Hamas ruft zum “Tag des Zorns” im Westjordanland auf, um der “Siedler-Aggression” zu begegnen

Von Jack Khoury

01.06.2021Trotz des Waffenstillstands im Gazastreifen ruft die militante Gruppe die Palästinenser auf, am Freitag Massenmärsche abzuhalten und “mit Siedlern zusammenzustoßen, die versuchen, Fakten zu schaffen”, während die Gruppe sagt, sie habe Fortschritte bei den Gefangenengesprächen gemacht

Die Hamas rief am Dienstag zu einem “Tag des Zorns” im Westjordanland am Freitag auf, um gegen das zu protestieren, was sie als Siedleraggression in der Region und im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah bezeichnet. Obwohl die militante Gruppe einen Waffenstillstand mit Israel im Gazastreifen erreicht hat, haben ihre Mitglieder darauf gedrängt, ihre anti-israelischen Aktivitäten im Westjordanland fortzusetzen.

In einer Botschaft an die Palästinenser rief die Hamas dazu auf, “an jedem Punkt der Spannung zu großen Märschen aufzubrechen, Straßen zu blockieren, die durch das Westjordanland führen, und mit Siedlern zusammenzustoßen, die unter der Schirmherrschaft der Regierung versuchen, Fakten zu schaffen.”

Am Montag sagte Yahya Sinwar, der Hamas-Führer im Gazastreifen, dass die Organisation zu sofortigen, beschleunigten Verhandlungen mit Israel bereit sei, um die Gefangenen zu befreien, die die Gruppe in der Küstenenklave festhält.

“Merken Sie sich die Zahl 1111 – Sie werden bald herausfinden, was sie bedeutet”, sagte Sinwar. “Bis vor kurzem gab es Bewegung im Fall der Gefangenen, aber das wurde aufgrund der Instabilität der israelischen Regierung gestoppt.”

Sinwar fügte hinzu, dass in den kommenden Tagen Gespräche in Kairo stattfinden werden, mit dem Ziel, bestimmte Vereinbarungen zu treffen. Die Hamas hält zwei israelische Zivilisten, Avera Mengistu und Hisham al-Sayed, und die Leichen zweier Soldaten, Hadar Goldin und Oron Shaul, im Gazastreifen gefangen.

Am Sonntag trafen sich Premierminister Benjamin Netanyahu und der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel in Netanyahus Jerusalemer Residenz. In einer Erklärung aus dem Büro des Premiers hieß es, dass er während ihres Gesprächs die Forderung Israels nach Rückgabe der im Gazastreifen festgehaltenen Israelis und der Leichen vermisster israelischer Soldaten zur Sprache brachte, und dass die beiden über verschiedene Systeme sprachen, um sicherzustellen, dass sich die Hamas nicht an den Bemühungen zum Wiederaufbau des Streifens bereichern kann.

Ebenfalls am Sonntag traf sich Außenminister Gabi Ashkenazi mit seinem ägyptischen Amtskollegen in Kairo inmitten der Bemühungen, einen zukünftigen Gipfel mit der Teilnahme von palästinensischen Beamten zu organisieren. Ashkenazi sagte während der Gespräche, dass Israel den Wiederaufbau des Gazastreifens nicht zulassen wird, solange keine Lösung bezüglich der israelischen Gefangenen erreicht wird.