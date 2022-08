Wie Truss und Sunak hat sich Starmer eindeutig für die Unterstützung der Ukrainer im Widerstand gegen die russische Aggression ausgesprochen, während er den Palästinensern unter israelischer Militärbesatzung dieses Recht verweigert.

https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-israel-boris-johnson-contenders-stress-fealty

Konservative Politiker und Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden der Konservativen Partei und des nächsten britischen Premierministers, Rishi Sunak (L) und Liss Truss (R) am 25. Juli 2022 (AFP)



GROSSBRITANNIEN: Anwärter auf die Krone von Boris Johnson betonen Loyalität zu Israel



Von Jonathan Cook



9. August 2022



Nach Israels jüngstem brutalen Angriff auf Gaza überbieten sich die beiden letzten Tory-Kandidaten für das Amt des Premierministers in ihrer Loyalität mit Israel

Als Israel am vergangenen Freitag eine überraschende Welle von Luftangriffen auf den Gazastreifen startete, veröffentlichten die beiden verbliebenen konservativen Politiker, die sich um die Nachfolge des in Ungnade gefallenen Premierministers Boris Johnson bewerben, Briefe, in denen sie Israel ihre Treue schwören.

Ihr Timing unterstreicht, wie sehr britische Politiker auf beiden Seiten des Ganges sich nun ihren amerikanischen Kollegen angeschlossen haben, indem sie ihr Engagement für Israel zu einem entscheidenden Thema in ihren Kampagnen für das höchste Amt gemacht haben.

Während Truss und Sunak in den nächsten Tagen getrennte Wahlkampfveranstaltungen des CFI bestreiten, werden die beiden ermutigt, sich gegenseitig in ihrer Loyalität gegenüber Israel zu übertreffen

Liz Truss, die Außenministerin, und Rishi Sunak, der Kanzler, trompeteten am Wochenende, als Israel 45 Palästinenser, darunter 16 Kinder, tötete und Hunderte weitere verletzte, ihre Pro-Israel-Loyalität heraus. Nach israelischen Angaben befanden sich unter den Toten auch mehrere Führer des Islamischen Dschihad – die eigentlichen Ziele. Am späten Sonntagabend trat ein Waffenstillstand in Kraft.

Wie erwartet unterstützten die westlichen Staats- und Regierungschefs Israel nachdrücklich, obwohl in diesem Fall nicht einmal der Anschein erweckt wurde, dass Israel “Vergeltung” für die aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen üben wollte. Israel hat die Feindseligkeiten initiiert und behauptet, seine Angriffe hätten einen angeblichen Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad mit einer Panzerabwehrrakete verhindern sollen.

Man kann sich vorstellen, wie Politiker in den Vereinigten Staaten und Europa reagiert hätten, wenn eine palästinensische Gruppierung den unprovozierten Raketenbeschuss Israels damit gerechtfertigt hätte, dass sie künftige israelische Luftangriffe verhindern wollte. Doch wenn Israel wirklich auf Abschreckung aus war, hatte sein Angriff genau den gegenteiligen Effekt. Wie nicht anders zu erwarten, reagierte der Islamische Dschihad, indem er Hunderte von Raketen auf Israel abfeuerte.

Obwohl es von westlichen Politikern und Medien nie erwähnt wird, haben die Palästinenser im Gegensatz zu Israel nach internationalem Recht das Recht, sich Israel militärisch zu widersetzen – und das nicht nur, weil Israel ihr Land seit Jahrzehnten kriegerisch besetzt hält.

Darüber hinaus hat Israel den Gazastreifen 15 Jahre lang einer Blockade unterworfen, die streng kontrolliert, wer und was in die winzige, stark überbevölkerte Küstenenklave ein- und ausgehen darf. Eine Reihe israelischer Angriffe über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt – was die israelische Armee als “Rasenmähen” bezeichnet. Die eingeschlossenen 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens leiden unter schwerem Mangel an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, Medikamenten und Strom. Unterernährung und Armut sind endemisch.

Im vergangenen Jahr stellte der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, fest: “Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist es das Leben der Kinder in Gaza”. Diese Hölle ist vollständig von Menschenhand geschaffen – von Israel.

Doppelmoral

Der vielleicht heuchlerischste Kommentar zu den Ereignissen des Wochenendes kam von Jewgen Kornijtschuk, dem ukrainischen Botschafter in Israel. Er twitterte eine Botschaft der Unterstützung für Israel, die die Realität auf den Kopf stellte.

Er drückte “tiefes Mitgefühl” für die israelische Öffentlichkeit aus und deutete an, dass Israel, wie die Ukraine, “einen sehr brutalen Angriff durch seinen Nachbarn” erleide. Er fügte hinzu: “Angriffe auf Frauen und Kinder sind verwerflich.”

Aber es war Israel, das den Angriff initiiert hat, nicht die Palästinenser. Und es waren Frauen und Kinder in Gaza, nicht in Israel, die unter israelischen Bomben starben.

Kornijtschuks Äußerungen unterstrichen die allgemeine Heuchelei westlicher Politiker, die sich über die russische Aggression gegen die Ukraine seit der Invasion Ende Februar empören, aber jahrelang Israels regelmäßige Aggression gegen den Gazastreifen entweder verharmlost oder unterstützt haben.

Die Doppelmoral wurde im Fall der beiden Anwärter auf Johnsons Krone besonders deutlich. Am Wochenende erklärten Truss und Sunak ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel zu dem Zeitpunkt, als es palästinensische Zivilisten in Gaza tötete. Sie taten dies vor der wichtigsten pro-israelischen Lobbygruppe ihrer Partei, den Conservative Friends of Israel (CFI).

Truss beteuerte: “Das Vereinigte Königreich sollte Seite an Seite mit Israel stehen, jetzt und auch in Zukunft. Als Premierministerin würde ich bei dieser Mission an vorderster Front stehen”. Die Kommentare von Truss, die bei den Buchmachern als Favoritin gehandelt wird, stoßen besonders sauer auf.

Als Außenministerin hat sie die russische Invasion scharf verurteilt und sie als “illegale Besetzung” bezeichnet. Sie hat die Briten unterstützt, die in den Kampf gegen Russland ziehen. Sie hat sich lautstark für die Lieferung von Waffen an die Ukraine ausgesprochen, damit diese sich selbst verteidigen kann. Und sie hat vorgeschlagen, dass die vom Vereinigten Königreich eingefrorenen Guthaben russischer Staatsangehöriger an die Ukraine übertragen werden sollten.

Natürlich möchte Truss keine dieser angeblich prinzipientreuen Positionen, mit denen sie die Ukrainer gegen die russische Aggression unterstützt, auf die Palästinenser ausdehnen, die sich der israelischen Aggression gegenübersehen.

Es ist unvorstellbar, dass sie jemals die Lieferung von Waffen an Palästinenser befürworten würde, damit diese sich gegen israelische Angriffe verteidigen können. Das Gegenteil ist der Fall. Truss’ Regierung hat die Waffenverkäufe an Israel auf ein Rekordniveau gesteigert, während Israel den Gazastreifen abriegelt und jüdische Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem immer mehr palästinensisches Land stehlen.

Es ist auch undenkbar, dass Truss zustimmen würde, israelische Vermögenswerte im Vereinigten Königreich einzufrieren und sie für den Wiederaufbau des leidgeprüften Gazastreifens zu verwenden. Oder dass sie Briten unterstützen würde, die an der Seite des palästinensischen Widerstands gegen die erdrückende Blockade des Gazastreifens durch Israel kämpfen.



Finanzieller Gewinn

Wieder einmal wird das, was für die Ukraine als unantastbar gilt, den Palästinensern absolut verweigert, obwohl die Verbrechen Israels gegen das palästinensische Volk schon seit Jahrzehnten, nicht erst seit Monaten, andauern. Aber es ist nicht nur so, dass Truss und Sunak die gleichen ethischen und rechtlichen Grundsätze, für die sie im Falle der Ukraine so vehement eintreten, nicht einhalten.

Was für die Ukraine als unantastbar gilt, wird den Palästinensern absolut verweigert, obwohl die Verbrechen Israels gegen das palästinensische Volk seit Jahrzehnten, nicht Monaten, andauern

In ihren Briefen an das EuG wird den Palästinensern jegliches Recht – nicht nur ein militärisches – abgesprochen, sich gegen ihre Unterdrückung durch Israel zu wehren, während die beiden auch versprechen, Israel zu belohnen, egal wie sehr es die Palästinenser unterdrückt und das Völkerrecht bricht.

Es sei daran erinnert, dass eine Reihe von Menschenrechtsgruppen vor kurzem zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel ein Apartheidstaat ist, und zwar sowohl in Bezug auf die Behandlung der Palästinenser unter der Besatzung als auch in Bezug auf die Behandlung derjenigen, die als Minderheit in einem angeblich “demokratischen” Israel leben.

Das alles wird unter den Teppich gekehrt, und keiner der Tory-Minister wagt es, das CFI zu verärgern. Auf der Website der Organisation war 2014 zu lesen, dass vier Fünftel aller konservativen Abgeordneten Mitglieder des CFI sind. Auf der aktuellen Website der Organisation wird berichtet, dass sie seit den Parlamentswahlen 2015 mehr als 180 von ihnen auf Reisen nach Israel mitgenommen hat, wo sie von israelischen Führern bewirtet wurden.

Vor mehr als einem Jahrzehnt beschrieb eine Untersuchung von Channel 4 die CFI als “die bei weitem mächtigste pro-israelische Lobbygruppe in Großbritannien”. Ihre Mitglieder sollen zwischen 2001 und 2009 mehr als 10 Millionen Pfund (12 Millionen Dollar) an die Partei gespendet haben. Das mag erklären, warum Truss in ihrem Brief schrieb: “Die Mitglieder des CFI gehören zu unseren wertvollsten, leidenschaftlichsten und engagiertesten Unterstützern. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Stärke der Unterstützung der Konservativen Partei für den Staat Israel zu einem großen Teil auf die wichtige Rolle zurückzuführen ist, die Sie alle spielen.”

Das klingt ein wenig zu sehr nach dem Eingeständnis, dass die bedingungslose Unterstützung der Tory-Partei – und ihrer eigenen – für Israel zumindest teilweise auf den finanziellen Einfluss wohlhabender israelfreundlicher Spender zurückzuführen ist. Fast beiläufig bemerkte Truss, dass sie sich auch deshalb für Israel engagiere, “weil es das Richtige ist”.



Anreize zur Apartheid

Da Truss und Sunak in den nächsten Tagen zu getrennten Wahlveranstaltungen des CFI antreten werden, werden die beiden ermutigt, sich gegenseitig ihre Loyalität gegenüber Israel zu beweisen.

Dennoch ist es schwer vorstellbar, was sie noch anbieten können. Truss deutet stark an, dass sie dem Beispiel des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump folgen und die britische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will – unter Missachtung des Völkerrechts.

Die von Israel seit langem blockierten Friedensgespräche setzen voraus, dass die Palästinenser das besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates erhalten. Israel ist dieser Möglichkeit aktiv zuvorgekommen, indem es jüdische Siedler dabei unterstützt hat, palästinensisches Land in der Stadt zu übernehmen und der palästinensischen Bevölkerung das Leben immer schwerer zu machen, um sie zu vertreiben.

Truss sagte, sie habe mit dem israelischen Premierminister Yair Lapid Gespräche über den Standort der Botschaft geführt. Lapid, der die jüngsten Angriffe auf den Gazastreifen gebilligt hat, unterstützte Trumps Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem im Jahr 2018.

Trump wollte damit seiner Wählerschaft, den US-Evangelikalen, einen Gefallen tun. Sie wollen die jüdische Kontrolle über die Region festigen, um eine Endzeit herbeizuführen, in der nur Christen bei Gott sein werden.

Nun scheint Truss bereit zu sein, Trump nachzueifern.

In ihrem Brief verspricht die Außenministerin auch, die Beziehungen Großbritanniens zu Israel zu “festigen”, indem sie ein von der Regierung ausgearbeitetes Freihandelsabkommen vorantreibt. Truss hat erklärt, dass ein “engerer Handel” eine Priorität sei.

Labour-Antisemitismus: Warum es unmöglich geworden ist, Israel zu kritisieren

Mehr lesen ”

Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International haben davor gewarnt, dass Großbritannien übereilt ein solches Abkommen aushandeln sollte. Sie warnten, dass es “Israels Apartheidsystem fördern”, Israel bei der Ausweitung seiner illegalen Siedlungen helfen und den israelischen Bemühungen um die Annexion von besetztem palästinensischem Land einen Stempel aufdrücken könnte.

Truss verspricht auch ein weiteres hartes Durchgreifen gegen die internationale Boykottbewegung und unterstützt einen Gesetzesentwurf nach US-amerikanischem Vorbild, um öffentliche Einrichtungen, einschließlich Gemeinderäte, daran zu hindern, sich der BDS-Kampagne anzuschließen, um Gelder aus Israel für dessen illegale Aktivitäten in den besetzten Gebieten abzuziehen.

Sie sagt, BDS verursache “unnötige Spaltung”. Vermutlich geht es ihr bei der Spaltung darum, Israels aggressive Lobbyisten im Vereinigten Königreich zu verärgern, und nicht darum, die Spannungen mit den Palästinensern, ihren Unterstützern und Menschenrechtsgruppen zu verschärfen.

Angesichts der Untätigkeit westlicher Regierungen ist die durch Boykott ausgedrückte Solidarität praktisch die einzige gewaltfreie Möglichkeit für Einzelpersonen und Organisationen, Israel zu bestrafen – sei es für seine anhaltenden Verbrechen gegen gewöhnliche Palästinenser oder seine Bemühungen, ihr Land zu stehlen und zu kolonisieren, oder seine Bemühungen, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern.

Mit dem Verbot des friedlichen Widerstands gegen Israels kriegerische Besatzung würde Truss die Palästinenser und ihre Unterstützer vor die Qual der Wahl stellen: entweder gewalttätige Formen des Widerstands zu fördern oder stillschweigend zuzusehen, wie Israel der palästinensischen Staatlichkeit und jeder Hoffnung auf Frieden den Tod durch tausend Schnitte zufügt.



Globale Machtdynamik

Truss macht deutlich, dass sie jeden Versuch, Israel zur Verantwortung zu ziehen, als “Antisemitismus” bezeichnen wird. Sie beabsichtigt, die Kritik an Israel wegen seiner Menschenrechtsverletzungen bei den Vereinten Nationen zum Schweigen zu bringen, einem der wenigen internationalen Foren, in denen Israel unter die Lupe genommen wird.

Und sie verspricht eine härtere Haltung des Vereinigten Königreichs gegenüber dem Iran, dem einzigen Gegengewicht zu Israels militärischer Dominanz im Nahen Osten.

Sunak ist kaum weniger extravagant in seinem Eintreten für Israel. Auch er preist das Freihandelsabkommen, fordert eine verstärkte Zusammenarbeit der Geheimdienste mit Israel gegen den Iran, verspricht, Boykotte zu verbieten, und stellt das Abraham-Abkommen – das von einigen Golfstaaten unterzeichnet wurde, um die Palästinenser weiter zu isolieren – grob als “neue Ära des Friedens” dar.

Die Wahrheit ist, dass kein britischer Parteiführer bereit ist, seine Außenpolitik auf echte ethische Prinzipien oder Humanität zu gründen, egal was er behauptet.

Ob nun Truss oder Sunak Johnson ablöst, beide haben sich bereits verpflichtet, Israel gegen die Palästinenser zu unterstützen und abweichende Meinungen im eigenen Land zu unterdrücken.

Der oppositionelle Labour-Vorsitzende Keir Starmer bietet kein Korrektiv zur geschlossenen Unterstützung der Konservativen für Israel.

Sein Vorgänger Jeremy Corbyn, ein starker Befürworter der Gerechtigkeit für die Palästinenser, sah sich einer unerbittlichen, jahrelangen, beweislosen Kampagne ausgesetzt, in der ihm vorgeworfen wurde, er stehe einer institutionell antisemitischen Partei vor. Starmer hat diese Lektion gelernt. Während seiner Kampagne für die Labour-Führung erklärte er sich selbst zum Zionisten, der einer Ideologie anhängt, die in der Praxis darauf besteht, dass Israel das Recht hat, sich palästinensisches Land anzueignen und es zu kolonisieren.

Seitdem hat er ein Votum seines eigenen Parteitags ignoriert, Israel zu einem Apartheidstaat zu erklären und ihm Waffen zur Unterdrückung der Palästinenser zu verweigern. Außerdem hat er die seit langem akzeptierte Unterscheidung zwischen Antizionismus, d. h. der Ablehnung der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel, und Antisemitismus, d. h. Bigotterie gegenüber Juden, verwischt.

Wie Truss und Sunak hat sich Starmer eindeutig für die Unterstützung der Ukrainer im Widerstand gegen die russische Aggression ausgesprochen, während er den Palästinensern unter israelischer Militärbesatzung dieses Recht verweigert.

Die Wahrheit ist, wie diese parteiübergreifende Doppelmoral zeigt, dass kein britischer Parteiführer bereit ist, seine Außenpolitik auf echte ethische Grundsätze oder Humanität zu gründen, was auch immer sie behaupten.

Ihre reflexartige Unterstützung für Israel ergibt sich aus der Erkenntnis der globalen Machtdynamik. Westliche neokoloniale Interessen bestimmen die Agenda im ölreichen, konfliktträchtigen Nahen Osten, einer Region, in der für die übermächtigen Lobbys der fossilen Brennstoffindustrie und der Waffenhersteller finanziell so viel auf dem Spiel steht.

Es sind diese engstirnigen, zynischen, elitären Interessen, denen die britischen Regierungen dienen, und nicht irgendeine Vorstellung vom größeren öffentlichen Wohl. Deshalb weiß Israel, dass es den Gazastreifen bombardieren kann, wann immer es will – ohne Konsequenzen, außer für die Palästinenser, die seinen Bomben ausgesetzt sind. Übersetzt mit Deepl.com



Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...