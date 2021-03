Bild: Hamas director Khalil al-Hayya (L) and Palestinian leader of Hamas in the Gaza Strip Yahya Sinwar (C) in Rafah, Gaza on February 07, 2021 [Ashraf Amra/Anadolu Agency]

Hamas under the hold of the PA, Israel in the occupied West Bank Security services of the Palestinian Authority (PA) have arrested several Hamas members and activists in the occupied West Bank and put them in Al-Junaid Prison in the city of Nablus. They were later moved to the notorious Jericho Prison, which has been known to hold Hamas members and leaders, as well as critics of the PA.

Hamas im Griff der PA, Israel im besetzten Westjordanland

Von Motasem A Dalloul, Gaza

2. März 2021

Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) haben mehrere Hamas-Mitglieder und -Aktivisten im besetzten Westjordanland festgenommen und ins Al-Junaid-Gefängnis in der Stadt Nablus gebracht. Später wurden sie in das berüchtigte Jericho-Gefängnis verlegt, das dafür bekannt ist, Hamas-Mitglieder und -Führer sowie Kritiker der PA festzuhalten.

Dies geschah nur wenige Tage nach dem Präsidialdekret, das die Inhaftierung und Verfolgung von Personen aus Gründen der Meinungsfreiheit und der politischen Zugehörigkeit verbietet.

Es ordnete auch “die sofortige Freilassung aller Festgenommenen oder Gefangenen an, die vor dem Hintergrund der Ausübung der Meinungsfreiheit, der politischen Zugehörigkeit oder aus anderen parteipolitischen Gründen in allen Gebieten Palästinas in Haft gehalten werden.”

Das ranghöchste Mitglied des Politbüros der Hamas, Dr. Mousa Abu-Marzouq, sagte dem lokalen Radiosender Watan: “Nach diesem Dekret hat die Hamas-geführte Regierung im Gazastreifen 45 Sicherheitsgefangene freigelassen, von denen die PA und die Fatah behaupten, sie seien wegen ihrer politischen Zugehörigkeit inhaftiert.” Er sagte jedoch: “Die Sicherheitsdienste der PA setzen ihre Verhaftungskampagnen gegen Hamas-Aktivisten fort, während die israelischen Besatzungsbehörden Verhaftungskampagnen gegen Mitglieder und Führer der Hamas durchführen.”

Der palästinensische Abgeordnete und ranghohe Hamas-Führer Scheich Nayef Al-Rajoub bestätigte gegenüber MEMO, dass nichts von dem Erlass über die öffentlichen Freiheiten vor Ort umgesetzt worden sei, und verwies auf die Verhaftung von Hamas-Mitgliedern und ihre Verbringung in das “Schlachthaus von Jericho”, wo schon viele Hamas-Mitglieder nach schwerer Folter infolge ihres Widerstands gegen die israelische Besatzung umgekommen sind.

Hamas-Mitglieder und -Führer waren wiederholt israelischen Drohungen und Verhaftungskampagnen ausgesetzt. “Dutzende von Menschen wurden von der israelischen Besatzung wegen ihrer möglichen Teilnahme an den palästinensischen Wahlen verhaftet”, sagte Al-Rajoub gegenüber MEMO und nannte eine Reihe von ihnen, darunter die Hamas-Abgeordneten Sameer Al-Qadi, Hatem Qafisheh und andere.

Er sagte, dass die Hamas-Funktionäre und -Mitglieder von den israelischen Besatzungstruppen festgenommen und in Verwaltungshaft gehalten werden – was bedeutet, dass Menschen ohne Anklage oder Prozess festgehalten werden. Al-Rajoub sagte, diese israelische Maßnahme sei Teil des Plans der Besatzung, “die Teilnahme der größten palästinensischen Fraktionen an den Parlamentswahlen zu untergraben”, und fügte hinzu, dass dies scheitern werde und die Hamas bei den Wahlen antreten werde, auch wenn ihre Führer und Mitglieder in israelischen Gefängnissen landen.

Ein im Westjordanland ansässiger palästinensischer politischer Analyst, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass solche Kampagnen der PA und Israels Hamas-Mitglieder nicht daran hindern würden, bei den Wahlen zu kandidieren. “Die meisten Hamas-Führer haben mehr Zeit in Gefängnissen als in ihren Häusern verbracht”, sagte er gegenüber MEMO. “Sie sind unverwüstlich und kümmern sich nicht um die israelischen Einschränkungen und Strafmaßnahmen. Sie opfern sich für die nationalen Interessen und das gibt ihnen mehr Kredit auf der Straße.”

Der Direktor des palästinensischen Zentrums für das Studium politischer und strategischer Fragen (MASARAT), Hani Al-Masri, sagte, dass das Präsidialdekret über die öffentlichen Freiheiten immer noch “vage” sei, da es weder die im besetzten Westjordanland blockierten Nachrichten-Websites erwähnt noch die politischen Gefangenen identifiziert. Diese “Vagheit”, sagte Al-Masri, “setzt den Wahlprozess aufs Spiel”. Er fügte hinzu, dass er befürchtet, dass die Wahlen irgendwann abgesagt werden.

STELLUNGNAHME: Die Debatte um eine gemeinsame Liste für die palästinensischen Wahlen nimmt zu

Unterdessen schloss der politische Analyst Hisham Al-Sharbati eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der PA und der israelischen Besatzung nicht aus, um die Hamas zu schwächen. “Eine Zusammenarbeit zwischen der PA oder Fatah und Israel ist möglich”, sagte er gegenüber MEMO. “Die PA könnte Israel bitten, bestimmte Personen ins Visier zu nehmen, an die sie nicht herankommt”, erklärte er. Dies geschah nach den letzten palästinensischen Wahlen im Jahr 2006, bei denen die Hamas den Sieg errang, aber auch die PA die Hamas unterminierte, indem sie die Aktivisten der Bewegung verhaftete, während Israel ihre Abgeordneten und Minister festhielt.

Es scheint, dass Israel und die PA anerkennen, dass diese Wahlen anders verlaufen, da die EU und viele Länder der Region Druck auf die PA und die Fatah ausgeübt haben, um sie abzuhalten, und die USA indirekt grünes Licht für die Durchführung gegeben haben. Die Hamas, die nach einem Fenster zur internationalen Gemeinschaft sucht, besteht also darauf, dass sie stattfinden.

In der Zwischenzeit tun die PA und Israel, die erkannt haben, dass die Isolierung der Hamas gescheitert ist, ihr Bestes, um sie daran zu hindern, Teil der neuen legitimen palästinensischen politischen Institutionen zu werden – dem Parlament, das die Palästinenser in den besetzten Gebieten vertritt, und dem Palästinensischen Nationalrat, der die Palästinenser in Palästina und der Diaspora repräsentiert. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...