Britain Comes First When it seemed as if the British had lost their survival instinct as a society, the European Parliament election came along. Brits are performing a landslide exodus from their rotten leading parties. They are marching back to their true cultura

Großbritannien kommt an erster Stelle

Von Gilad Atzmon

Als es so aussah, als hätten die Briten ihren Überlebenstrieb als Gesellschaft verloren, kam die Wahl zum Europäischen Parlament. Die Botschaft jeder Umfrage ist unbestreitbar: Im Gegensatz zu ihrer verräterischen politischen Klasse gehören die Briten immer noch zu den kultiviertesten Menschen überhaupt, sie führen einen Erdrutschexodus von ihren miesen Führungsparteien: den Konservativen und der Labour Party durch. Sie marschieren zurück zu ihren wahren kulturellen Wurzeln: Konservatismus auf der einen Seite (Brexit-Partei), Wohlstand und Offenheit auf der anderen (Liberaldemokraten).

Da nur noch wenige Tage bis zu den Europawahlen bleiben, ist es ziemlich klar, dass die Tories ausgelöscht werden. Die Partei, die sich konservativ nennt, wird von einem Mann, der wirklich zu diesem Begriff passt, erniedrigend geschlagen.

Eine große Anzahl von Briten, die Mehrheit nach einem Referendum, mögen offen Briten sein und bestehen darauf, ihr Königreich zu erhalten, wie sie es in Erinnerung haben. Sie mögen es, wenn ihre Werte gewahrt werden, sie sind stolz auf die Leistungen ihres Landes, sie glauben, dass Großbritannien, um zu überleben, besser von der EU und Brüssel unabhängig sein sollte. Diese Menschen finden ihre Überzeugungen und Werte nicht in den Tories, der Regierung und ihrem Premierminister wider. Sie werden Nigel Farage und seiner neu geborenen Partei ihre Stimme geben. Die Brexit-Partei dürfte einen höheren Stimmenanteil haben als die Konservativen und die Labour-Partei zusammen, eine erstaunliche Leistung für ein sechs Wochen altes politisches Organ. Aber die Wahrheit ist, dass die Brexit-Partei so alt ist wie Großbritannien. Sie ist die wahre Konservative Partei. Der konservative Wähler weiß es und Tory-Politiker leugnen es nicht.

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Unsere Oppositionspartei ist noch stärker gefährdet als unsere Regierung. Corbyn’s Labour ist kaum eine funktionierende Partei. Sie wurde zu einer schamlosen politischen Karikatur reduziert. Seit Corbyn gewählt wurde, um die Partei zu führen, hat Labour sehr wenig Politik gemacht, außer unerbittlicher Hintertürchen. Corbyn, zweifellos ein netter und freundlicher Charakter, war einzigartig ungeschickt, um in endlose Schlachten mit der israelischen Lobby und den jüdischen Interessengruppen gezogen zu werden, die ihn unerbittlich beschmierten. Anstatt sich zu behaupten, kehrte der ältere Sozialist zum Krabbeln und Verbeugen zurück. Corbyn ließ die zionistischen Segmente in seiner Partei seine Verbündeten säubern, darunter die heroischsten Figuren der Partei. Da er der unkultivierte Mann ist, gelang es ihm, sich mit Beratern zu umgeben, die noch weniger gelehrt waren als er selbst. Er suchte Verbündete mit spaltenden identitären Gruppen und freundete sich mit jüdisch-rassistischen exklusiven Zellen an, nur weil sie ihn zu unterstützen schienen. Briten sahen all dies mit Unglauben. Corbyn, der von großer Verheißung und Hoffnung für viele Briten, einschließlich mir selbst, war, ist jetzt ein trauriger Charakter, der darauf wartet, politisch entlassen zu werden. Seine Zustimmung unter den Briten liegt bei rund 27%, so niedrig wie die allgemein verachtete Theresa May.

An diesem Wochenende, nur wenige Tage vor der Wahl, geraten die Schattenminister der Labour Party aus gutem Grund in Panik. Eine neue Umfrage, die der Beobachter durchführte, deutet darauf hin, dass die Liberaldemokraten nun in London an erster Stelle stehen und Labour im ganzen Land schlagen könnten. Immer mehr Umfragen deuten darauf hin, dass die Lib Dems die Labour-Partei als bevorzugte Partei ihrer Anhänger inzwischen knapp überholt haben. Wie ich schon seit einiger Zeit sage, ist die Linke tot im Wasser.

Labour-Wähler, die zu den Lib Dems migrieren, sollten uns nicht völlig überraschen. Für desillusionierte Corbyn-Fans und Labour-Anhänger ist die Partei ein natürlicher Zufluchtsort. Die Lib Dems wurden 1988 gegründet, aber ihre Wurzeln reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Damals war die Liberale Partei eine der beiden großen britischen Parteien. Sie wurden von den liberalen und humanitären Idealen der amerikanischen und französischen Revolution inspiriert. Liberale Regierungen verabschiedeten die Sozialreformen, die einen grundlegenden britischen Sozialstaat schufen, wie wir ihn heute kennen. Für Menschen, die sich um die Sozialfürsorge kümmern, aber auch glauben, dass das Überleben Großbritanniens den Verbleib in der EU erfordert, sind die Lib Dems die einzig mögliche politische Heimat.

In meinem jüngsten Buch Being in Time – A Post Political Manifesto argumentiere ich, dass für arbeitende Menschen die wahre Bedeutung von Utopie Nostalgie ist. Trump gewann die Herzen und Köpfe vieler arbeitender Amerikaner, weil er versprach, Amerika wieder groß zu machen. Im Gegensatz zu den Progressiven und Linken, die behaupten zu wissen, wie man die Zukunft zum Glänzen bringt, schwor Trump, die Vergangenheit zu liefern. Farage’s Brexit Party verkauft genau das gleiche Produkt. Die britische Vergangenheit ist sicherlich attraktiver als die britische Gegenwart. Der Grund, warum ältere Menschen dazu neigen, Brexit zu unterstützen, ist nicht, weil sie unvorsichtig mit der Zukunft ihrer Söhne und Töchter umgehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an Zeiten, in denen Großbritannien eine produktive Nation war und die Arbeiterklasse durch den Akt der Arbeit identifiziert wurde, im Gegensatz zu einer Partei, die sich selbst „Labour“ nennt. Die Briten, die in der EU bleiben wollen (und nach einigen Umfragen stellen sie eine große Mehrheit des britischen Population dar).sehen Labour nicht als einen gültigen Vertreter ihrer Ansichten, da die Partei in den letzten Jahren zu keinem Thema eine klare Position bezogen hat, mit Ausnahme der Verpflichtung zur „Bekämpfung des Antisemitismus“.

Was wir in Großbritannien sehen, ist eine Heimkehr im großen Stil. Der Massenexodus in die Brexit-Partei und die Lib Dems ist das Ergebnis einer kollektiven Müdigkeit über kompromittierte Politiker und das Politische im Allgemeinen. Die Menschen, die in diesem Königreich leben, sind verärgert über die Vorstellung, dass achtzig Prozent der konservativen Partei Mitglieder der konservativen Freunde Israels sind. Sie sind im Grunde genommen Freunde eines kriminellen rassistischen Staates, aber man fragt sich, wie viele Tory-MPs im entferntesten mit Grimsby oder Wolverhampton befreundet sind? Die Briten sind es ebenso leid, ihren Oppositionsführer wegen des Giftes des Antisemitismus in seiner Partei zu beobachten.

Die Briten haben genug von all dem. Die Mehrheit der Menschen, die in diesem Land leben, verstehen, dass Großbritannien für sie zum Überleben besser an erster Stelle steht, unabhängig davon, ob dies in „Urlaub“ oder „bleiben“ übersetzt wird. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …