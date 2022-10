Habeck hält Wutrede: Nicht Energie- oder Regierungspolitik sind Ursache der Probleme, sondern Putin

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hielt eine Wutrede auf dem Grünen-Parteitag in Bonn und erklärte, dass vor allem die “fossilen Energien und die Atomkraft” schuld an der Energienot seien. Auch “der wahnsinnige barbarische Angriffskrieg von Putin auf die Menschen” sei eine der Ursachen, und “nicht eine Entscheidung einer Bundesregierung oder einer Partei in der Bundesregierung”.

Bundesweit finden derzeit Demonstrationen gegen die Energie- und Russlandpolitik statt. Besonders Wirtschaftsminister Robert Habeck und bekannte grüne Parteikollegen, wie Außenministerin Annalena Baerbock, geraten immer wieder in den Fokus von Kritikern. Grund hierfür ist, dass diese Politiker trotz einer Energiekrise bislang ungekannten Ausmaßes in Deutschland weiterhin versuchen, so weit wie möglich an grüner Energiepolitik festzuhalten und auch im Ukraine-Krieg eine besonders kritische Haltung gegenüber Russland an den Tag legen.

