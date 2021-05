Hamas kritisiert UNRWA-Direktor für Gaza wegen israelischem Angriff  Anadolu Agency]

Ausgerechnet fällt “der Deutsche” Matthias Schmale dieser “Gouverneur von Gaza der UNRWA” mit seinen mehr als fragwürdigen Aussagen auf !

Bild: Director of Gaza Operations at United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Matthias Schmale speaks during an exclusive interview with Anadolu Agency in Gaza City, Gaza on March 9, 20120. [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]

Hamas slams UNRWA’s Gaza director over Israeli assault Palestinian group Hamas on Tuesday accused the Director of UNRWA Operations in the Gaza Strip, Matthias Schmale, of justifying the Israeli assault on the seaside territory, Anadolu Agency reported. In a statement, Hamas said it was “shocked by Schmale’s statements to Israeli Channel 12 about the recent aggression on Gaza”.

Hamas kritisiert UNRWA-Direktor für Gaza wegen israelischem Angriff

25. Mai 2021

Die palästinensische Gruppe Hamas hat am Dienstag den Direktor der UNRWA-Operationen im Gazastreifen, Matthias Schmale, beschuldigt, den israelischen Angriff auf das Gebiet am Meer zu rechtfertigen, berichtete die Anadolu Agency.

In einer Erklärung sagte die Hamas, sie sei “schockiert über Schmales Aussagen gegenüber dem israelischen Kanal 12 über die jüngste Aggression auf Gaza”.

Schmales Äußerungen “rechtfertigten die Angriffe auf Zivilisten und ihre Häuser und versuchten, das Ausmaß der Verluste herunterzuspielen”, sagte die Hamas und beschuldigte ihn weiter, “die Fähigkeiten der Besatzungsarmee zu loben”.

In einem Interview mit Channel 12 sagte Schmale, die israelischen Luftangriffe auf Gaza seien mit “hoher Präzision” durchgeführt worden.

“Ich bin kein Militärexperte, aber aus meiner Sicht gibt es eine hohe Präzision bei den Bombardierungen der israelischen Armee in den letzten 11 Tagen”, sagte Schmale und fügte hinzu, dass die israelische Armee nur in einigen Ausnahmen Zivilisten ins Visier genommen habe.

Die Hamas forderte Schmale auf, sich an sein humanitäres Mandat zu halten, während sie die UNRWA aufforderte, sich “offiziell beim palästinensischen Volk zu entschuldigen” und rechtliche und administrative Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen.

Mindestens 284 Palästinenser, darunter 66 Kinder und 39 Frauen, wurden seit April im Westjordanland und im Gazastreifen von der israelischen Armee getötet. Hintergrund ist ein israelisches Gerichtsurteil zur Räumung palästinensischer Familien aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem.

Dreizehn Israelis wurden auch durch palästinensischen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen getötet. Die Kämpfe, die heftigsten seit Jahren, kamen am Freitag im Rahmen eines von Ägypten vermittelten Waffenstillstands zum Stillstand. Übersetzt mit Deepl.com

