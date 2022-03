Westliche “Werte”heuchler

Bild: Großbritanniens Minister für Wohnungswesen, Kommunen und Kommunalverwaltung Michael Gove in London, Großbritannien am 10. November 2020 [Leon Neal/Getty Images]



Großbritannien: Minister fordert BDS-Verbot, da westliche Heuchelei gegenüber Israel immer schlimmer wird

8. März 2022



Während sich Großbritannien anderen westlichen Staaten bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland anschließt, hat ein ranghoher Minister der Konservativen Partei die von Palästinensern geführte Kampagne zur Verhängung von Sanktionen gegen Israel wegen dessen Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das Völkerrecht, einschließlich der Apartheid, verurteilt. Michael Gove hat die Abgeordneten aufgefordert, die friedliche Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) in Großbritannien zu verbieten.

Gove bezeichnet sich selbst als “stolzen Zionisten”. Letzten Monat wurde er wegen seiner Rolle in der so genannten “Trojanisches-Pferd-Affäre” in Schulen in der Stadt Birmingham vor acht Jahren als “islamophob” bezeichnet. Während der gestrigen Parlamentsdebatte über soziale Ungleichheit griff er BDS an. Der ehemalige konservative Abgeordnete Christian Wakeford, der vor kurzem zur Labour-Partei übergelaufen ist, stellte eine Frage über den Anstieg des Antisemitismus und ob die Regierung weiterhin für die Sicherheit an jüdischen Schulen und Synagogen aufkommen werde.

“Die Regierung hat die Sicherheit an jüdischen Orten, einschließlich Synagogen und Schulen, finanziert, und dies ist leider entscheidend für die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft”, sagte Wakeford, der auch ein entschiedener Gegner von BDS ist. “Wird sich der Minister für die Fortsetzung dieser Finanzierung im nächsten Jahr einsetzen und sicherstellen, dass sie an die gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit der Inflation angepasst wird?”

Gove antwortete, dass man “alles” tun werde, um die Fortsetzung der Finanzierung zu gewährleisten. Dann fuhr er fort, die BDS-Kampagne anzuprangern. “Eines der Dinge, die wir alle in diesem Haus tun können, um das Übel des Antisemitismus zu bekämpfen, ist, sich gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne zu stellen”, sagte Gove. Damit brachte er die gewaltfreie Kampagne zur Beendigung der jahrzehntelangen Besetzung Palästinas durch Israel und die Missachtung des Völkerrechts mit Rassismus gegenüber Juden in Verbindung. Dies ist eine übliche Taktik der Zionisten.

Gove forderte die Abgeordneten auf, BDS zu verbieten, und fügte hinzu, dass ein Gesetz zum Verbot der Kampagne auf lokaler Regierungsebene in Vorbereitung sei. Er forderte seinen ehemaligen Kollegen Wakeford auf, diese Gesetzgebung zu unterstützen.

Der israelfreundliche Minister Robert Jenrick hatte im vergangenen Monat einen Änderungsantrag zu den Rentensystemen des öffentlichen Dienstes eingebracht, um BDS zu verbieten. Der umstrittene Änderungsantrag wurde vom 650 Sitze zählenden Unterhaus mit 296 Ja-Stimmen und 81 Gegenstimmen angenommen.

Der Schritt, die BDS-Kampagne zu verbieten, kommt zu einem Zeitpunkt, da westliche Regierungen der Doppelmoral und Heuchelei beschuldigt werden. Wachsende Forderungen von Menschenrechtsgruppen, darunter Amnesty International, an die UNO, gezielte Sanktionen gegen Israel zu verhängen, weil es das Völkerrecht bricht, indem es eine Form der Apartheid einführt und mit seiner “Herrschaft” über die Palästinenser ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, wurden von den westlichen Regierungen zurückgewiesen, obwohl sie Sanktionen gegen Russland verhängen.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte vor kurzem vor dem UN-Menschenrechtsrat, dass dieser eine “entschlossene Botschaft” an Wladimir Putin senden müsse, um die russische Invasion in der Ukraine zu stoppen. “Dies sind die Menschenrechtsverletzungen, für die dieser Rat geschaffen wurde. Wenn wir jetzt nicht zusammenkommen, wann dann?”, sagte er. In der gleichen Rede rügte Blinken denselben Rat für seine Untersuchung der israelischen Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten.

“Wir sehen, dass nicht nur die US-Regierung, sondern auch US-Unternehmen alles sanktionieren und boykottieren, was mit der russischen Regierung in Verbindung steht”, sagte Sarah Leah Whitson, die ehemalige Direktorin der Nahostabteilung von Human Rights Watch. “Demgegenüber steht das genaue Gegenteil, wenn es darum geht, Israel für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zu sanktionieren, bis hin zu dem Punkt, an dem amerikanische Bundesstaaten Gesetze erlassen, um Amerikaner zu bestrafen, wenn sie nicht versprechen, Israel niemals zu boykottieren. Es ist ganz klar, dass die Gründe für den Widerstand gegen Sanktionen gegen Israel oder sogar seine Einhaltung des Völkerrechts rein politisch sind.” Übersetzt mit Deepl.com

