https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/14/has-the-kremlin-finally-realized-that-ukraine-is-no-longer-a-limited-military-operation/



Hat der Kreml endlich begriffen, dass die Ukraine keine “begrenzte militärische Operation” mehr ist?

Von Paul Craig Roberts

14. September 2022

Southfront berichtet:

“Der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine hat sich endgültig zu einem Kriegszustand zwischen Russland und der NATO entwickelt, mit unvorhersehbaren Folgen für alle Konfliktparteien.”

https://southfront.org/battle-for-kharkov-region/

Wie ich von Beginn des Konflikts an dargelegt habe, war die Annahme des Kremls, Russlands militärische Intervention könne sich darauf beschränken, die ukrainischen Streitkräfte aus der Donbass-Region zu vertreiben, ein strategischer Fehler, vor allem die “Go-slow”-Funktion, da sie dem Westen viel Zeit gab, den Krieg auszuweiten. Wenn der Bericht von Southfront stimmt, dass ein Drittel der Kräfte, die bei der ukrainischen “Gegenoffensive” in der Region Charkow eingesetzt wurden, von NATO-Mitgliedsstaaten geliefert wurden, hat sich der Krieg inzwischen deutlich ausgeweitet.

Dem Bericht von Southfront zufolge zogen sich die dünn gesäten russischen Streitkräfte, die von einem bevorstehenden Angriff wussten, in eine befestigte Stellung zurück und erlitten nur geringe Verluste. Die ukrainischen/NATO-Kräfte erlitten schwere Verluste. Da sich nun russische Verstärkungen nähern, wird die ukrainische/NATO-Truppe wahrscheinlich vernichtet werden, wie es auch bei der ukrainischen “Gegenoffensive” im Süden der Fall war.

Es scheint, dass der Kreml endlich begriffen hat, dass sich Russland im Krieg befindet, aber ist das wirklich so? Southfront berichtet, dass Russland in 7 Regionen der Ostukraine die Kraftwerke lahmgelegt hat, so dass Regionen von Kiew über Charkow bis Odessa ohne Strom sind. Genau das hätte kurz vor der russischen Militärintervention geschehen müssen, aber aus unbekannten Gründen hat der Kreml keine Maßnahmen ergriffen, um die Fähigkeit der Ukraine zum Widerstand gegen die russischen Streitkräfte zu behindern. Warum hat der Kreml seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur auf die Ostukraine beschränkt? Die ständigen Beispiele für die Zurückhaltung des Kremls haben Washington davon überzeugt, dass Russland besiegt werden kann, weil es nicht mit dem Herzen dabei ist.

Offenbar fällt es Putin schwer zu begreifen, dass er einen Krieg nicht nur teilweise führen kann, vor allem nicht einen, der sich so lange hinzieht, bis sich alle daran beteiligen können.

Ich wurde von Kommentatoren, die nicht in der Lage waren, strategisch zu denken, als “blutrünstig” kritisiert, als ich sagte, dass eine begrenzte Operation zu einem größeren Krieg und zu mehr Opfern auf beiden Seiten führen würde als eine schnelle Eroberung der Ukraine, bevor die USA und die NATO die Chance hatten, sich zu beteiligen. Was Southfront die “unvorhersehbaren Ergebnisse” des sich ausweitenden Krieges nennt, wird mir weiterhin Recht geben. Jeder, der gesehen hat, wie sich Washingtons begrenztes Engagement in Vietnam zu einem ausgewachsenen, langen Krieg ausweitete, hätte es besser wissen müssen, als diese Torheit zu wiederholen. Offensichtlich ist diese Lektion dem Kreml entgangen.

Vielleicht ist Putin nicht in der Lage, einen Krieg mit seinen “westlichen Partnern” zu ertragen, oder die NATO-Länder werden sich aus dem Krieg zurückziehen, um die russische Energieversorgung zu sichern und einen wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch zu verhindern. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Ukraine/NATO-Offensive in der Region Charkow ein Erfolg war, aber die Medien haben sie als solchen dargestellt, und das wird die Neokonservativen in Washington, die die US-Außenpolitik seit dem Regime von George W. Bush kontrollieren, ermutigen, noch mehr Druck auszuüben. Da die USA und die NATO bereits tief in den Konflikt verstrickt sind und Waffensysteme, nachrichtendienstliche und zielgerichtete Informationen, Ausbildung und jetzt auch militärisches Personal bereitstellen, ist es für sie einfacher, noch tiefer einzusteigen als sich zurückzuziehen. Putin würde sich vielleicht gerne zurückziehen, während er zusieht, wie sich ein gefährlicher breiterer Krieg anbahnt, aber das kann er nicht, ohne als Versager angesehen zu werden, der Russland in die Niederlage geführt hat. Ich komme zu dem Schluss, dass die Chancen für einen größeren Krieg gut stehen.

Um es klar zu sagen: Es geht mir nicht darum, Putin an den Pranger zu stellen oder einen russischen Sieg herbeizuführen. Mein Ziel ist es, einen Konflikt zu vermeiden, den zu verlieren sich keine Seite leisten kann. Der einzige Weg, dies zu erreichen, wäre ein rascher russischer Sieg über die gesamte Ukraine und nicht eine “militärische Intervention” in einer Ecke des Landes, die sich Monat für Monat hinzieht.

Eine überzeugende Demonstration des russischen militärischen Könnens hätte Finnland und Schweden davon abgehalten, der NATO beizutreten, da sie gezeigt hätte, dass die begrenzten Streitkräfte, die der NATO zur Verfügung stehen, nicht in der Lage sind, irgendjemanden gegen die Art von Angriff zu verteidigen, die Russland auf die Ukraine hätte entfesseln können. Ich ziehe sogar die Möglichkeit in Betracht, dass sich die NATO aufgelöst hätte, wenn Europa erkannt hätte, dass sein eigentliches Interesse darin besteht, Frieden mit Russland zu schließen.

Eine überzeugende Demonstration der militärischen Stärke Russlands hätte Finnland und Schweden davon abgehalten, der NATO beizutreten, da dies die Unfähigkeit der begrenzten Streitkräfte, die der NATO zur Verfügung stehen, gezeigt hätte, irgendjemanden gegen die Art von Angriff zu verteidigen, die Russland auf die Ukraine hätte entfesseln können. Ich ziehe sogar die Möglichkeit in Betracht, dass sich die NATO aufgelöst hätte, wenn Europa erkannt hätte, dass sein eigentliches Interesse darin besteht, Frieden mit Russland zu schließen.

Leider wurden diese Chancen nicht genutzt, und nun stehen wir vor einem nicht enden wollenden Konflikt, wenn der Kreml seine verfehlte Politik nicht aufgibt und entschlossen handelt.

Mit dem nahenden Winter wird Europa bald von wirtschaftlichen und politischen Problemen überrollt werden, die dadurch entstehen, dass es durch die Sanktionen Washingtons von der russischen Energieversorgung abgeschnitten ist. Wenn Putin Europa nicht zu Hilfe eilt, wird Europa bald aus dem Konflikt heraus sein.

Da die westlichen Medien wie ein Propagandaministerium funktionieren, wissen nur wenige Menschen in der Welt, dass Russland nur wenige Truppen in den Konflikt geschickt hat. Die russischen Truppen waren den ukrainischen Truppen stets zahlenmäßig unterlegen, aber die überlegene russische Feuerkraft hat den Unterschied ausgemacht. Wenn Putin weitere 100.000 Soldaten einsetzen und Kiew und der Westukraine Strom und Kommunikation entziehen würde, könnte er den Konflikt immer noch beenden, bevor er aus dem Ruder läuft. Was wir brauchen, ist die Einsicht, dass der Krieg sich ausgeweitet hat und ein entschlossenes russisches Handeln erfordert, um den Krieg zu beenden, bevor er sich weiter ausweitet und unkontrollierbar wird.

Die Frage ist, ob Putin in der Lage ist, entschlossen zu handeln. Der russische Außenminister Lawrow ließ Russland erneut als unentschlossen und schwach dastehen, als er der “siegreichen” Ukraine angesichts des russischen Rückzugs von den Frontlinien in Charkow Friedensgespräche anbot. https://www.rt.com/russia/562738-ukraine-turning-point-kharkov/

Ich frage mich immer mehr, ob es Putin und Lawrow wirklich nicht um die russische Souveränität und eine multipolare Welt geht, sondern darum, Teil des Westens zu sein, und dass dieser wahnhafte Wunsch sie unfähig macht, einen Krieg zu führen. Es bleibt abzuwarten, ob Putin und Lawrow die russische Souveränität aufgeben werden, um Teil des Westens zu werden. Dies ist die einzige Bedingung, die Russland die Mitgliedschaft im Westen eröffnen kann. Russland muss, wie ganz Europa und das Vereinigte Königreich, die Hegemonie Washingtons akzeptieren.

Wenn man Putin zuhört, wie er immer wieder über das Völkerrecht spricht, das für Washington nur als Vorwand dient, um Feinde zu bestrafen, wie z. B. die Deutschen in Nürnberg, dann fragt man sich, in welcher Welt Putin lebt. Offensichtlich nicht in der wirklichen.

In der realen Welt geht es um Macht, und die wahnhafte Zurückhaltung Russlands beim Einsatz seiner Macht hat Russland extrem benachteiligt. Da Russland im Westen als schwach und unentschlossen wahrgenommen wird, wird Washington so lange Druck ausüben, bis Putin keine andere Wahl mehr hat als die Kapitulation Russlands oder einen Atomkrieg.

Der ehemalige russische Präsident Medwedew spricht mit Nachdruck, im Gegensatz zu Putin, der im Westen als Schwächling wahrgenommen wird, was er nicht ist. Medwedew erklärte, dass das Engagement des Westens in der Ukraine mit seinem “hemmungslosen Aufpumpen des Kiewer Regimes mit der gefährlichsten Art von Waffen” bedeute, dass Russland die nächste Stufe erklimmen werde, auf der die Beschränkungen des Konflikts aufgehoben würden. “Und dann”, so Medwedew, “werden die westlichen Nationen nicht in der Lage sein, in ihren sauberen Häusern zu sitzen und darüber zu lachen, wie sie Russland durch ihre Stellvertreter vorsichtig schwächen. Um sie herum wird alles in Flammen stehen. Ihr Volk wird seinen Kummer in vollem Umfang ernten. Das Land wird in Flammen stehen und der Beton wird schmelzen.” https://www.rt.com/russia/562734-medvedev-apocalypse-revelation-ukraine/

Medwedew macht damit die Richtigkeit meiner Warnungen deutlich.



Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...