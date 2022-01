Stars wie Emma Watson, die auch noch ein Herz für Palästina und Verstand haben braucht das Land. “Harry Potter wäre stolz auf sie”!

Bild: Emma Watson nimmt an der Verleihung des Earthshot Prize 2021 im Alexandra Palace am 17. Oktober 2021 in London, England, teil. (Max Mumby/Indigo/Getty Images)



Harry-Potter-Star wird von israelischen Offiziellen nach pro-palästinensischem Posting kritisiert

4. Januar 2022

Israelische Regierungsvertreter griffen Harry-Potter-Star Emma Watson an, nachdem sie einen pro-palästinensischen Beitrag auf ihrer offiziellen Instagram-Seite veröffentlicht hatte.

Watson, die die Hauptrolle der Hermine Granger in der weltweiten Franchise spielte, teilte ein Bild mit der Aufschrift “Solidarität ist ein Verb”, das über Bilder einer palästinensischen Solidaritätsdemonstration gelegt wurde, und erklärte, es sei ein “Repost” des “Bad Activist Collective”.

Das Bild wurde mit einem Zitat der britischen Aktivistin Sara Ahmed geteilt: “Solidarität setzt nicht voraus, dass unsere Kämpfe die gleichen Kämpfe sind, oder dass unser Schmerz der gleiche Schmerz ist, oder dass unsere Hoffnung auf die gleiche Zukunft gerichtet ist. Solidarität bedeutet Engagement und Arbeit sowie die Erkenntnis, dass wir, auch wenn wir nicht die gleichen Gefühle, das gleiche Leben oder den gleichen Körper haben, auf einer gemeinsamen Grundlage leben.”

Der Beitrag wurde von fast einer Million Nutzern geliked und erhielt zehntausende von Kommentaren, in denen ihr für ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk gedankt wurde.

Der ehemalige israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN), Danny Danon, warf Watson jedoch in einem Tweet Antisemitismus vor und teilte einen Screenshot mit den Worten: “10 Punkte von Gryffindor für Antisemitismus”.

Twitter-Nutzer rügten Danon, weil er palästinensische Solidarität mit Antisemitismus gleichgesetzt hatte.

Ein Nutzer schrieb: “Wie kann Solidarität mit einem unterdrückten Volk antisemitisch sein? ???? Wenn man sich unmenschlicher Praktiken schuldig macht, unabhängig davon, welcher Nation oder welchem Glauben diese Nation angehört, haben die Menschen die Pflicht und das Recht, diese Ungerechtigkeiten anzuprangern!!!”

Ein anderer schrieb: “Minus 10.000 Punkte von Slytherin dafür, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der seinen Ethnofaschismus nutzt, um den Palästinensern alles zu stehlen, einschließlich ihres Lebens.”

Die konservative Abgeordnete Syeeda Warsi nahm Watson ebenfalls in Schutz und sagte: “Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen ist kein Antisemitismus. Entsetzliche Äußerungen des ehemaligen israelischen Botschafters bei der UNO. Diese ständigen Versuche, jegliche Unterstützung für die Palästinenser zu unterdrücken, müssen verurteilt werden. Solidarität @EmmaWatson.”

Der derzeitige israelische Botschafter Gilad Erdan griff Watson ebenfalls an, indem er eine Anspielung auf Harry Potter versuchte: “Die Fiktion mag in Harry Potter funktionieren, aber sie funktioniert nicht in der Realität. Wenn es so wäre, könnte die Magie, die in der Welt der Zauberer verwendet wird, die Übel der Hamas (die Frauen unterdrückt und die Vernichtung Israels anstrebt) und der Palästinensischen Autonomiebehörde (die den Terror unterstützt) beseitigen. Das würde ich befürworten!”

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, in seinem Haus empfing, da sich die Beziehungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und dem israelischen Staat zu vertiefen scheinen. Übersetzt mit Deepl.com

