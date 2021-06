Bild: An Israeli woman with a mask of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu lies down on the ground during a protest in support of a unity government to oust Netanyahu from office on May 31, 2021 in Tel Aviv, Israel [Amir Levy/Getty Images]

Has the Sword of Jerusalem uprising slain Netanyahu? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu failed to form a viable coalition government and so was forced to call the fourth election in under two years, which was held in March. Another stalemate resulted, not least because the other right-wing parties don’t want him to stay in his position.



Hat das Schwert des Jerusalemer Aufstands Netanjahu erschlagen?

Von Amira Abo el-Fetouh



7. Juni 2021

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat es nicht geschafft, eine tragfähige Koalitionsregierung zu bilden und war deshalb gezwungen, die vierte Wahl in weniger als zwei Jahren auszurufen, die im März stattfand. Ein erneutes Patt war die Folge, nicht zuletzt, weil die anderen rechten Parteien nicht wollen, dass er in seinem Amt bleibt. Dies ist beispiellos und entlarvt die Spaltungen innerhalb der Struktur des Besatzungsstaates selbst, da politische Streitigkeiten in persönlichen Groll umgewandelt werden.

Netanjahu träumt davon, als der prominenteste israelische Führer in die Geschichte einzugehen, vielleicht sogar mehr als die Gründer des zionistischen Projekts wie David Ben Gurion. Seine Strategie ist einfach und basiert auf der zionistischen Vision von Israel in ganz Palästina und einem großen Teil der umliegenden arabischen Länder. Die Annexion der Westbank, einschließlich des Jordantals, steht immer noch auf seiner Agenda, etwas, das Ben-Gurion nicht erreichen konnte.

Seine politischen Gegner haben allerdings andere Vorstellungen und haben sich allein um ihr gegenseitiges Misstrauen gegenüber dem Premierminister geschart. Seinem Kampf ums politische Überleben könnte ein juristischer Kampf folgen, um sich selbst davor zu bewahren, wegen Korruptionsvorwürfen ins Gefängnis zu gehen.

Wenn er geht, wird Netanjahu weder in der arabischen Welt noch in Israel vermisst werden, wo im letzten Jahr Proteste gegen ihn stattfanden, trotz all seiner Errungenschaften für Israel, einschließlich Änderungen der Verfassung, Gesetzen, die den jüdischen Charakter des Staates bekräftigen und Siedlungen legalisieren (im Angesicht des internationalen Rechts), und der Anerkennung Jerusalems als einheitliche Hauptstadt durch Amerika. Die USA verlegten ihre Botschaft während Netanyahus Amtszeit nach Jerusalem und akzeptierten die Annexion der syrischen Golanhöhen; beide Handlungen bleiben nach internationalem Recht illegal. Er unterzeichnete auch Normalisierungsabkommen mit einigen arabischen Ländern, was der israelischen Staatskasse viel Geld einbrachte, das half, das Haushaltsdefizit aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu begleichen. Seine Popularität sank dramatisch aufgrund der Anklagen wegen Korruption und Betrug, was ihn zum ersten Premierminister machte, der sich während seiner Amtszeit einem Strafprozess stellen musste.

Ist es aber nur die Korruption, die Netanjahu zu Fall gebracht hat, oder gibt es noch andere Gründe? Meiner Meinung nach hat sein Versagen, aus der Militäroffensive gegen die Zivilisten im Gazastreifen mit einem klaren Sieg hervorzugehen, sein Ende beschleunigt, obwohl er den Angriff mit dieser Absicht gestartet hat, um die Bildung einer Regierung zu verhindern, die von seinem Rivalen, Yair Lapid, dem Chef der Yesh Atid Partei, angeführt wird. Lapid wurde vom israelischen Präsidenten beauftragt, eine Regierung zu bilden, nachdem Netanjahu es nicht geschafft hatte, dies zu tun.

Der jüngste Angriff auf Gaza sollte die Aufmerksamkeit von seinen persönlichen und politischen Schwierigkeiten ablenken. Allerdings laufen die Dinge nicht immer nach Plan, und er wurde von den Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands überrascht, insbesondere von seinen Raketen, die tief in das besetzte Palästina hineinreichen. Das viel gepriesene Raketenabwehrsystem Iron Dome war keine Abschreckung.

Kurzum, Netanjahu führte elf Tage und Nächte lang eine Großoffensive durch, ohne eines seiner Ziele zu erreichen oder einen der Widerstandsführer zu erreichen. Er war gezwungen, einen bedingungslosen Waffenstillstand auszurufen. Die Flucht der israelischen Siedler in die Luftschutzbunker und die Schließung des Ben-Gurion-Flughafens haben den Zorn der Öffentlichkeit gegen ihn deutlich verstärkt. Dies war nicht nur ein schwerer Schlag für ihn, sondern auch eine goldene Gelegenheit für seine politischen Gegner, die sie ergriffen.

Die wahrscheinliche neue Regierung wird zunächst von dem rechtsextremen Naftali Bennett von der Jamina-Partei angeführt werden. Er gilt als der Anführer der Siedler in Israel, da er den Bau von Siedlungen unterstützt und einen Siedlungsstopp komplett ablehnt. Außerdem fordert er militärische, nicht politische Lösungen für den Gazastreifen.

Bennett hat eine klare rechtsgerichtete politische Agenda. Er war Netanjahus Protegé, bevor er sich gegen seinen Mentor wandte. Während er volle bürgerliche und politische Rechte für alle jüdischen Bürger Israels fordert, schließt sein offener Rassismus aus, dass er gleiche Rechte für Palästinenser unterstützt. Er unterstützt das Konzept von Groß-Israel, das über das Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer hinausgeht, was ihn zu einem erbitterten Gegner eines palästinensischen Staates macht. Er ist noch rassistischer und nationalistischer als sein Lehrer Netanjahu.

Wie kann sich also ein so hasserfüllter Rassist mit einer palästinensischen islamistischen Partei verbünden und ihrem Führer, Mansour Abbas, den er als “mutigen Führer” bezeichnete, die Hand reichen, in einem Schritt, der in Israel seit seiner Gründung 1948 beispiellos ist? Dies hat bei den meisten ihrer jeweiligen Wählerschaft und den Anhängern rechter Parteien im Allgemeinen sowie bei den Palästinensern im In- und Ausland Erstaunen und Empörung ausgelöst.Die Verhandlungen zwischen Bennett und Abbas dauerten lange, und jeder versuchte, mehr Versprechen zu bekommen, die er seinen Anhängern präsentieren konnte, um diese seltsame Allianz zu rechtfertigen. Von Anfang an waren sie sich jedoch über ein klares Ziel einig: “König Bibi” Netanjahu loszuwerden. Die Vereinigte Arabische Liste an Bord zu haben, war anscheinend der entscheidende Faktor bei der Bildung der jüngsten Koalitionsregierung. “Jahrzehntelang waren die arabischen Israelis [palästinensische Bürger] ohne jeden Einfluss”, sagte das palästinensische Knessetmitglied Walid Taha. “Jetzt weiß jeder, dass wir die entscheidenden Stimmen sind, was die Politik angeht.”

Dies wird wohl der einzige “Gewinn” aus diesem Bündnis für die Palästinenser sein. Es ist jedoch ein Pyrrhussieg. Ich und viele andere halten es für einen Fehler, sich mit dieser rechtsextremen Koalition zu verbünden, die im Grunde genommen die Existenz des palästinensischen Volkes leugnet und Feindseligkeit und Hass gegen sie hegt.

Wir brauchten einen Wandel, und das ist der Slogan der neuen Regierung. Doch welche Veränderung erwarten wir von einer rassistischen rechten Regierung, auch wenn sie sich mit einer arabischen Partei schmückt, die sie vor der Welt mit Stolz auf ihre falsche Demokratie zur Schau stellt? Wird Mansour Abbas in der Lage sein, eine neue Aggression gegen den Gazastreifen zu verhindern; die Besatzungstruppen davon abzuhalten, die Al-Aqsa-Moschee und die Gläubigen darin anzugreifen; zu garantieren, dass die Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah in ihren Häusern bleiben können, und das Gesetz von 2017 aufzuheben, das den Abriss von Zehntausenden von Häusern in den arabischen Gemeinden in Israel androht? Wird Naftali Bennett darüber hinaus seine Versprechen einhalten und 16 Milliarden Dollar an zusätzlichen Mitteln für Entwicklung und Infrastruktur in den arabischen Gebieten bereitstellen und dafür sorgen, dass drei der Beduinendörfer, denen Israel lange die Anerkennung verweigert hat, einen legalen Status erhalten? Wird Abbas in der Lage sein, seine Versprechen gegenüber seinen Wählern vor Ort zu halten?

Die Liste der Fragen ist lang, und der Weg, der vor ihm liegt, ist schwierig, aber er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen, und muss daher für seine eigene Glaubwürdigkeit einen Regierungswechsel herbeiführen. Abbas wird mit Sicherheit wissen, dass er einen Teil der Schuld auf sich nehmen muss, wenn Bennett irgendetwas gegen die Palästinenser unternimmt, sei es innerhalb Israels oder in den anderen besetzten Territorien.

Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass die “Regierung für den Wandel” sehr lange überleben wird. Mansour Abbas ist in vielen israelischen Köpfen “der Terrorist” im Herzen der israelischen Regierung, wie lange also werden die zionistische Öffentlichkeit und die Siedler akzeptieren, dass er dort ist? In der Zwischenzeit wird der altgediente Likud-Führer alles in seiner Macht stehende tun, um die Regierung zu stören und zu Fall zu bringen. Mit einer so wackeligen Koalition dürfte das nicht sehr schwierig sein. Der Aufstand mit dem Schwert von Jerusalem hat ihn vielleicht nicht erschlagen, und wenn er einer Gefängnisstrafe entkommt, haben wir vielleicht nicht das Letzte von Benjamin Netanjahu in der israelischen Politik gehört. Übersetzt mit Deepl.com

