Hamas und Israel vereinbaren Waffenstillstand nach 11 Tagen intensiver Luftangriffe auf Gaza

Offizielle beider Seiten haben den Waffenstillstand bestätigt und berichten, dass die Feuerpause um 2 Uhr morgens (Ortszeit) beginnen wird

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 20. Mai 2021

Israel hat den Vorschlag Ägyptens für eine “gegenseitige” Waffenruhe im Gazastreifen akzeptiert, teilte das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Donnerstagabend in einer Erklärung mit, nachdem der internationale Druck mehrere Tage lang zugenommen hatte.

Ein Hamas-Offizieller sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die “gegenseitige und gleichzeitige” Waffenruhe am Freitag um 2 Uhr morgens Ortszeit (Donnerstag um 23 Uhr GMT) beginnen würde.

Der Waffenstillstand würde, wenn er hält, die schwersten israelischen Bombardierungen des Gazastreifens seit der Offensive 2014 beenden.

Da noch einige Stunden verbleiben, bis sie in Kraft tritt, ist ein fortgesetzter Schusswechsel bis zum Ablauf der Frist wahrscheinlich.

Der Waffenstillstand kommt inmitten des erhöhten Drucks der USA und der Europäischen Union.

Zuvor hatte das Weiße Haus am Donnerstag mitgeteilt, dass US-Präsident Joe Biden mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi gesprochen habe, der bei der Vermittlung der bevorstehenden Waffenruhe geholfen habe.

“Die beiden Führer besprachen die Bemühungen um einen Waffenstillstand, der die derzeitigen Feindseligkeiten in Israel und im Gazastreifen beendet. Sie kamen überein, dass ihre Teams zu diesem Zweck in ständiger Kommunikation bleiben und die beiden Führer in engem Kontakt bleiben werden”, sagte das Weiße Haus zu der Zeit.

Bisher haben israelische Luftangriffe in den letzten Wochen mindestens 232 Palästinenser getötet, darunter 65 Kinder, während Hamas-Raketen für den Tod von 12 Menschen in Israel verantwortlich waren.

Trotz der Bemühungen, einen Waffenstillstand zu vermitteln, setzten beide Parteien den Schlagabtausch fort – wobei die israelischen Angriffe deutlich schwerere Schäden verursachten – bis spät in den Donnerstagabend hinein. Übersetzt mit Deepl.com

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte …

Live-Updates

Nachrichten

|

Israel-Palästina-Konflikt

Israel und Hamas verkünden Waffenstillstand für Gaza: Live

I

Von Zaheena Rasheed, Linah Alsaafin und Usaid Siddiqui

20. Mai 2021

|

Al-Jazeera

Israel und die Hamas haben sich am Donnerstag auf einen Waffenstillstand geeinigt, um die seit 11 Tagen andauernden Kämpfe im Gazastreifen zu beenden.

Eine Erklärung aus dem Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sagte, das Sicherheitskabinett habe “einstimmig die Empfehlungen angenommen, eine ägyptische Initiative für einen bedingungslosen … Waffenstillstand zu akzeptieren.”

Die palästinensischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad bestätigten den Waffenstillstand in einer Erklärung und sagten, dass er am Freitag um 2:00 Uhr morgens (23:00 Uhr GMT am Donnerstag) in Kraft treten würde.

Netanyahus Büro sagte, dass die beiden Seiten noch über den genauen Zeitpunkt des Inkrafttretens verhandeln würden.

Mindestens 232 Palästinenser, darunter 65 Kinder, wurden in den 11 Tagen des israelischen Bombardements getötet.

Auf israelischer Seite wurden 12 Menschen, darunter zwei Kinder, getötet.

Hier sind die letzten Updates:

vor 7 Min. (20:39 GMT)

Waffenstillstands-Ankündigung ‘sehr gute Nachricht’: UCLA-Professor

Dov Waxman, Professor für israelische Studien an der UCLA, sagte, die Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel, einen Waffenstillstand zu erreichen, sei “eine sehr gute Nachricht”.

“Ich denke, es hätte schon vor Tagen mit mehr konzertiertem, frühem Druck der Biden-Administration erreicht werden können, aber es ist sicherlich zu begrüßen”, sagte er.

Waxman sagte jedoch, es sei ein “zerbrechlicher Waffenstillstand”, es sei zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob es ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas gibt oder nur eine gegenseitige Waffenruhe.

vor 27 Min. (20:18 GMT)

Menschen in Gaza fürchten heftigen Beschuss vor Inkrafttreten der Waffenruhe

Der Journalist Sami Abu Salem, der aus dem Gazastreifen berichtet, sagte gegenüber Al Jazeera, dass Israel vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe verstärkte Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen hat.

“Wir erwarten, dass die Menschen feiern werden … [aber] die Menschen sind [auch] in Angst, weil sie es gewohnt sind, kurz vor der Frist intensives Feuer zu sehen”, sagte er.

Eine allgemeine Ansicht von Gaza vor dem Beginn der Waffenruhe [Mohammed Salem/REUTERS]

Vor 34 Minuten (20:12 GMT)

Hamas und Islamischer Dschihad bestätigen Waffenstillstand in Gaza

Die palästinensischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad haben die Waffenruhe im Gazastreifen in einer Erklärung bestätigt und gesagt, dass sie um 2:00 Uhr am Freitag (23:00 Uhr GMT am Donnerstag) in Kraft treten würde.

Vor 1 Stunde (19:45 GMT)

Israel kündigt Waffenstillstand in Gaza-Operation an

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat einen Waffenstillstand in der Gaza-Operation angekündigt.

Zuvor sagten ein Hamas-Offizieller und israelische Medien, dass Israel und die Hamas das Feuer an der Grenze zum Gazastreifen ab 2 Uhr am Freitag (23:00 GMT Donnerstag) einstellen werden.

Ein Hamas-Offizieller sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Feuerpause “gegenseitig und gleichzeitig” sein werde.

Vor 1 Stunde (19:34 GMT)

Mehr als 90.000 Vertriebene in Gaza: UN

Mehr als 90.000 Menschen im Gazastreifen wurden in den letzten 11 Tagen aufgrund des anhaltenden israelischen Bombardements vertrieben, sagte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten in einem Bericht.

“Die Feindseligkeiten haben auch zu einer zusätzlichen Vertreibung von Palästinensern geführt, was die kumulative Zahl der Binnenvertriebenen (IDPs) auf etwa 91.000 erhöht, einschließlich 66.000, die in 58 UNRWA-Schulen in Gaza Schutz suchen, und über 25.000, die bei Gastfamilien untergebracht sind”, sagte die Organisation.

Vor 2 Stunden (19:05 GMT)

Mindestens 232 Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet: Gesundheits-Ministerium

Das Gesundheitsministerium in Gaza hat mitgeteilt, dass mindestens 232 Menschen durch die israelische Militäraktion getötet wurden, darunter 65 Kinder.

Die Zahl der Verwundeten liegt bei mehr als 1.900.

