne gegen den Iran und schiitische Muslime, Perser und Araber gleichermaßen, startete. Ab 2004 wurden die arabischen Völker einer beispiellosen Propaganda ausgesetzt, in der Iran und Schiiten als Hauptfeinde der Araber identifiziert wurden.

Fünfzehn Jahre später hat diese Kampagne Hunderttausende von irakischen, libanesischen, syrischen und jemenitischen Menschenleben gekostet – geopfert auf dem Altar der Ölfamilien – und sie fordert nun, dass das palästinensische Volk alle seine Rechte aufgibt, um die Throne der Ölfamilien zu erhalten.

Die Kampagne wurde vom Golfverbündeten König Abdullah II. von Jordanien eröffnet, der 2004 die Bildung eines schiitischen „Halbmonds“ ankündigte, der sich vom Iran über Irak und Syrien bis zum Südlibanon erstreckte. Die Kampagne rührte sich gegen die schiitischen Bevölkerungsgruppen in der arabischen Welt und im Iran und behauptete, sie seien „schlechter“ als die kolonisierenden Israelis.

Dass Israel ein enger Verbündeter des Schahs und ein Feind der iranischen Revolution war, war kein Zufall.

Ein „gemeinsames Interesse“.

So begann der Versuch, den Iran und nicht Israel als Hauptfeind der Araber neu zu definieren. Im Libanon, Irak und Syrien wurden Kriege geführt, um das ökumenische Leben in der gesamten arabischen Welt zu zerstören und die israelische Hegemonie zu fördern. Israel, das im Jahr 2000 aus dem Libanon geworfen wurde, wurde 2006 erneut überfallen, um die Hisbollah zu zerstören, wurde aber erneut besiegt.

Erschrocken über diese Niederlage begannen die Ölfamilien und ihre westlichen Sponsoren schnell, Antischiagruppen im Irak und Libanon – und später auch in Syrien und Jemen – zu finanzieren und zu bewaffnen, die weiterhin Verwüstung anrichten und Hunderttausende von arabischen Leben aller Konfessionen kosten.

Als Ergebnis der vom Westen unterstützten und vom Golf finanzierten Milizen in Syrien, die große Teile des Landes übernahmen und sich sektiererisch gegen das syrische Regime wandten – eine Entwicklung, die die Richtung der syrischen Revolte änderte, die ursprünglich als nicht-sektiererische Forderung nach Demokratie gegen die Diktatur begonnen hatte – wurden Iran und Hisbollah eingeladen, dem Regime zu helfen, diese Angriffe abzuwehren.

Im Sommer 2013 kamen sowohl der Iran als auch die Hisbollah dem syrischen Regime zu Hilfe und leisteten nach den großen Erfolgen der sektiererischen Milizen Unterstützung auf dem Schlachtfeld. Diese Interventionen fügten der Golfpropaganda gegen Iran und Schiiten, die ihnen ein ganzes Jahrzehnt zuvor vorausgegangen war, mehr Energie hinzu.

Bis 2019 wurde Israel laut der Februar-Konferenz in Warschau zum Hauptverbündeten der Araber gegen den Iran erklärt. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, dass arabische Länder “ mit Israel zusammen sitzen, um das gemeinsame Interesse am Krieg mit dem Iran zu fördern“. Das Haupthindernis für die vollständige Integration Israels in dieses neue Bündnis blieb das palästinensische Volk.

Steht der Mittlere Osten kurz vor einem großen Showdown?

Zusätzlich zu den sektiererischen Schrecken, die in der gesamten Region begangen wurden, sollte der Preis für die Neutralisierung der wahrgenommenen iranischen Bedrohung auch von Palästinensern getragen werden. In diesem Zusammenhang wurden die Ölfamilien zu den wichtigsten Subunternehmern der „Jahrhundertvereinbarung“ von US-Präsident Donald Trump, die die ein für ein und allemal die Liquidierung der palästinensischen Rechte und die Annahme, Anerkennung und Feier des Prinzips des zionistischen Siedler-Kolonialismus in Palästina, Syrien und den Schwaden des Südlibanons durch alle Araber verlangt.

Aber warum sollten Palästinenser und andere Araber den Preis dafür zahlen, die Throne der Golfherrscher zu erhalten? Der Iran konnte im schlimmsten Fall nur unbeliebte Golfregime bedrohen, während Israel weiterhin das gesamte palästinensische Volk – und zwar alle Araber – bedroht.

Es ist bestenfalls ein riskantes Unterfangen, darauf zu wetten, dass Araber keine iranischen Drohungen sehen und zu versuchen, sie für die echten israelischen zu blenden, unabhängig von der Menge an Propaganda, die die arabischen Medien im Besitz des Golfs durchdringt. Trump’s Geschäftssinn, oder das Fehlen davon, kann sehr wenig tun, um dieses Risiko zu minimieren. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

