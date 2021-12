Muslime können von den Medien keine Sonderbehandlung erwarten, und die meisten tun dies auch nicht. Was sie jedoch erwarten, ist Fairness.

Bild: Die Hauptkuppel der Zentralmoschee in Cambridge, aufgenommen am 23. November 2021 (AFP)



Großbritannien, der Islam und die Medien: Das ist Mobbing, kein Journalismus



Von Faisal Hanif



1. Dezember 2021



Tausende von Nachrichtenartikeln und Videoclips weisen auf ein erhebliches Problem in der gesamten Journalismusbranche hin, in der Muslime oft auf orientalistische Tropen reduziert werden

Nachrichten über Muslime und den Islam zu sehen und zu lesen, ist nicht immer eine angenehme Erfahrung. Mindestens ein Fünftel aller Artikel zu diesem Thema befasst sich mit Terrorismus und Extremismus. Dies ist eine von vielen besorgniserregenden Fakten und Zahlen, die ich und andere Mitarbeiter des Zentrums für Medienbeobachtung herausgefunden haben, als wir mehr als ein Jahr lang Material aus britischen Nachrichtenredaktionen analysierten, das sich auf Muslime und/oder den Islam bezog.

Dazu gehörten rund 48.000 Online-Nachrichtenartikel und 5.500 Clips, die zwischen Oktober 2018 und September 2019 ausgestrahlt wurden, was uns ein klareres Bild davon vermittelt, wie über Muslime berichtet wird und wo die Probleme liegen.

Bestimmte Publikationen – dieselben, die die “Abschaffungskultur” anprangern – nehmen oft einzelne Muslime oder Organisationen ins Visier

Die rechtsgerichteten Medien, zu denen die meisten schwergewichtigen Publikationen des Landes gehören, schnitten bei unseren Bewertungsmaßstäben am schlechtesten ab. Anhand einer Methodik, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Wissenschaftlern entwickelt wurde, die untersucht haben, wie Muslime in den Medien dargestellt werden, haben wir alles von der Reproduktion von Tropen über die falsche Darstellung muslimischer Überzeugungen bis hin zu problematischen Schlagzeilen und Bildern aufgedeckt.

Eine unverhältnismäßig große Anzahl von Artikeln war einseitig auf das Thema Religion ausgerichtet, wobei die Diskussionen über den Islam im Orientalismus verhaftet waren. Der Islam wurde immer wieder als feindliche Bedrohung für den Westen dargestellt, wobei rechtsgerichtete Experten ungestraft solche Tropen wiederholten, während muslimische Charaktere in fiktiven Dramen als intolerant dargestellt wurden – und oft von nicht-muslimischen Schauspielern gespielt wurden.

In etwa der Hälfte der von uns untersuchten Nachrichtenartikel und Clips wurden Muslime mit negativen Aspekten und Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Auch wenn dies angesichts der Tatsache, dass Nachrichten im Allgemeinen eher negativ sind, nicht alarmierend erscheinen mag, haben wir nicht unterschieden zwischen Artikeln, die überwiegend über Muslime berichten, und solchen, die nur am Rande erwähnt werden, was Anlass zur Sorge gibt.

Plattform für Randfiguren

Bei unserer Studie ging es nicht nur darum, zu ermitteln, was schlecht war. Wir fanden auch Beiträge, die fair und ausgewogen waren und sich gegen die Machthaber richteten und nicht gegen Muslime, wie es so oft der Fall ist. Beispiele hierfür sind der BBC-Bericht von John Sudworth über die Verfolgung uigurischer Muslime in China und der Beitrag von Stephen Daisley vom Spectator über die Schulaffäre in Birmingham, obwohl seine Publikation in unseren Kriterien häufig schlecht bewertet wurde.

Ich werde oft gefragt, ob die Berichterstattung über Muslime und den Islam im Laufe der Zeit besser geworden ist. Dies ist jedoch schwer zu beurteilen, da vieles vom Nachrichtenzyklus und den Themen oder Ereignissen abhängt, die im Mittelpunkt stehen.

In den letzten Tagen haben wir jedoch festgestellt, dass britische Boulevardzeitungen wieder dazu übergegangen sind, Randfiguren, die nicht repräsentativ sind, als das Gesicht der britischen Muslime darzustellen. Darüber hinaus nehmen bestimmte Publikationen – dieselben, die die “Abschaffung der Kultur” anprangern – oft einzelne Muslime oder Organisationen ins Visier, um sie zu delegitimieren und zu entpuppen.

In unserem Bericht werden fast ein Dutzend Fälle aufgeführt, in denen einzelne Muslime in den Medien falsch dargestellt wurden; in einigen Fällen verbrachten die Opfer Jahre ihres Lebens mit der Suche nach Gerechtigkeit und einer Entschuldigung. In einigen dieser Fälle wurden Informationen von neokonservativen Organisationen an Zeitungen weitergegeben, die diese Informationen gerne aufgriffen und Muslime im öffentlichen Raum ins Visier nahmen.

Das ist kein Journalismus. Es ist Mobbing, und es greift in die Bürgerrechte britischer Muslime ein, um sie letztlich zum Schweigen zu bringen.

Bereitschaft zur Veränderung

In unserem Bericht wurde auch untersucht, wie Worte verwendet werden, um Muslime zu delegitimieren, z. B. indem jede muslimische Organisation oder Person im öffentlichen Raum als “Islamist” oder “Islamist” bezeichnet wird. Solche Begriffe werden sehr uneinheitlich verwendet und zielen auf jeden ab, von Kämpfern des Islamischen Staates über demokratisch gewählte Politiker bis hin zu Schulkindern, die Halal-Essen zu Mittag essen.

Einen so ausführlichen Bericht wie den unseren zu erstellen, war eine mühsame und nicht immer angenehme Aufgabe. Aber wir haben ihn in gutem Glauben verfasst, in der Hoffnung, dass er die Medien informieren und leiten wird.

Eine bessere Berichterstattung über Muslime und den Islam ist keine unlösbare Aufgabe, wie der Redakteur des Daily Express, Gary Jones, zeigte, der 2018 beklagte, dass frühere Titelseiten der Zeitung zu einem islamfeindlichen Umfeld beigetragen hätten. Er hat daran gearbeitet, dies zu ändern und damit ein Beispiel für andere gesetzt.

Ein weiteres ermutigendes Zeichen kam von den Redakteuren des Daily Mirror und der Sunday Times, die unseren Bericht begrüßten, auch wenn er einige ihrer Berichte kritisierte. Dies deutet darauf hin, dass auf höchster Ebene die Bereitschaft besteht, besseren Journalismus zu produzieren – und das begrüßen wir.

Muslime können von den Medien keine Sonderbehandlung erwarten, und die meisten tun dies auch nicht. Was sie jedoch erwarten, ist Fairness und dass sie nicht anders behandelt werden als jede andere Gemeinschaft. Wie der ehemalige Vorsitzende der Independent Press Standards Organisation vor einigen Jahren feststellte, werden Muslime von britischen Zeitungen anders behandelt. Unsere Ergebnisse würden ihm zustimmen, und es liegt an den Redakteuren und Journalisten, dies zu ändern.

Faisal Hanif ist Medienanalyst am Centre for Media Monitoring und hat zuvor als Nachrichtenreporter und Rechercheur bei der Times und der BBC gearbeitet. In seinem jüngsten Bericht untersucht er, wie die britischen Medien über Terrorismus berichten. Übersetzt mit Deepl.com

