Bild: Demonstranten versammeln sich vor dem Obersten Gerichtshof der USA, um die Schließung des US-Gefangenenlagers in Guantanamo Bay, Kuba, zu fordern, 11. Januar 2017 (AFP)

Guantanamo: Ein bleibendes Symbol für die Grausamkeit, die auf unschuldige Muslime losgelassen wird

Von Peter Oborne

10. Januar 2022

Der “Krieg gegen den Terror” des Westens wurde als tödlicher Kampf gegen einen barbarischen, irrationalen Islam dargestellt, der auf die Zerstörung der Freiheit aus ist. Guantanamo stellt diese Geschichte auf den Kopf

Im September 2002 wurde der pakistanische Taxifahrer Ahmed Rabbani von pakistanischen Behörden aus seinem Haus in Karatschi entführt und in die Hauptstadt Islamabad gebracht.

Von dort wurde er nach Cobalt, dem berüchtigten “dunklen Gefängnis” in der Nähe von Kabul in Afghanistan, gebracht, wo er in CIA-Gewahrsam gehalten wurde. Der vor 10 Jahren veröffentlichte Bericht des Sonderausschusses des Senats über Folter hat dokumentiert, was Rabbani und viele andere erlebt haben.

Familie durch Guantanamo zerrissen: “Ich habe meinen Vater nie gesehen

Durch die verdunkelten Fenster von Cobalt waren die Gefangenen in völliger Dunkelheit isoliert – und in den eisigen Wintern Afghanistans oft ohne Wärme. Sie waren an Gitterstäbe gefesselt und mussten ihre Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was bedeutete, dass sie nie zur Ruhe kommen konnten.

Ständig wurde laute Musik gespielt, so dass sie nicht schlafen konnten. Einige Gefangene wurden mit Zigaretten verbrannt. Andere wurden nackt ausgezogen, mit Wasser abgespritzt und in kalten Zellen untergebracht.

Rabbani, 52, sagte, er sei tagelang “an der Hand an einer Eisenfessel aufgehängt worden, so dass meine Zehen kaum den Boden berührten”. Diese als Strappado bezeichnete Foltermethode wurde von der spanischen Inquisition bevorzugt.

Nach 540 Tagen in Kobalt wurde Rabbani nach Guantanamo Bay verlegt, dem Militärgefängnis im Ausland, in dem das US-Recht keine Anwendung findet, so dass die US-Regierung Gefangene ohne Anklage auf unbestimmte Zeit als feindliche Kämpfer festhalten konnte.

Falsche Identität

Rabbani ist unschuldig. Wie der Senatsbericht von 2012 feststellte, wurde er mit einem Al-Qaida-Aktivisten namens Hassan Ghul verwechselt. Die Vereinigten Staaten wissen das seit einem Jahrzehnt, wahrscheinlich schon viel länger. Er befindet sich noch heute in Guantanamo.

Viele haben auf die gleiche Weise gelitten. Insgesamt wurden in den 20 Jahren seines Bestehens fast 800 Männer inhaftiert.

Stell dir vor, du würdest 18 Jahre lang ohne deinen Vater leben. Was würdest du sein? Wenn er dich nicht berühren würde, sich nicht um dich kümmern würde, dir seine Liebe, sein Geld, alles geben würde? Wo wärst du dann?

– Jawad Rabbani, Sohn von Ahmed Rabbani

Rabbani, ein Rohingya-Pakistani, wog zum Zeitpunkt seiner Verhaftung etwa 73 kg. Durch einen Hungerstreik abgemagert, wiegt er heute nur noch 30 kg, was bedeutet – so scherzt er gerne – dass 57 Prozent von ihm aus Guantanamo “entkommen” sind. Er leidet psychisch und kann sich nur schwer an Dinge erinnern.

Auch seine Familie wurde gefoltert, aber auf eine andere Art und Weise. Im letzten Herbst traf ich in Islamabad seinen 18-jährigen Sohn Jawad. Jawad hat seinen Vater, der einige Monate vor seiner Geburt entführt wurde, nie kennen gelernt.

Er erzählte mir, wie seine Mutter als Kind die Abwesenheit seines Vaters damit erklärte, dass Rabbani in Saudi-Arabien arbeiten würde. Er sprach zum ersten Mal mit ihm, als er sechs Jahre alt war, in einem 15-minütigen Telefonat, das vom Roten Kreuz vermittelt wurde.

Sein Vater sagte ihm, er sei im Gefängnis. Ich fragte ihn: “Warum bist du im Gefängnis? Das Gefängnis ist doch eigentlich für schlechte Menschen da. Er hat gelacht und nicht geantwortet”, sagte Jawad. Jawad sagte, dass dieses Wissen “mich sehr beeinflusste”, als er ein Teenager wurde. “Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, habe ich mir das Dark Web angesehen. Ich suchte nach Videos von Leuten, die gefoltert haben, und wie sie foltern, und all diese Dinge, die man im Dark Web findet”, sagte er.

“Ich war in diesen Gruppen, in denen sie diese Videos austauschten, in denen sie Menschen folterten und all diese Dinge. Ich habe also eine Vorstellung davon, wie sie ihn gefoltert haben, von Waterboarding bis hin zu Tritten oder Musik, die meinen Vater foltert. Wie sie sein Gehirn unglücklich machen werden und all diese Dinge. Ich wusste es.

“Es gab eine Zeit, in der ich glaubte, mein Vater hätte ein Verbrechen begangen. Deshalb wurde er gefoltert, denn man foltert einen Menschen nicht ohne Grund. Ich habe nachts in meinem Zimmer geweint, weißt du. “Stell dir dein Leben ohne deinen Vater vor, 18 Jahre lang. Was würdest du sein? Wenn er dich nicht berühren würde oder sich nicht um dich kümmern würde oder dir seine Liebe geben würde, sein Geld, alles? Wo wärst du dann?”

Ich habe nachts in meinem Zimmer geweint”, sagt Jawad Rabbani (Foto: Huthifa Fayyad/MEE)

Rechtsstaatlichkeit aufgegeben

Jawad wurde introvertiert und gequält. Er konnte nie Freunde finden, weil er sich nicht in der Lage fühlte, über seine Familienverhältnisse zu sprechen.

Jawad sagt, dass der Wendepunkt kam, als er Clive Stafford Smith kennenlernte, den britischen Anwalt, der mehr als 80 der Guantanamo-Häftlinge vertreten hat. “Nach diesem Treffen habe ich erfahren, dass mein Vater unschuldig ist”, sagte Jawad. “Die zweite Sache ist, dass ich mich nicht für meinen Vater schämen muss, weil er im Gefängnis ist.”

Es ist eine abstoßende Geschichte.

Die Vereinigten Staaten haben mit ihrer Praxis der willkürlichen Inhaftierung und Folter – oder “verstärkten Vernehmung” – die Rechtsstaatlichkeit und jeden Anschein eines ordnungsgemäßen Verfahrens vollständig aufgegeben. Großbritannien fügte sich willfährig, während die USA britische Bürger ohne Anklage inhaftierten und folterten. Der britische Geheimdienst war in die Verhöre involviert.

Der Habeas Corpus, dieses berühmte alte Freiheitsrecht, das gewährleistet, dass niemand unrechtmäßig inhaftiert werden kann, wurde im “Krieg gegen den Terror” völlig missachtet.

In der chauvinistischen Atmosphäre nach dem 11. September wurden Muslime von vielen im Westen als Menschen angesehen, die die grundlegenden Menschenrechte nicht verdienen. Es ist unvorstellbar, dass die britische Regierung tatenlos zusah, wie ein weißer, christlicher Brite in Kuba gefoltert und inhaftiert wurde; im Falle britischer Muslime jedoch hielt sie dies für unproblematisch.

Barbarei und Grausamkeit

Jeder Gefangene war ein Muslim. Die ersten 20 Häftlinge kamen vor 20 Jahren, am 11. Januar 2002, dort an. Guantanamo konstruiert den Terrorismus als ein muslimisches Verbrechen und erfordert eine alternative Rechtsstruktur, um mit dem zurechtzukommen, was als der außergewöhnliche Schrecken muslimischer Verbrechen angesehen wurde.

Guantanamo konstruiert den Terrorismus als ein muslimisches Verbrechen, das eine alternative Rechtsstruktur erfordert, um mit dem umzugehen, was als der außergewöhnliche Schrecken muslimischer Verbrechen angesehen wird.

Das Gefängnis ist auch heute noch geöffnet. Unschuldige Männer sitzen dort in diesem Moment in ihren Zellen. Das Gefängnis erinnert an die anhaltende Barbarei und Grausamkeit, die durch die im Westen nach dem 11. September 2001 entstandene Islamophobie auf unschuldige Muslime losgelassen wurde.

Der Krieg gegen den Terror wurde im Westen als tödlicher Kampf gegen einen barbarischen, irrationalen Islam dargestellt, der auf die Zerstörung von Freiheit und menschlichem Leben aus ist. Guantanamo stellt diese Geschichte auf den Kopf.

Zufällig kam an dem Abend, an dem ich Jawad interviewte, die Nachricht, dass die US-Behörden Ahmed Rabbani nach zwei Jahrzehnten Gefangenschaft freilassen wollen. Er sollte nicht zu hoffnungsvoll sein. Es gibt Guantanamo-Häftlinge, deren Freilassung seit einem Jahrzehnt geplant ist und die immer noch nicht freigelassen wurden. Die US-Regierung hat dafür nie eine zufrieden stellende Erklärung abgegeben.

Jawad sehnt sich nach der Freiheit seines Vaters und erzählte mir, dass er davon träumt, dass die beiden zusammen ein Restaurant in ihrer Heimatstadt Karatschi eröffnen können. Lasst uns beten, dass sie nicht mehr allzu lange warten müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Peter Oborne gewann 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Online Media Awards für Artikel, die er für Middle East Eye schrieb, zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch, The Assault on Truth, wurde im Februar 2021 veröffentlicht. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying und Why the West is Wrong about Nuclear Iran.

